По мотивам клипа Тейлор Свифт ко Дню влюбленных выйдет фильм

14 февраля в День всех влюбленных выйдет фильм "Ущелье" с Аней Тейлор-Джой и Майлзом Теллером в главных ролях, сообщает Zakon.kz.

По информации Deadline, актеры сыграли элитных снайперов Драса и Леви, которые охраняют посты по разные стороны глубокого, строго засекреченного ущелья. Им запрещено общаться с внешним миром и даже друг с другом. Вскоре парочке снайперов становится скучно и они начинают флиртовать с биноклями и блокнотами, как в клипе Тейлор Свифт.

Когда Драса пытается перелететь к Драсе на канате, то обрывается и падает вниз. Напарница отправляется на его поиски.

Помимо Тейлор-Джой и Теллера, в фильме снялась Сигурни Уивер в роли правительственной чиновницы. Премьера фильма состоится на Apple TV.

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