"Счет шел на секунды": казахстанка рассказала, как спаслась из страшного пожара в Валенсии

Сильный пожар произошел в многоэтажном доме в испанском городе Валенсия. По меньшей мере четыре человека погибли, еще 19 числятся пропавшими без вести. Из пожара чудом спаслась гражданка Казахстана Татьяна Айсен. Корреспондент Zakon.kz поговорил с женщиной и из первых уст узнал о трагедии.

14-этажное здание в районе Кампанар вспыхнуло буквально за 20 минут накануне, 22 февраля. Сначала начала гореть квартира на четвертом этаже примерно в 17:30, огонь из-за сильного ветра быстро распространился по фасаду здания.

Огонь распространялся, как брызги

Казахстанка Татьяна Айсен живет в Испании 2,5 года. В Валенсию она с двумя детьми переехала из Алматы. Ее муж сейчас работает в Казахстане, но часто приезжает к семье.

По словам Татьяны, она готовила ужин для вернувшихся из школы детей, как в ее квартиру пошел сильный поток дыма.

"Начала смотреть, дым шел из квартиры, которая находилась ниже этажом. Мы живем на 10-м этаже. И в этот момент мне ничего не оставалось, как быстро организовать детей. Мы быстро оделись, взяли телефоны. Я растерялась и уже не успела взять документы и наличные деньги. Но понимала, что дым уже начинает заходить, и мы по винтовой лестнице спустились. Счет шел на секунды", – поделилась она.

Казахстанка рассказала, что буквально через пять минут, как они спустились, ее этаж начал полыхать огнем.

"Ну, а там уже дом вспыхнул, как свечка. Из-за очень порывистого ветра огонь быстро распространился, буквально за 15-20 минут. Огонь буквально брызгами по дому распространялся. От нашей квартиры остались только обугленные стены. Сгорели все наши вещи, наличные деньги", – добавила женщина.

Казахстанка полагает, что огонь так быстро распространился из-за того, что дом был облицован легковоспламеняющимся стройматериалом – алюкобондом.

Какую помощь оказывают казахстанке

Также она рассказала, что видит большую поддержку со стороны испанских властей. Ей предложили психологическую помощь, еду и одежду, а также размещение в гостинице. Вместе с тем полиция поможет с оперативным восстановлением карт резидента, которые сгорели в пожаре.

Посольство Казахстана в Испании также не осталось в стороне. Как сообщил Zakon.kz консул Алдияр Мукитанов, с пострадавшей семьей дипломаты на связи.

"Установлена связь с семьей, также с родственниками в РК и прорабатывается вопрос восстановления документов, удостоверяющих личность", – сообщил Алдияр Мукитанов.

При этом он отметил, что, по имеющимся данным, других граждан РК среди пострадавших в пожаре нет.

Это уже второе спасение казахстанки из пожара

Татьяна Айсен рассказала, что это уже второй пожар, из которого она и ее семья чудом спаслись.



Почти 14 лет назад, в мае 2010 года, семью Айсен эвакуировали из пожара в Алматы. Тогда горел супермаркет "Ресей", который был расположен на первом этаже девятиэтажного дома в центре города, по улице Достык. Супермаркет был также облицован злополучным алюкобондом.

"Я до сих пор помню, как сработали полицейские, они стучались в каждую дверь. Мы жили на восьмом этаже. И нас разбудили, это было два часа ночи. И если бы не пришли наши полицейские, мы бы, наверное, просто задохнулись", – поделилась она воспоминаниями.

Она подчеркнула, что тогда алматинские спасатели сработали четко, в отличие от испанских.

"Честно, вот вчера я была в полном разочаровании. Я не поняла, почему приехали пожарные машины, и они не действовали, наверное, полчаса. То есть, когда уже почти все здание начало гореть, вода только начала откуда-то поступать. И не сработала пожарная сигнализация в доме. Это тоже вопрос очень большой. Почему? То есть никакой пожарной сирены, ничего не было", – отметила алматинка.

Вместе с тем она рассказала, что неравнодушные соотечественники сейчас помогают финансово. О ее ситуации граждане узнали из соцсетей. Блогер из Казахстана Рустам Абдуллаев, который сейчас живет в Валенсии, организовал сбор денег.

Стоит отметить, что помогают не только казахстанцы, но и граждане Украины и России.

Что сейчас происходит на месте пожара



Корреспондент Zakon.kz побывал на месте пожара. От жилых домов остались лишь обугленные стены.

Фото: Zakon.kz

Периметр вокруг сгоревших домов оцепила полиция, так как есть угроза обрушения. Причины возгорания пока неясны.

Фото: Zakon.kz

На месте ЧП много журналистов из различных изданий. Они берут интервью у пострадавших жильцов.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что власти организовали пункты сбора гуманитарной помощи для погорельцев.

Фото: Zakon.kz

Это один из крупнейших пожаров в Валенсии. В местных СМИ пожар назвали самым худшим в истории города.

В городе объявили трехдневный траур по жертвам пожара. Приспустили флаги.

Фото: Zakon.kz

Всего в доме проживало около 500 человек, сгорело 143 квартиры. В пожаре пострадали 13 человек, среди них – шестеро пожарных, получивших ожоги, переломы и отравления дымом.

