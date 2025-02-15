Казахстанские воины-интернационалисты отмечают 36-ю годовщину вывода войск из Афганистана

15 февраля 1989 года, после почти 10-летнего участия в вооруженном конфликте, Афганистан покинули последние воинские части СССР. Как воины-интернационалисты отмечают этот день – в материале Zakon.kz.

Правительство СССР во главе с Леонидом Брежневым решило ввести в Афганистан советские войска 12 декабря 1979 года. По официальной версии властей, советские части входили в чужую страну для того, чтобы оказать помощь дружественному афганскому народу, а также для защиты ДРА от соседних враждебно настроенных государств.

В реальности СССР стремился обеспечить безопасность своих южных границ и поддержать просоветскую Народно-Демократическую партию Афганистана (НДПА), пришедшую к власти в результате апрельской революции 1978 года.

Первые воинские соединения СССР прибыли в Афганистан 25 декабря 1979 года. 108-я мотострелковая дивизия перешла реку Амударья и выдвинулась в сторону Кабула, столицы Афганистана, а воздушную границу государства пересекли военно-транспортные самолеты 103-й дивизии ВДВ.

Фото: РИА Новости/А. Соломонов

Советские части, носившие официальное название "Ограниченный контингент советских войск", должны были охранять важные объекты, укреплять государственную границу, готовить специалистов для армии Афганистана.

Относительно мирно миссия советского контингента продлилась недолго. Уже в 1980 году советские воинские подразделения стали атаковать моджахеды. Через некоторое время эти стычки переросли в полномасштабные боевые действия, которые продлились 9 лет 1 месяц и 18 дней.

В Афганской войне советская армия официально потеряла свыше 15 тыс. человек, более 53 тыс. получили различные ранения. Но некоторые эксперты считают, что жертв было кратно больше.

Через горнило той войны прошло 22 296 казахстанцев, 928 из них погибли, 19 пропали без вести, многие молодые ребята вернулись домой инвалидами.



Прекратить это кровопролитие помогло Женевское соглашение о политическом урегулировании положения вокруг ситуации в республике, которое было подписано в 1988 году министрами иностранных дел Афганистана и Пакистана при посредничестве ООН в Швейцарии. Согласно этому документу, CCCР обязался вывести свой контингент. А США должны были прекратить поддержку моджахедов.

Фото: РИА Новости/А. Соломонов

Завершающий этап вывода войск СССР пришелся на январь – первую половину февраля 1989 года. В ходе вывода войска регулярно атаковались моджахедами. По некоторым данным, всего в этот период было убито 523 советских солдата. В Бахараке моджахеды окружили батальон 860-го мотострелкового полка и потребовали передать им технику, из-за чего советским солдатам пришлось взорвать 16 своих боевых машин пехоты.

15 февраля 1989 года командующий контингентом советских войск в Афганистане Борис Громов, стоя на границе двух стран, заявил, что он последний советский военнослужащий, который покидает пределы ДРА.

"За мной ни одного советского солдата, офицера, прапорщика нет. На этом девятилетнее пребывание завершилось… Нашим солдатам, которые прошли эти девять лет, надо памятники ставить", – сказал 15 февраля 1989 года в интервью на границе командующий контингентом советских войск в Афганистане Громов.

Слова генерала о том, что советских войск за его спиной не осталось, можно назвать показным жестом для журналистов. В действительности на территории Афганистана еще находились солдаты и офицеры, захваченные в плен, а также отдельные подразделения пограничников КГБ. Последние вернулись в СССР лишь в апреле 1989 года. Однако официальной датой вывода советских войск из Афганистана все же считается именно 15 февраля.

В этот день воины-интернационалисты обычно встречаются в парках, возлагают цветы к памятникам и вспоминают своих погибших товарищей. Алматинские "афганцы" тоже не исключение.

"Каждый год 15 февраля мы собирается в парке имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев, чтобы возложить цветы к памятнику воинам-интернационалистам. Затем все ветераны едут на кладбища, где захоронены наши товарищи. Мы общаемся, вспоминаем те годы. Ну а вообще, мероприятия, приуроченные к этой памятной дате, начинаются еще за месяц. Наша организация ветеранов проводит тематические встречи для школьников и студентов. Кроме бесед, уже стала традицией организация спортивных соревнований", – поделился председатель ОО «Координационный совет ветеранов в Афганистане» Мурат Абдушакуров.

В Казахстане живут почти 16 тыс. воинов-интернационалистов. В Алматы их 2398. Всего в мире почти полмиллиона человек, так или иначе прошедших афганскую войну. Все ветеранские организации постоянно поддерживают связь между собой и нередко устраивают акции памяти международных масштабов.



"Братство воинов-афганцев очень крепкое. Мы поддерживаем общение со всеми организациями ветеранов во всех странах бывшего СССР. Подобные организации есть не только на постсоветском пространстве, к примеру, их много в Германии. Наши соотечественники, уехавшие в Европу, организовали там свои клубы-афганцев. Совместно с ребятами из России они сейчас готовят автопробег, посвященный 80-летию Победы", – рассказал Мурат Абдушакуров.

Участники боевых действий в Афганистане получают ежемесячное пособие в размере 6,19 МРП (24 339 тенге). Также в ОО "Координационный совет ветеранов в Афганистане" отметили, что к 15 февраля каждый воин-афганец получит от государства единовременную выплату в размере 100 тыс. тенге и еще столько же интернационалистам выплатят ко Дню Победы.