Годы, опаленные войной: ветеран Афгана поделился опытом и рассказал молодым о воинском долге
35 лет назад,15 февраля 1989 года, территорию Афганистана покинула последняя колонна советских войск. Вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана ознаменовал окончание войны, которая продлилась почти 10 лет и унесла жизни более 15 тысяч наших соотечественников.
Сегодня в этот памятный день Военный институт Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова посетил мажилисмен, председатель "Ассоциации организации ветеранов войны в Афганистане "Ветераны Казахстана", общественный деятель и поэт Бакытбек Смагул.
Пресс-служба ВИСВ
Ветеран Афганской войны принял участие в уроке мужества "Годы, опаленные войной". Бакытбек Смагул рассказал будущим офицерам об истории войны, причинах ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан и о помощи, которую оказывал этой стране Советский Союз.
Фото: ВИСВ
Рассказал ветеран-афганец и о своем жизненном пути, воинской службе в Афганистане и выполнении поставленных боевых задач. В завершении выступления он призвал молодых офицеров и солдат любить свою Родину и быть ее достойными защитниками.
"Мы должны хранить память о тех, кто с честью исполнил воинский долг, рискуя своей жизнью ради мира на земле. Вы должны стать достойной заменой нас", – отметил в своем выступлении Бакытбек Смагул.
В этот день актовый зал Военного института был переполнен курсантами и профессорско-преподавательским составом. Для курсантов эта встреча с ветеранами боевых действий в Афганистане стала незабываемой. По окончании встречи будущие офицеры задали волнующие их вопросы, обменялись мнениями, пожеланиями, поблагодарили ветерана за интересный рассказ.
Фото: ВИСВ
Бакытбек Смагул служил в рядах Советской Армии в Афганистане в 1978-1981 годах. Кавалер орденов "Айбын" II степени и "Құрмет". Награжден государственными наградами Российской Федерации, Исламской Республики Афганистан и Республики Монголия.
После полученной контузии на Афганской войне Бахытбек Смагул возвратился в 1981 году на Родину и с тех пор занимается общественной работой и творческой деятельностью. Он автор книг "Ауғанның жалыны", "Мен көреген соғыс", "Война, которую видел я", "Қан кешкен күндер", "Намыстың құлы- Алаштың ұлы", "Үш қырлы жебе", "Король Панджера", "Дневник командира" и др.