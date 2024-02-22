Шымкентцы боятся, что аварийные столбы с трещинами рухнут на людей

Накренившиеся столбы пугают жителей жилого массива "Игилик" в Шымкенте. По словам горожан, они начали решать проблему самостоятельно и подкрепили столбы бревнами. Тем не менее безопасными они от этого не стали, уверяют местные жители.

Как выяснилось, опасные линии электропередачи здесь не единственная проблема. Что еще волнует горожан и как местные власти им помогают решить проблему, в материале Zakon.kz.

Жителям жилого массива "Игилик" приходится не сладко. Их дома окружают аварийные столбы под высоким напряжением. Люди утверждают, что на их головы в любой момент могут рухнуть опоры и провода. По словам местных жителей, они живут в постоянном страхе и надеются быть услышанными, ведь рядом с ветхими опорами ежедневно ходят дети.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

"Мы говорили об этой проблеме и в прошлом, 2023 году. Чиновники сказали, что поменяют. Также обещали, что на все столбы поставят бетонный столб и протянут изолированный провод. Мы не знаем, как долго нам придется теперь ждать. А детей в каждой семье много. Есть дети с инвалидностью. Мы боимся, что на них этот столб может упасть", - говорит корреспонденту Zakon.kz Нурлан Сулеев, житель жилого массива.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Местные жители также жалуются на слабую мощность электроэнергии. Люди говорят, что к одному трансформатору подключены как минимум жители пяти-шести домов.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

"Прежде всего, нам следует заменить трансформатор. У нас тут напряжение 150-160 вольт. У нас здесь стоит стабилизатор. У нас очень слабая электроэнергия. Если длина этой улицы 1 км, то в ее начале стоит трансформатор, его нам не хватает. Потому что один трансформатор питает сразу несколько домов", - рассказал Бауржан Бекботаев.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Как выяснилось, в жилом массиве еще есть одна насущная проблема. Местные жители жалуются на отсутствие хороших автобусных остановок. Особенно трудно приходится горожанам летом. Остановка, как заверили люди, не защищает людей ни от палящего солнца, ни от пыли.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

"В нашем жилом массиве есть всего несколько остановок. Все они устаревшие. Их привезли из Шымкента и установили нам. И дороги возле остановок не асфальтированные. Об этом я и сказал депутатам, обещали помочь", - сообщил Роллан Абдуали.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Чиновники в свою очередь говорят, что проблемы находятся на контроле и для их решения нужно только время. Вопрос с электрическими столбами введении частной компании "Оңтүстік Жарық Транзит". Подрядчик обещает заменить ветхие линии электропередач в 2024 году. А местные власти также обещают решить проблему со старыми автобусными остановками.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

"Мы выявили, сколько электрических столбов в жилом массиве "Игилик" устарели и внесли предложение компании "Оңтүстік Жарық Транзит" о том, чтобы их заменили. Далее поднимается и проблема автобусной остановки. В этом году на центральных улицах города установлены современные остановки, а старые остановки временно перенесли в жилые массивы на окраине города. В будущем планируем все остановки сделать новыми", - пообещал исправить проблемы Димаш Дауренбков, руководитель аппарата акимата Абайского района города Шымкента.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Власти пообещали в ближайшее время решить все озвученные проблемы. А местных жителей попросили набраться терпения. Уже с наступлением весны эти вопросы начнут решать поэтапно.