333 розы в букете: ажиотаж на цветочном рынке Алматы ко Дню влюбленных
На алматинском рынке Тастак 14 февраля особенно многолюдно. Покупатели активно скупают цветы, шары, открытки-валентинки и сладости. Это традиционные подарки ко Дню святого Валентина.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Любовь так и веет в воздухе, признается продавец цветов Арман Жумагалиев. Клиенты не дают ему сделать даже короткий перерыв. Мужчина за полдня уже наторговал на 1,5 миллиона тенге, а работать сегодня планирует даже в ночную смену.
"С утра ажиотаж. Продажи очень высокие, конечно, они не сравнимы с обычным днем. Пока продал цветы на 1 500 000 тенге. Самый дорогой букет собрал на 180 тысяч тенге. Ожидаю, что после работы народ массово потянется. Надеюсь в праздник заработать 10 миллионов тенге. Основной контингент покупателей – от 20 до 35 лет. Но не исключение пожилые и школьники", – поделился Арман Жумагалиев.
Его конкурент по имени Акторе, что торгует по соседству, похвастался, что уже заработал в разы больше. Только за один букет VIP-клиент оставил ему 333 тысячи тенге.
Фото: Zakon.kz
"Представляете, 333 розы! Одна роза, которую он выбрал, стоит 1200 тенге, но я ему сделал скидку и отдал по 1000 тенге", – улыбаясь говорит флорист.
Фото: Zakon.kz
Бум не только на рынке, аналогичная обстановка и в небольших цветочных магазинах. Владелица flower-бизнеса Мольдир Карипова подсказывает покупателям, что красные розы – классика жанра, символ страстной любви и незаменимый тренд.
"Цветы – лучший символ выражения чувств. 14 февраля ассоциируется с красными розами, поэтому я советую их покупателям. Также в этом году в моде пионовидные розы и гортензии. Еще спрашивают мишки-тедди, шоколадки, макаронс и шары. Чаще приходят курьеры, но есть люди, которым доставляет удовольствие процесс выбора букета", – рассказывает Мольдир Карипова.
Фото: Zakon.kz
Женщина отмечает, что в Казахстане развивается культура дарения цветов, особенно в последние годы. Поэтому этот бизнес стремительно развивается.
"Мне говорят: "Тебе, наверное, не стоит дарить цветы". Намекают на то, что у меня цветочный бизнес. Я отвечаю, что, если они у меня купят букет и подарят мне его, это будет двойное счастье. Я обожаю гортензии и тюльпаны. Вообще, за цветами приходят не только мужчины, но и женщины. Потому что есть девушки, которые хотят порадовать себя и делают приятные подарки", – отмечает владелица бутика.
В поте лица трудятся и курьеры, которые отмечают резкий скачок на заказы. Они говорят, что сегодня им просто некогда отдохнуть. Заказы поступают один за другим.
"Чаще – это цветы. Обычно в день по пять заказов я выполняю, а сегодня только до обеда я отработал 15 заявок", – рассказал курьер Батыр.
Фото: Zakon.kz
Молодой человек по имени Никита подготовил сюрприз не только любимой женщине, но и дочери. Он считает, что главное – не дорогой подарок, а внимание. К тому же, отмечает он, сегодняшний день – отличный повод в очередной раз признаться в любви своим родным.
"Я купил букет цветов жене, а дочери взял шарик, на котором написано: "Я тебя люблю". Выбрал розы, потому что здесь по работе оказался рядом. Это день, когда можно близким еще раз напомнить, как сильно ты их любишь. Приятная дата независимо от того, в какой культуре возник этот праздник, просто повод стать еще ближе", – рассказал мужчина.
Фото: Zakon.kz
Несмотря на то, что День святого Валентина не официальный праздник, многие влюбленные с волнением готовят сюрпризы для близкого, погружаясь в романтическую обстановку. Ведь именно чистая и безусловная любовь способна дарить человеку настоящее счастье.