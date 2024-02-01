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Голод, грязь и безнадега, или Почему дети оказываются в специальных центрах адаптации

Дети из неблагополучных детей, Семей, Абайская область, алкоголизм Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева
Голодные, грязные, с потухшими глазами – такими можно увидеть детей, прибывающих в Центр адаптации несовершеннолетних в Семее. Большая часть новеньких – дети из неблагополучных семей. Какая помощь им оказывается, узнал корреспондент Zakon.kz.

Количество неблагополучных семей в Абайской области не уменьшается. Большей частью это связано с алкоголизмом родителей.

"Количество неблагополучных семей за последние 15 лет, что я являюсь членом Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Семее, ничуть не уменьшилось. На каждом заседании мы рассматриваем по 5-6 материалов, где фигурируют пьющие матери, их мужья и сожители. Таким людям нет никакого дела, как живут, учатся и питаются их дети", – рассказала корреспонденту Zakon.kz исполнительный директор Общественного фонда "Центр семьи" из Семея Людмила Асташкина.

На недавно состоявшейся Комиссии по делам несовершеннолетних из 6-ти рассматриваемых материалов три касались неподобающего поведения родителей, жить с которыми детям становится небезопасно.

Дети из неблагополучных детей, Семей, Абайская область, алкоголизм

Фото предоставлено пресс–службой ДП Семея

"В 2023 году только по ходатайству комиссии судом лишены родительских прав или ограничены в них 16 законных представителей. Четыре подростка направлены в специализированную школу-интернат для детей с девиантным поведением. Еще одна цифра 2023 года – 55 преступлений было совершено несовершеннолетними", – отметили в пресс-службе Департамента полиции Абайской области.

С 15 по 26 января 2024 года сотрудники полиции совместно с представителями общественности и различных госорганов в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Быт" в очередной раз посетили несколько семей, находящихся на учете.

Дети из неблагополучных детей, Семей, Абайская область, алкоголизм

Фото предоставлено пресс–службой ДП Семея

"39 родителей привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, зафиксировано 510 фактов появления в общественных местах в нетрезвом состоянии, 187 случаев противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений", – поделились в полиции результатами акции.

Проверка дала возможность выявить еще 27 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, когда дети растут в неблагополучной среде. 14 взрослых, а это мамы, папы или сожители матерей-одиночек, направлены на принудительное лечение от алкоголизма и наркомании. В итоге 10 материалов направлены на рассмотрение членов Комиссии по делам несовершеннолетних.

Дети из неблагополучных детей, Семей, Абайская область, алкоголизм

Фото предоставлено пресс–службой ДП Семея

Детей много, отцов нет

Все чаще неблагополучными становятся многодетные семьи, где воспитывается по 4-5, а то и больше детей. Как правило, в большинстве случаев в графе "отец" в документах этих детей стоит прочерк или есть справка, подтверждающая отцовство в судебном порядке. Как правило, отцы у этих детей разные.

"Очень много пьющих семей, причем как в городе, так и в селах. Таким детям нечего есть, они грязные, одеты в обноски, дом в ужасающем состоянии. Дети часто страдают педикулезом и другими заболеваниями", – рассказывает директор Центра адаптации несовершеннолетних Семея Алия Беркутова.
Дети из неблагополучных детей, Семей, Абайская область, алкоголизм

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Общественниц удивляет поведение женщин в таких семьях. Они ведут домой малознакомых мужчин, употребляют в компании с ними спиртные напитки и не задумываются, что в семье есть девочка-подросток или мальчики младшего школьного возраста. Такие дети – потенциальные жертвы педофилов.

Островок безопасности

Именно так можно назвать Центр адаптации несовершеннолетних, учитывая тот образ жизни, который вынуждены вести дети из неблагополучных семей. Сюда они попадают разными путями.

