Годы, опаленные войной: ветеран Афгана поделился опытом и рассказал молодым о воинском долге

15 февраля 1989 года Афганистан покинули последние части ограниченного контингента советских войск. С тех пор 15 февраля считается Днем памяти не только воинов-интернационалистов, но и всех, кто исполнял свой служебный долг за пределами Отечества, сообщает Zakon.kz.

35 лет назад,15 февраля 1989 года, территорию Афганистана покинула последняя колонна советских войск. Вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана ознаменовал окончание войны, которая продлилась почти 10 лет и унесла жизни более 15 тысяч наших соотечественников.

Сегодня в этот памятный день Военный институт Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова посетил мажилисмен, председатель "Ассоциации организации ветеранов войны в Афганистане "Ветераны Казахстана", общественный деятель и поэт Бакытбек Смагул.

Пресс-служба ВИСВ

Ветеран Афганской войны принял участие в уроке мужества "Годы, опаленные войной". Бакытбек Смагул рассказал будущим офицерам об истории войны, причинах ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан и о помощи, которую оказывал этой стране Советский Союз.





Фото: ВИСВ

Рассказал ветеран-афганец и о своем жизненном пути, воинской службе в Афганистане и выполнении поставленных боевых задач. В завершении выступления он призвал молодых офицеров и солдат любить свою Родину и быть ее достойными защитниками.



"Мы должны хранить память о тех, кто с честью исполнил воинский долг, рискуя своей жизнью ради мира на земле. Вы должны стать достойной заменой нас", – отметил в своем выступлении Бакытбек Смагул.

В этот день актовый зал Военного института был переполнен курсантами и профессорско-преподавательским составом. Для курсантов эта встреча с ветеранами боевых действий в Афганистане стала незабываемой. По окончании встречи будущие офицеры задали волнующие их вопросы, обменялись мнениями, пожеланиями, поблагодарили ветерана за интересный рассказ.





Фото: ВИСВ

Бакытбек Смагул служил в рядах Советской Армии в Афганистане в 1978-1981 годах. Кавалер орденов "Айбын" II степени и "Құрмет". Награжден государственными наградами Российской Федерации, Исламской Республики Афганистан и Республики Монголия.



После полученной контузии на Афганской войне Бахытбек Смагул возвратился в 1981 году на Родину и с тех пор занимается общественной работой и творческой деятельностью. Он автор книг "Ауғанның жалыны", "Мен көреген соғыс", "Война, которую видел я", "Қан кешкен күндер", "Намыстың құлы- Алаштың ұлы", "Үш қырлы жебе", "Король Панджера", "Дневник командира" и др.