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Мир

Десятки пострадавших и 14 погибших: подробности страшного пожара в Китае

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарный кран, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 06:59 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Китае произошел крупный пожар в многоэтажном здании в городе Тайюань. В результате трагедии погибли и пострадали десятки человек, сообщает Zakon.kz

По данным South China Morning Post, возгорание произошло вечером 8 ноября 2026 года в жилом комплексе Haosheng International Apartment. По информации местных властей, пожарным удалось потушить огонь примерно через два часа, а спасательная операция завершилась еще через полтора часа.

В здании находились жилые квартиры, гостиница и образовательный центр для детей. Вечером после происшествия в больницы доставили 38 человек. На тот момент пятеро из них погибли. К утру 9 ноября 2026 года число жертв увеличилось до 14.

Власти сообщили, что пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Причины возгорания устанавливаются, расследование продолжается.

Другая трагедия произошла в Турции. В провинции Измир в результате взрыва на металлургическом заводе погибли 10 человек. Еще 15 работников получили травмы, двое из них находятся в критическом состоянии.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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