Дети из неблагополучных детей, Семей, Абайская область, алкоголизм

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

"Буквально накануне мы определили в Центр поддержки детей (новое название детдомов. – Прим. ред.) сразу 4-х детей из одной семьи. Их возраст – от 6 до 15 лет. И они уже не раз побывали в нашем Центре адаптации несовершеннолетних", – рассказывает Алия Беркутова.

В ЦАН этих ребят привезли грязными, обросшими, одежда младшего испачкана мочой и испражнениями, от детей шел неприятный запах. Их отмыли, переодели в чистое и провели полный медицинский осмотр.

Дети из неблагополучных детей, Семей, Абайская область, алкоголизм

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

"Это обязательный порядок: при поступлении дети проходят первичный осмотр. Мы измеряем их вес, рост, смотрим кожные покровы на предмет кровоподтеков, синяков и ушибов. А уже потом каждый ребенок проходит полный медицинский осмотр", – разъяснила Светлана Машталер.

По ее словам, в последнее время у детей обострились случаи с энурезами. Так, в сентябре поступила семья, где из трех детей энурезом страдали сразу два младших школьника. Дети были так зажаты, что в школе боялись даже отпрашиваться в туалет, и неприятности случались прямо во время уроков. После лечения у невропатолога и уролога все проблемы удалось устранить.

"Еще одно обязательное обследование – это проба Манту у всех детей. Ведь члены неблагополучных семей находятся в группе риска по туберкулезу. Случаев заболевания нет, а вот так называемых "виражников" – каждый второй. Это дети, у которых достаточно часто положительная реакция на пробу Манту. То есть они либо когда-либо имели контакт с больным, либо они длительное время находились в среде обитания, где может развиться туберкулез. Это сырость, плохое питание, холод и другие неблагоприятные факторы", – пояснила Светлана Машталер.
Дети из неблагополучных детей, Семей, Абайская область, алкоголизм

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

По словам психолога ЦАН Семея Карлыгаш Нургазиновой, несмотря на то, что у них царит теплая, дружественная обстановка, все новенькие дети поначалу "закрыты", боятся общаться со взрослыми и сверстниками. Есть и такие, кто под маской дерзости и агрессии скрывает свой детский страх остаться одному.

"Период адаптации к новой жизни у всех проходит индивидуально – все зависит от характера ребенка и семьи, где он жил. Но довольно скоро почувствовав заботу, тепло, внимание, пребывая в уютной, чистой обстановке, питаясь 6 раз в день, дети начинают оттаивать, общаться друг с другом и даже находят себе друзей", – отметила Карлыгаш Нургазинова.

Работа с родителями

Пока дети привыкают к новой жизни, ведется работа с их родителями. Если мать или отец хронические алкоголики, их определяют на лечение в отдел наркологии Центра психического здоровья Абайской области.

Дети из неблагополучных детей, Семей, Абайская область, алкоголизм

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

По словам врача-нарколога Рысгуль Балтакаевой, в большинстве случаев пьющие люди – семейные дебоширы и тираны.

Дети из неблагополучных детей, Семей, Абайская область, алкоголизм

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

"Лучший выход из сложившейся ситуации – это оформление больного на принудительное лечение от алкоголизма. Подать заявление могут не только родные и близкие, но и председатель КСК/ОСИ, и участковый инспектор полиции. Процесс лечения занимает от 6 месяцев до двух лет в зависимости от тяжести заболевания", – отметила Рысгуль Балтакаева.

По словам нарколога, добровольное лечение может быть эффективным лишь для тех больных, кто сознательно идет на этот шаг в условиях дневного стационара или в больнице круглосуточного пребывания.

Лечение алкоголизма в Казахстане для тех, кто состоит на диспансерном учете, – бесплатное. Это заболевание считается социально значимым: больные не только разрушают себя и свое здоровье, но и вовлекают в этот пагубный процесс все свое окружение. И возвращение к нормальной жизни даже одного такого человека – уже большой успех.

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