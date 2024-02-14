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333 розы в букете: ажиотаж на цветочном рынке Алматы ко Дню влюбленных

333 розы половинке: ажиотаж на цветочном рынке Алматы ко Дню влюбленных Фото: Zakon.kz
14 февраля – день тех, кто умеет по-настоящему любить и выражать свои искренние чувства самым дорогим сердцу людям. Корреспондент Zakon.kz выяснил, какие подарки выбирают влюбленные алматинцы своей половинке.

На алматинском рынке Тастак 14 февраля особенно многолюдно. Покупатели активно скупают цветы, шары, открытки-валентинки и сладости. Это традиционные подарки ко Дню святого Валентина.

333 розы половинке: ажиотаж на цветочном рынке Алматы ко Дню влюбленных

Фото: Zakon.kz

333 розы половинке: ажиотаж на цветочном рынке Алматы ко Дню влюбленных

Фото: Zakon.kz

Любовь так и веет в воздухе, признается продавец цветов Арман Жумагалиев. Клиенты не дают ему сделать даже короткий перерыв. Мужчина за полдня уже наторговал на 1,5 миллиона тенге, а работать сегодня планирует даже в ночную смену.

"С утра ажиотаж. Продажи очень высокие, конечно, они не сравнимы с обычным днем. Пока продал цветы на 1 500 000 тенге. Самый дорогой букет собрал на 180 тысяч тенге. Ожидаю, что после работы народ массово потянется. Надеюсь в праздник заработать 10 миллионов тенге. Основной контингент покупателей – от 20 до 35 лет. Но не исключение пожилые и школьники", – поделился Арман Жумагалиев.

Его конкурент по имени Акторе, что торгует по соседству, похвастался, что уже заработал в разы больше. Только за один букет VIP-клиент оставил ему 333 тысячи тенге.

333 розы в букете: ажиотаж на цветочном рынке Алматы ко Дню влюбленных

Фото: Zakon.kz

"Представляете, 333 розы! Одна роза, которую он выбрал, стоит 1200 тенге, но я ему сделал скидку и отдал по 1000 тенге", – улыбаясь говорит флорист.

333 розы половинке: ажиотаж на цветочном рынке Алматы ко Дню влюбленных

Фото: Zakon.kz

Бум не только на рынке, аналогичная обстановка и в небольших цветочных магазинах. Владелица flower-бизнеса Мольдир Карипова подсказывает покупателям, что красные розы – классика жанра, символ страстной любви и незаменимый тренд.

"Цветы – лучший символ выражения чувств. 14 февраля ассоциируется с красными розами, поэтому я советую их покупателям. Также в этом году в моде пионовидные розы и гортензии. Еще спрашивают мишки-тедди, шоколадки, макаронс и шары. Чаще приходят курьеры, но есть люди, которым доставляет удовольствие процесс выбора букета", – рассказывает Мольдир Карипова.
333 розы половинке: ажиотаж на цветочном рынке Алматы ко Дню влюбленных

Фото: Zakon.kz

Женщина отмечает, что в Казахстане развивается культура дарения цветов, особенно в последние годы. Поэтому этот бизнес стремительно развивается.

"Мне говорят: "Тебе, наверное, не стоит дарить цветы". Намекают на то, что у меня цветочный бизнес. Я отвечаю, что, если они у меня купят букет и подарят мне его, это будет двойное счастье. Я обожаю гортензии и тюльпаны. Вообще, за цветами приходят не только мужчины, но и женщины. Потому что есть девушки, которые хотят порадовать себя и делают приятные подарки", – отмечает владелица бутика.

В поте лица трудятся и курьеры, которые отмечают резкий скачок на заказы. Они говорят, что сегодня им просто некогда отдохнуть. Заказы поступают один за другим.

"Чаще – это цветы. Обычно в день по пять заказов я выполняю, а сегодня только до обеда я отработал 15 заявок", – рассказал курьер Батыр.
333 розы половинке: ажиотаж на цветочном рынке Алматы ко Дню влюбленных

Фото: Zakon.kz

Молодой человек по имени Никита подготовил сюрприз не только любимой женщине, но и дочери. Он считает, что главное – не дорогой подарок, а внимание. К тому же, отмечает он, сегодняшний день – отличный повод в очередной раз признаться в любви своим родным.

"Я купил букет цветов жене, а дочери взял шарик, на котором написано: "Я тебя люблю". Выбрал розы, потому что здесь по работе оказался рядом. Это день, когда можно близким еще раз напомнить, как сильно ты их любишь. Приятная дата независимо от того, в какой культуре возник этот праздник, просто повод стать еще ближе", – рассказал мужчина.
333 розы половинке: ажиотаж на цветочном рынке Алматы ко Дню влюбленных

Фото: Zakon.kz

Несмотря на то, что День святого Валентина не официальный праздник, многие влюбленные с волнением готовят сюрпризы для близкого, погружаясь в романтическую обстановку. Ведь именно чистая и безусловная любовь способна дарить человеку настоящее счастье.

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