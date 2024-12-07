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Культура и шоу-бизнес

По мотивам клипа Тейлор Свифт ко Дню влюбленных выйдет фильм

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 08:35 Фото: Instagram/anyataylorjoy
14 февраля в День всех влюбленных выйдет фильм "Ущелье" с Аней Тейлор-Джой и Майлзом Теллером в главных ролях, сообщает Zakon.kz.

По информации Deadline, актеры сыграли элитных снайперов Драса и Леви, которые охраняют посты по разные стороны глубокого, строго засекреченного ущелья. Им запрещено общаться с внешним миром и даже друг с другом. Вскоре парочке снайперов становится скучно и они начинают флиртовать с биноклями и блокнотами, как в клипе Тейлор Свифт.

Когда Драса пытается перелететь к Драсе на канате, то обрывается и падает вниз. Напарница отправляется на его поиски.

Помимо Тейлор-Джой и Теллера, в фильме снялась Сигурни Уивер в роли правительственной чиновницы. Премьера фильма состоится на Apple TV.

Днями ранее американский институт кино подготовил 10 лучших фильмов и 10 лучших сериалов 2024 года.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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