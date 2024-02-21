Вместо алкоголя – скандинавская ходьба, или Почему жители села в ВКО отказались от спиртного
Село Жанузак встречает привычным для Уланского района степным ветром, буквально продирающим до костей. Поэтому было удивительно встретить двух путниц со скандинавскими палками, бодро шагающих по дороге к селу, – ни ветер, ни расстояние им не помеха. Они оказались приветливыми и разговорчивыми жительницами села.
Фото: Zakon.kz/Кира Мороз
Фото: Zakon.kz/Кира Мороз
По их словам, село Жанузак уже несколько лет живет без алкоголя – нарадоваться не могут ни жены когда-то пьющих мужей, ни участковый, потому как скандалов и драк в ауле просто больше нет. Как только село ввело запрет на алкоголь, жизнь изменилась.
"От водки мы отказались уже лет шесть как, причем идею эту аксакалам подкинула бывшая учительница, а ныне владелица нашего небольшого и единственного магазинчика. Уж не знаю, что там у нее с выручкой стало, наверное, потери есть, но для всех нас жизнь расцвела, буквально заиграла цветными красками. Оказывается, столько всего интересного есть!" – говорит жительница села Нурзада Байжигитова.
Женщины рассказали, что село у них небольшое – менее 300 человек проживает, но треть из них – молодежь, причем активная, предприимчивая и, как оказалось, знающая, чем себя занять и без распития спиртного. Кто-то спортом увлекся, кто-то разведением скота, а кто-то и вовсе в общественную деятельность подался.
Фото: Zakon.kz/Кира Мороз
"Мы вот скандинавской ходьбой увлеклись. Палочки, правда, не настоящие, а выструганные из дерева, но это совсем не мешает. Главное – желание. Я каждый день по 10 тысяч шагов делаю. Это минимум. В мороз, жару и дождь беру свои палочки – и вперед! Настроение сразу поднимается, чувствую себя прекрасно! Кстати, совсем не влияет на ведение домашнего хозяйства – все успеваю, даже время еще остается", – говорит Нурзада Байжигитова.
Активностью и жизнелюбием в Жанузаке отличаются не только женщины. Например, мужчины, которые еще совсем недавно не прочь были пропустить рюмочку-другую, теперь создали Совет отцов. Они общаются с молодежью, а также играют в футбол, теннис и занимаются другими видами спорта. Недавно даже соревнования устроили между селами. За своих «болели» всем Жанузаком.
Кстати, многие жители села работают в Усть-Каменогорске, это 60 километров от Жанузака, но с работы возвращаются сюда – в родное село. И уезжать никто не собирается. Основное занятие – животноводство. Продукцию везут для продажи в соседние населенные пункты и областной центр, а по вечерам собираются в школе – обсуждают наболевшие вопросы, проводят праздники или играют в футбол, настольный теннис, хоккей, кокпар. Недавно, к примеру, хоккейную коробку построили.
Фото: Zakon.kz/Кира Мороз
А еще здесь любят праздники. Причем проводят по своей – жанузакской - традиции. Это когда каждая улица по очереди «отвечает» за организацию мероприятия. Жители думают, как будут отмечать, чем угощать и как развлекать гостей – жителей других улиц. И никакого спиртного. На столах только кумыс, чай и соки.
Правда, признаются жители, есть в селе три человека, которые не смогли полностью отказаться от пагубной привычки. Это люди старой закалки, которые могут пропустить рюмочку-другую – не получается у них еще пока отказаться полностью от спиртного, вот только идти за "беленькой" им приходится в соседнее село, а это 18 километров от Жанузака, ведь в местном магазине спиртного нет. Возможно, еще и по этой причине желающих выпить здесь становится все меньше и меньше.
Кстати, владелица магазина Зинаят Сабырова, которая, по сути, и "отказалась" первой от алкоголя, перестав его продавать у себя, говорит, что несильно переживает из-за потерянной прибыли. Важнее – другое.
Фото: Zakon.kz/Кира Мороз
"А что выручка? Да, меньше, но на жизнь хватает. Вот я – бывшая учительница. Всю жизнь в школе проработала. И мне неприятно своим бывшим ученикам водку продавать, да и им неловко у меня покупать. У меня самой четверо детей, я рада, что они не пьют и не курят, а занимаются спортом. Вот, например, наши кокпаристы победили команды соседних сел и к республиканским соревнованиям готовятся. Вот это результат!" – улыбается Зинаят Сабырова.
Фото: Zakon.kz/Кира Мороз
Поддерживает предпринимательницу и местный участковый.
"Когда алкогольные напитки перестали продавать, в селе жизнь стала лучше. И это здорово, что наше будущее поколение – сыновья и дочери – видят, что их отцы не пьют. Они растут здоровыми и занимаются спортом. Наши жители, даже бывшие сельчане, кто перебрался в город давно, помогают друг другу. Мечеть вместе построили, футбольное поле. Строили всем селом. Да и потише стало в селе. Раньше бывало и драки возникали, и побои в семьях были, а сейчас и ночью спокойно, и днем нестрашно детей на улицу отпускать", – говорит участковый полицейский Бауржан Утулин.
Фото: Zakon.kz/Кира Мороз
Кстати, по его словам, за последние годы в селе не было ни одного развода, ни одной кражи.
"Это естественно. Так и должно быть. Как оказалось, можно не пить водку, а делать другие полезные вещи", – говорит один из инициаторов отказала от алкоголя в селе, председатель Совета аксакалов Марат Магауянов.
Фото: Zakon.kz/Кира Мороз
Он говорит, что вообще ни разу не пожалел о таком решении. Рад, что сельчане его поддержали, более того – аксакалы уже задумываются, а почему бы всем аулом не отказаться от энергетических напитков и сигарет.