Десятки пострадавших и 14 погибших: подробности страшного пожара в Китае

В Китае произошел крупный пожар в многоэтажном здании в городе Тайюань. В результате трагедии погибли и пострадали десятки человек, сообщает Zakon.kz

По данным South China Morning Post, возгорание произошло вечером 8 ноября 2026 года в жилом комплексе Haosheng International Apartment. По информации местных властей, пожарным удалось потушить огонь примерно через два часа, а спасательная операция завершилась еще через полтора часа.

В здании находились жилые квартиры, гостиница и образовательный центр для детей. Вечером после происшествия в больницы доставили 38 человек. На тот момент пятеро из них погибли. К утру 9 ноября 2026 года число жертв увеличилось до 14.

Власти сообщили, что пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Причины возгорания устанавливаются, расследование продолжается.

MASSIVE FIRE BROKE OUT IN CHINA BUILDING A couple in China left hanging from a window as fire engulfed their whole building. Flames ripped through the core — 5 KILLED. #China #Fire #BreakingNews #PrayForChina https://t.co/U0yXBitEZX — Saima Komal (@Saimakomal129) November 8, 2026

Другая трагедия произошла в Турции. В провинции Измир в результате взрыва на металлургическом заводе погибли 10 человек. Еще 15 работников получили травмы, двое из них находятся в критическом состоянии.