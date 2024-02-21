Вместо алкоголя – скандинавская ходьба, или Почему жители села в ВКО отказались от спиртного

В ВКО жители сразу четырех сел – Кокбастау, Теректы, Жанузак и Байтогас – отказались от алкоголя. Идея эта принадлежала аксакалам. Их поддержали и остальные сельчане, включая продавцов небольших магазинчиков. К чему привел запрет от алкоголя, узнал корреспондент Zakon.kz.

Село Жанузак встречает привычным для Уланского района степным ветром, буквально продирающим до костей. Поэтому было удивительно встретить двух путниц со скандинавскими палками, бодро шагающих по дороге к селу, – ни ветер, ни расстояние им не помеха. Они оказались приветливыми и разговорчивыми жительницами села.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

По их словам, село Жанузак уже несколько лет живет без алкоголя – нарадоваться не могут ни жены когда-то пьющих мужей, ни участковый, потому как скандалов и драк в ауле просто больше нет. Как только село ввело запрет на алкоголь, жизнь изменилась.

"От водки мы отказались уже лет шесть как, причем идею эту аксакалам подкинула бывшая учительница, а ныне владелица нашего небольшого и единственного магазинчика. Уж не знаю, что там у нее с выручкой стало, наверное, потери есть, но для всех нас жизнь расцвела, буквально заиграла цветными красками. Оказывается, столько всего интересного есть!" – говорит жительница села Нурзада Байжигитова.

Женщины рассказали, что село у них небольшое – менее 300 человек проживает, но треть из них – молодежь, причем активная, предприимчивая и, как оказалось, знающая, чем себя занять и без распития спиртного. Кто-то спортом увлекся, кто-то разведением скота, а кто-то и вовсе в общественную деятельность подался.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Мы вот скандинавской ходьбой увлеклись. Палочки, правда, не настоящие, а выструганные из дерева, но это совсем не мешает. Главное – желание. Я каждый день по 10 тысяч шагов делаю. Это минимум. В мороз, жару и дождь беру свои палочки – и вперед! Настроение сразу поднимается, чувствую себя прекрасно! Кстати, совсем не влияет на ведение домашнего хозяйства – все успеваю, даже время еще остается", – говорит Нурзада Байжигитова.

Активностью и жизнелюбием в Жанузаке отличаются не только женщины. Например, мужчины, которые еще совсем недавно не прочь были пропустить рюмочку-другую, теперь создали Совет отцов. Они общаются с молодежью, а также играют в футбол, теннис и занимаются другими видами спорта. Недавно даже соревнования устроили между селами. За своих «болели» всем Жанузаком.

Кстати, многие жители села работают в Усть-Каменогорске, это 60 километров от Жанузака, но с работы возвращаются сюда – в родное село. И уезжать никто не собирается. Основное занятие – животноводство. Продукцию везут для продажи в соседние населенные пункты и областной центр, а по вечерам собираются в школе – обсуждают наболевшие вопросы, проводят праздники или играют в футбол, настольный теннис, хоккей, кокпар. Недавно, к примеру, хоккейную коробку построили.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

А еще здесь любят праздники. Причем проводят по своей – жанузакской - традиции. Это когда каждая улица по очереди «отвечает» за организацию мероприятия. Жители думают, как будут отмечать, чем угощать и как развлекать гостей – жителей других улиц. И никакого спиртного. На столах только кумыс, чай и соки.

Правда, признаются жители, есть в селе три человека, которые не смогли полностью отказаться от пагубной привычки. Это люди старой закалки, которые могут пропустить рюмочку-другую – не получается у них еще пока отказаться полностью от спиртного, вот только идти за "беленькой" им приходится в соседнее село, а это 18 километров от Жанузака, ведь в местном магазине спиртного нет. Возможно, еще и по этой причине желающих выпить здесь становится все меньше и меньше.

Кстати, владелица магазина Зинаят Сабырова, которая, по сути, и "отказалась" первой от алкоголя, перестав его продавать у себя, говорит, что несильно переживает из-за потерянной прибыли. Важнее – другое.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"А что выручка? Да, меньше, но на жизнь хватает. Вот я – бывшая учительница. Всю жизнь в школе проработала. И мне неприятно своим бывшим ученикам водку продавать, да и им неловко у меня покупать. У меня самой четверо детей, я рада, что они не пьют и не курят, а занимаются спортом. Вот, например, наши кокпаристы победили команды соседних сел и к республиканским соревнованиям готовятся. Вот это результат!" – улыбается Зинаят Сабырова.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Поддерживает предпринимательницу и местный участковый.

"Когда алкогольные напитки перестали продавать, в селе жизнь стала лучше. И это здорово, что наше будущее поколение – сыновья и дочери – видят, что их отцы не пьют. Они растут здоровыми и занимаются спортом. Наши жители, даже бывшие сельчане, кто перебрался в город давно, помогают друг другу. Мечеть вместе построили, футбольное поле. Строили всем селом. Да и потише стало в селе. Раньше бывало и драки возникали, и побои в семьях были, а сейчас и ночью спокойно, и днем нестрашно детей на улицу отпускать", – говорит участковый полицейский Бауржан Утулин.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Кстати, по его словам, за последние годы в селе не было ни одного развода, ни одной кражи.

"Это естественно. Так и должно быть. Как оказалось, можно не пить водку, а делать другие полезные вещи", – говорит один из инициаторов отказала от алкоголя в селе, председатель Совета аксакалов Марат Магауянов.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Он говорит, что вообще ни разу не пожалел о таком решении. Рад, что сельчане его поддержали, более того – аксакалы уже задумываются, а почему бы всем аулом не отказаться от энергетических напитков и сигарет.