Как комиксы могут помочь быстрее заговорить на казахском

Комиксы с помощью нейросети для изучения казахского языка создает студентка 3 курса Кызылординского университета имени Коркыт Ата Айдана Едилбеккызы. Девушка уверена, что юмор в учебе не только помогает изучать язык, но и прививает любовь к чтению и кино, передает корреспондент Zakon.kz.

Айдана учится на учителя казахского языка и литературы. Студентка хочет стать педагогом- новатором и проводить такие уроки, каждый из которых запомнился бы ученикам на всю жизнь.

"Если каждый из уроков будет качественным, не похожим один на другой, тогда школьники будут тянуться к знаниям. Я люблю родной язык, казахскую литературу и хочу, чтобы и моим ученикам он был интересен. Поэтому ищу новые способы и решила использовать искусственный интеллект. Мои первые комиксы я опубликовала в Instagram, и мне стали писать из Казахского национального педагогического университета имени Абая (Алматы) и университета Шакарима (Семей). Сейчас студенты этих вузов используют мои комиксы на практике в школах", — рассказывает Айдана Едилбеккызы.

На вопрос, как с помощью этих картинок можно выучить язык, Айдана отвечает, что так получается быстрее выучить новые слова. Описания и диалоги лаконичные, они связывают изображения и текст. Это помогает пополнять "визуальный" словарь и новый материал лучше запоминается. Информацию в них можно разбить на несколько интересных кадров с рисунками, и она воспринимается лучше, чем сплошной текст. Так легко можно запоминать информацию из каких-либо научных статей или учебников – "сухая" информация запоминается благодаря позитивным иллюстрациям. В них можно разместить QR-коды для перехода на дополнительные материалы и видеоуроки.

Как рассказывает Айдана, комиксы пишутся в разных жанрах — это могут быть драма, фантастика, новелла, комедия, мелодрама, сказка. Айдана выбрала фантастику. Для своей первой работы она взяла произведение казахстанского писателя-фантаста Жунуса Сахиева "Прятки на Луне".

Комикс, созданный с помощью ИИ Айданой Едилбеккызы. Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"В этом рассказе есть эпизоды, которые я сделала нестандартными, например, на Луне люди ходят не в скафандрах, а в классической одежде. Их автомобили – не спутники или летающие тарелки, а обычные авто. Сюда же добавила мемы, чтобы было еще интереснее. Сейчас не все ученики хотят читать длинные произведения, и комиксы помогают полюбить чтение. На самом интересном месте он заканчивается, и далее идет ссылка на продолжение". Айдана Едилбеккызы

Если тема увлекательная, то ученик с удовольствием перейдет по ней и будет читать уже полное произведение в Интернете. Возможно, захочет найти эту книгу в библиотеке и заказать онлайн.

"Многие думают, что комиксы – это бесполезное дело, но они учат читателей мыслить нестандартно, расширять кругозор и воображение, приобщают к искусству, развивают критическое мышление. Комиксы, как и книги, можно обсуждать, устраивать дебаты. Многие думают, что сейчас молодежь не читает книг, и их никакими комиксами не заинтересуешь. Но это не так. Я уже три года учусь в вузе, постоянно хожу в библиотеки и вижу, что читальные залы не пустуют, всегда есть посетители, — школьники младших классов, старшеклассники и студенты". Айдана Едилбеккызы

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Девушка рассказывает, что о комиксах в мире стало известно еще 80 лет назад. Их начали активно использовать в Европе. Известные зарубежные педагоги Борис Зив, Скотт Уильямс и Отто Шмидт отмечали, что юмор может эффективно использоваться в учебе.

"Они доказали, что шутки улучшают успеваемость. Японская исследовательница Норико Нагата заметила, что японские комиксы и мультфильмы – манги – закрепляют знания учеников и даже студентов и делают лекции более увлекательными. Следовательно, обучение ими повышает качество знаний. В Казахстане же иллюстрированные рассказы в школах стали использовать всего 10 лет назад. Я пришла к ним благодаря участию в проекте известного в Казахстане ученого- социолингвиста Амана Абасилова, и под его чутким руководством появился мой первый проект", — говорит Айдана.

Студентка сейчас работает над сайтом, где собраны комиксы по мотивам произведений Ибрая Алтынсарина, Жунуса Сахиева, Дулата Исабекова, Бердибека Сокпакбаева и по мотивам народных сказаний. Уже сейчас все, что есть на сайте, могут использовать учителя 5-8 классов для своих уроков. В будущем Айдана будет делать комиксы для уроков истории, химии, финансовой грамотности, физики.