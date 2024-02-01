Голод, грязь и безнадега, или Почему дети оказываются в специальных центрах адаптации

Голодные, грязные, с потухшими глазами – такими можно увидеть детей, прибывающих в Центр адаптации несовершеннолетних в Семее. Большая часть новеньких – дети из неблагополучных семей. Какая помощь им оказывается, узнал корреспондент Zakon.kz.

Количество неблагополучных семей в Абайской области не уменьшается. Большей частью это связано с алкоголизмом родителей.

"Количество неблагополучных семей за последние 15 лет, что я являюсь членом Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Семее, ничуть не уменьшилось. На каждом заседании мы рассматриваем по 5-6 материалов, где фигурируют пьющие матери, их мужья и сожители. Таким людям нет никакого дела, как живут, учатся и питаются их дети", – рассказала корреспонденту Zakon.kz исполнительный директор Общественного фонда "Центр семьи" из Семея Людмила Асташкина.

На недавно состоявшейся Комиссии по делам несовершеннолетних из 6-ти рассматриваемых материалов три касались неподобающего поведения родителей, жить с которыми детям становится небезопасно.

Фото предоставлено пресс–службой ДП Семея

"В 2023 году только по ходатайству комиссии судом лишены родительских прав или ограничены в них 16 законных представителей. Четыре подростка направлены в специализированную школу-интернат для детей с девиантным поведением. Еще одна цифра 2023 года – 55 преступлений было совершено несовершеннолетними", – отметили в пресс-службе Департамента полиции Абайской области.

С 15 по 26 января 2024 года сотрудники полиции совместно с представителями общественности и различных госорганов в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Быт" в очередной раз посетили несколько семей, находящихся на учете.

Фото предоставлено пресс–службой ДП Семея

"39 родителей привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, зафиксировано 510 фактов появления в общественных местах в нетрезвом состоянии, 187 случаев противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений", – поделились в полиции результатами акции.

Проверка дала возможность выявить еще 27 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, когда дети растут в неблагополучной среде. 14 взрослых, а это мамы, папы или сожители матерей-одиночек, направлены на принудительное лечение от алкоголизма и наркомании. В итоге 10 материалов направлены на рассмотрение членов Комиссии по делам несовершеннолетних.

Фото предоставлено пресс–службой ДП Семея

Детей много, отцов нет

Все чаще неблагополучными становятся многодетные семьи, где воспитывается по 4-5, а то и больше детей. Как правило, в большинстве случаев в графе "отец" в документах этих детей стоит прочерк или есть справка, подтверждающая отцовство в судебном порядке. Как правило, отцы у этих детей разные.

"Очень много пьющих семей, причем как в городе, так и в селах. Таким детям нечего есть, они грязные, одеты в обноски, дом в ужасающем состоянии. Дети часто страдают педикулезом и другими заболеваниями", – рассказывает директор Центра адаптации несовершеннолетних Семея Алия Беркутова.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Общественниц удивляет поведение женщин в таких семьях. Они ведут домой малознакомых мужчин, употребляют в компании с ними спиртные напитки и не задумываются, что в семье есть девочка-подросток или мальчики младшего школьного возраста. Такие дети – потенциальные жертвы педофилов.

Островок безопасности

Именно так можно назвать Центр адаптации несовершеннолетних, учитывая тот образ жизни, который вынуждены вести дети из неблагополучных семей. Сюда они попадают разными путями.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

"Буквально накануне мы определили в Центр поддержки детей (новое название детдомов. – Прим. ред.) сразу 4-х детей из одной семьи. Их возраст – от 6 до 15 лет. И они уже не раз побывали в нашем Центре адаптации несовершеннолетних", – рассказывает Алия Беркутова.

В ЦАН этих ребят привезли грязными, обросшими, одежда младшего испачкана мочой и испражнениями, от детей шел неприятный запах. Их отмыли, переодели в чистое и провели полный медицинский осмотр.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

"Это обязательный порядок: при поступлении дети проходят первичный осмотр. Мы измеряем их вес, рост, смотрим кожные покровы на предмет кровоподтеков, синяков и ушибов. А уже потом каждый ребенок проходит полный медицинский осмотр", – разъяснила Светлана Машталер.

По ее словам, в последнее время у детей обострились случаи с энурезами. Так, в сентябре поступила семья, где из трех детей энурезом страдали сразу два младших школьника. Дети были так зажаты, что в школе боялись даже отпрашиваться в туалет, и неприятности случались прямо во время уроков. После лечения у невропатолога и уролога все проблемы удалось устранить.

"Еще одно обязательное обследование – это проба Манту у всех детей. Ведь члены неблагополучных семей находятся в группе риска по туберкулезу. Случаев заболевания нет, а вот так называемых "виражников" – каждый второй. Это дети, у которых достаточно часто положительная реакция на пробу Манту. То есть они либо когда-либо имели контакт с больным, либо они длительное время находились в среде обитания, где может развиться туберкулез. Это сырость, плохое питание, холод и другие неблагоприятные факторы", – пояснила Светлана Машталер.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

По словам психолога ЦАН Семея Карлыгаш Нургазиновой, несмотря на то, что у них царит теплая, дружественная обстановка, все новенькие дети поначалу "закрыты", боятся общаться со взрослыми и сверстниками. Есть и такие, кто под маской дерзости и агрессии скрывает свой детский страх остаться одному.

"Период адаптации к новой жизни у всех проходит индивидуально – все зависит от характера ребенка и семьи, где он жил. Но довольно скоро почувствовав заботу, тепло, внимание, пребывая в уютной, чистой обстановке, питаясь 6 раз в день, дети начинают оттаивать, общаться друг с другом и даже находят себе друзей", – отметила Карлыгаш Нургазинова.

Работа с родителями

Пока дети привыкают к новой жизни, ведется работа с их родителями. Если мать или отец хронические алкоголики, их определяют на лечение в отдел наркологии Центра психического здоровья Абайской области.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

По словам врача-нарколога Рысгуль Балтакаевой, в большинстве случаев пьющие люди – семейные дебоширы и тираны.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

"Лучший выход из сложившейся ситуации – это оформление больного на принудительное лечение от алкоголизма. Подать заявление могут не только родные и близкие, но и председатель КСК/ОСИ, и участковый инспектор полиции. Процесс лечения занимает от 6 месяцев до двух лет в зависимости от тяжести заболевания", – отметила Рысгуль Балтакаева.

По словам нарколога, добровольное лечение может быть эффективным лишь для тех больных, кто сознательно идет на этот шаг в условиях дневного стационара или в больнице круглосуточного пребывания.

Лечение алкоголизма в Казахстане для тех, кто состоит на диспансерном учете, – бесплатное. Это заболевание считается социально значимым: больные не только разрушают себя и свое здоровье, но и вовлекают в этот пагубный процесс все свое окружение. И возвращение к нормальной жизни даже одного такого человека – уже большой успех.