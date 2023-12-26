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Законодательство РК

Какие законы хотят разработать в Казахстане в 2024 году

Какие законы хотят разработать в Казахстане в 2024 году Фото: pixabay
Министр юстиции Азамат Ескараев на заседании правительства 26 декабря рассказал, какие законы планируют разработать в Казахстане в 2024 году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Азамат Ескараев представил проект плана законопроектных работ правительства Республики Казахстан на 2024 год. Документ, по его словам, подготовили по предложениям государственных органов и 21 сентября одобрили на Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности.

"Первоначально план предусматривал разработку 16 законопроектов. В ходе его презентации 7 ноября были озвучены их основные положения, основания разработки. На сегодняшний день план претерпел незначительные изменения. В частности, проект закона по вопросам определения страны происхождения товаров исключили в связи с инициированием аналогичного законопроекта депутатами парламента. Дополнительно включили законопроекты по вопросам архивного дела и культуры и "О тестировании на профессиональную добропорядочность". В представленном вашему вниманию проекте плана учли замечания Администрации Президента", – рассказал министр.

Таким образом, доработанный проект плана предусматривает разработку 18 законопроектов. Из них в парламент в первом полугодии планируют внести три, во втором полугодии – 15.

Глава Минюста также заявил, что работа по проектам Водного и Строительного кодексов продолжается в связи с реорганизацией министерств, а также проработкой концептуальных вопросов с бизнес-сообществом.

Азамат Ескараев посетовал на то, что госорганы плохо планируют работу по законопроектам, что приводит к частому изменению сроков и исключение документов из плана (аналогичные претензии высказал премьер-министр Алихан Смаилов). Он попросил главу правительства поручить государственным органам при планировании законопроектов усилить прогнозно-аналитическую работу.

"К примеру, Водный кодекс, сроки внесения дважды которого корректировались в плане, тем не менее внесен в правительство с нарушением сроков. Помимо этого разработали 18 внеплановых законопроектов, инициировали порядка 70 отдельных пакетов поправок, что также свидетельствует об отсутствии надлежащего планирования законопроектной работы", – указал министр.

25 декабря информационная система "Параграф" подготовила подборку законов, которые оказали наибольшее влияние на общественную, политическую, экономическую, социальную сферы казахстанского общества.

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