Крещение: история праздника и чудо Великой агиасмы

У большинства обывателей этот праздник, один из двенадцати церковных, ассоциируется в первую очередь с ледяной прорубью и крепким морозцем. Но это ли в нем главное? Журналист Zakon.kz разбирался в традициях.

История праздника

Крещение, или по-другому Богоявление, Феофания, берет свое начало в Священном писании, где описана следующая сцена. Иисус Христос пришел к реке Иордан и принял крещение от Иоанна Предтечи. В момент свершения таинства сошел Святой дух в виде голубя и послышался голос Бога: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение".

Кстати, этому событию посвящена известная картина художника Александра Иванова "Явление Христа народу".

Дата

По словам протоиерея, руководителя отдела по связям с общественностью Православной Церкви Казахстана Александра Суворова, в стародавние времена Рождество и Крещение праздновались в один день:

"Потому что и в первом, и во втором случае имеется богоявление. В первом случае бог явился плотью в мир, а во втором – бог показал себя, как троица. По старому стилю Крещение празднуется 6 января, по новому – 19-го".

Обязательно ли окунаться в ледяную воду

Как отметил Суворов, купание к проруби – скорее, народная традиция, вроде рождественской елки. Она не является ни канонической, ни догматической, поэтому необязательна к исполнению.

Более того, детям, старикам и людям со слабым здоровьем крайне не рекомендуется нырять в ледяную воду.

Святая вода

Великое освящение воды совершается дважды – в сочельник Крещения, то есть 18 января, и в сам день Крещения. Эта вода считается святой, особой и называется Великая агиасма.

Мы задали протоиерею вопрос, можно ли набирать святую воду из-под крана, как это делают многие верующие. Оказывается, можно, но есть один нюанс:

"Все зависит от глубины веры. Господь освящает все естество. Кто-то может набрать воды после полуночи и дома, кто-то решит пойти за ней в храм. В любом случае, крещенская вода хранится в течение года, не портится. Но важно помнить: святая вода – не магическая панацея, она имеет силу, только если в нас живет вера, покаяние, смирение и милосердие. В молитве на освящение воды есть такое прошение к Богу: "...соделай, чтобы она [вода] силою, действием и благодатию Пресвятого Духа явилась для всех с верою пьющих ее, принимающих и окропляющихся ею рабов Твоих грехов прощением, освобождением от страстей, избавлением от всякого зла, умножением добродетелей, исцелением болезней..". То есть святая вода не только исцеляет от болезней духовных и физических, но и освобождает нас от страстей, что, по мнению отцов Церкви, является причиной наших болезней, защищает от зла, направляет нас к добру".

Стоит ли принимать крещение в одноименный праздник

Наш собеседник не видит в этом особого смысла, хотя есть немало желающих принять таинство именно в этот день.

"Крещение, которое произошло на реке Иордан, и крещение человека в смерти Иисуса Христа – это разные действия. Праздник называется Феофания, Богоявление, а крещение человека – совершенно другое. Это просто совпадение названий, не стоит искать какого-либо сходства", – объяснил он.

А вот наставлять, что можно и нельзя делать на Крещение, Александр Суворов не стал. Потому что у каждого человека свои критерии. Одни приходят в храм, участвуют в литургии, причащаются, берут освященную воду. Другие же ограничиваются только водой или купанием. Никто никого ни к чему не обязывает, каждый православный решает за себя. Ведь самое главное, повторимся, глубина веры, а не проруби, в которую вы нырнули.

Графики купаний и адреса мест купаний в праздник Крещения Господня 18-19 января 2024 года в православных храмах города Алматы:

Иверско-Серафимовский монастырь (ул. Латифа Хамиди, 30) – 18 января с 11.00 до 19 января 20.00.

Казанский собор (ул. Халиуллина, 45-а) – 18 января с 11.00 до 19 января 20.00.

Покровский храм (ул. Юных пионеров, 85) – 19 января с 00 до 20.00.

Храм Христа Спасителя (пр. Райымбека, 493) – 18 января с 22.00 до 19 января 22.00.

Крестовоздвиженский храм (мкр. Карасу, ул. Высоковольтная, 37-Б), пруд – 19 января с 01.00 до 23.00.

Никольский собор (ул. Байтурсынова, 56/5) – 18 января с 11.00 до 18.00, 19 января – с 9.00 до 18.00.

Богоявленский, озеро Сайран – 19 января с 10.30 до 15.00.

Храм Александра Невского (Параскевинский) (ул. Жансугурова, 500-в) – 19 января с 02.00 до 20.00.

Благовещенский храм (ИЯФ, ул. Ибрагимова, 13) – 19 января с 01.00 до 22.00.

Успенский храм (мкр. Кемел, ул. Центральная, 86) – 19 января с 10.00 до 22.00.

Храмы, в которых будут совершаться ночные службы с 18 на 19 января