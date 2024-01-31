"Уникальный проект" за 1,3 млрд тенге возмутил общественников Усть-Каменогорска

На аллею у школы в новом микрорайоне в Усть-Каменогорске власти готовы потратить 1,3 миллиарда тенге. Общественники считают, что на эти деньги можно построить 43 частных жилых дома. Позиции общественников и госорганов выслушал корреспондент Zakon.kz.

В Усть-Каменогорске общественники обратили внимание на выделенные 1,3 млрд тенге под строительство аллеи у школы в новом микрорайоне, полагая данные траты необоснованными. Однако в Управлении строительства, энергетики и ЖКХ ВКО с таким мнением не согласны и говорят об "уникальном проекте".

Несостыковка вышла

На огромные суммы обратил внимание руководитель Восточно-Казахстанского филиала РОО "Әділдік жолы" Адиль Пшенов. Общественник подсчитал: на сумму, выделенную на 150-метровую аллею, можно построить 43 небольших частных дома.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Перед центральным входом школы на 599 мест, которую здесь строят, должна быть аллея примерно 150 метров. При просмотре сайта государственных закупок было выявлено, что на аллее должны быть проведены работы по ее декоративному и художественному оформлению. Мы обратили внимание на сумму – 1,3 миллиарда тенге. Я считаю ее очень завышенной. Тем более закуп проведен из одного источника как на объект интеллектуальной собственности. Скажите мне, в чем заключается интеллектуальная собственность при художественном оформлении аллеи? Особенно в данном случае…", – недоумевает Адиль Пшенов.

Общественный деятель не поленился и проехал на место, где и увидел, что за забором были сложены стройматериалы и установлены столбы, и на этом – все.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

По его словам, договор на строительство школы был заключен в мае 2022 года между Управлением строительства, архитектуры и градостроительства ВКО и подрядной организацией ТОО "Service СМУ". Сумма – 3,5 млрд тенге, в нее же входит и обустройство прилегающей территории.

"Но в августе 2023 года управление заключило еще один договор на декоративное и художественное оформление по проекту "Благоустройство аллеи общеобразовательной школы на 599 мест в микрорайоне "Нурлы Жол" в городе Усть-Каменогорске". Подрядчик – ТОО "AST Qurylys 22". Сумма 1 301 499 171 тенге. Договор заключен из одного источника, потому что якобы это объект интеллектуальной собственности, причем уже освоено более 300 миллионов тенге. Вот мы на месте – что сделано? На что пошли деньги?" – возмущается Адиль Пшенов.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Официальное мнение: визуально просто не видно!

Ситуацию с "золотой" аллеей прокомментировали в Управлении строительства, энергетики и ЖКХ ВКО.

"Кроме благоустройства, в данную сумму заложено и само строительство аллеи – озеленение, возведение спортивной площадки и мелких архитектурных форм. Визуально сейчас ничего не видно, потому что работы подразумевают проведение коммуникаций под землей к самой школе, чтобы обеспечить объект водой, канализацией, электричеством. Также была выровнена сама аллея. На это было потрачено 320 миллионов тенге. Почему сумма такая? Потому что это уникальный проект", – пояснил заместитель руководителя Управления строительства, энергетики и ЖКХ по финансово-экономическим вопросам Азамат Ахмамбетов.

Впрочем, в чем конкретно выражается уникальность проекта, он не рассказал, но пояснил, что здесь имеет место еще и авторское право.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Да, именно по этой причине и были проведены закупки из одного источника. Покорило в проекте то, что есть фонтаны, декоративные элементы, которые не применялись ранее в городе. Также проект охватывает не только территорию школы, но и прилегающую территорию микрорайона, который с каждым годом растет, а значит, увеличивается и население. То есть получается, что данная аллея будет местом досуга всего микрорайона", – говорит Азамат Ахмамбетов.

История уникального проекта еще получит продолжение

Вот только эти объяснения чиновника не показались достаточно убедительными для общественных деятелей, поднявших вопрос строительства аллеи возле школы.

"На данный момент мы сделали запрос в антикоррупционную службу Восточно-Казахстанской области для проведения проверки этой ситуации. А они уже, в свою очередь, отправят в государственный аудит. По факту я сейчас вижу одно: деньги в размере свыше 300 миллионов тенге освоены, работы не выполнены", – говорит Адиль Пшенов.

По его мнению, в данной ситуации можно говорить о привлечении и подрядчика, и заказчика к ответственности.