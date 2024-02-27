Сайгаки, саксаул и рыба: за что наказывают браконьеров в Приаралье

Весь нынешний февраль лесники и полицейские Кызылординской области выходят в рейды - в регионе проходит уже ставшее обязательным мероприятие "Браконьер". За это время выявлено 73 правонарушения, заведено 5 уголовных и 68 административных дел, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Губители природы не только убивают ценных животных, но и уничтожают рыб, рубят саксаул, не регистрируют и неправильно хранят оружие. Последний факт уничтожения природы произошел 23 февраля. Сотрудники областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира с офицерами природоохранной полиции остановили во время рейда подозрительную иномарку. В ней оказалось 36 туш сайгака, которые браконьеры уже успели разделать.

Еще один "свежий" факт - полицейские и лесники задержали жителя одного из аулов, в грузовике которого было 4 кубометра незаконно вырубленного саксаула. Нарушителю выписали административный штраф.

С 2004 года в Казахстане действует запрет на вырубку саксаула. Несмотря на охрану со стороны государства, саксаул все еще находится под угрозой исчезновения. Его нещадно вырубают браконьеры. По информации департамента полиции Кызылординской области, подобные случаи происходят довольно часто. В сельской местности жители часто совершают вылазки за этим растением. Поэтому вокруг многих аулов сокращаются саксауловые леса. Грузовые и легковые автомобили, груженные незаконно вырубленным редким растением, регулярно попадаются полицейским и инспекторам областного учреждения по государственной охране животного мира.

Фото Кызылординской облтеринспекции лесного хозяйства и животного мира

По всем выявленным фактам проводятся досудебные расследования по статье УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами". Саксаул еще используют и шашлычники. Они покупают его в мешках, продают его открыто в нескольких точках областного центра. Периодически полицейские проводят рейды и выявляют незаконные продажи. Но неизвестно, сколько подобных преступлений все-таки не раскрываются.

"Саксаул – это растение, которым еще 20 лет назад стали озеленять дно Аральского моря. За это время его посадили на площади в более 200 тыс. га, а еще столько же выросло само по себе. Саксаул сдерживает пески в пустынной зоне, благодаря ему они не заметают близлежащие населенные пункты. Он имеет крепкую древесину, от него мало дыма, но много жара, не меньше, чем от каменного угля. Поэтому он стал объектом уничтожения", — говорит заместитель руководителя республиканского государственного учреждения "Кызылординская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира" Исатай Абдразаков.

По словам эксперта, территория гослесфонда Кызылординской области занимает почти 7 млн га. Из них больше 3 млн га это площадь, покрытая саксауловыми лесами. Всего в Кызылординской области находится 40% всех саксауловых лесов Казахстана. Инспекторы лесного хозяйства постоянно ведут мониторинг, где растет это редкое растение. Но контроль невозможно вести на тех территориях, которые не входят в гослесфонд. Поэтому невозможно точно знать, каковы же реальные запасы саксауловых лесов в области.

"Можно проводить санитарную вырубку, если кустарник болеет и поражен болезнями. Но участились случаи, когда под санитарные вырубки попадались здоровые растения. Поэтому с 2015 года саксаул вообще нельзя вырубать, даже в санитарных целях. Нарушителей за это привлекают к уголовной ответственности. В местах, где почти не осталось саксауловых лесов, проводится повторная посадка кустарника. Это делается для того, чтобы остановить процесс его уничтожения. Особенно актуальны эти посадки в Приаралье", — говорит Исатай Абдразаков.

В Жанакорганском районе области в 2023 году, например, спасли 826 тысяч молоди рыбы.

"Наши сотрудники постоянно начеку, много фактов пресечения браконьерства. В районе 26 озер, поэтому часто с хозяевами этих водоемов мы выходим в рейды. Регулярно проводим разъяснительную работу среди населения, чтобы не ловили рыбу незаконно, не рубили незаконно саксаул, его у нас в районе растет более 1 млн саженцев, ведем другую работу. Для борьбы с браконьерами и для отличного несения службы у нас укрепляется материально-техническая база. В 2023 году купили 10 мотоциклов, 45 раций и другую технику. В 2024 году тоже ожидаем необходимое нам оборудование", - говорит директор Жанакорганского госучреждения по охране леса и животного мира Мухамеджан Рустемов.

Всего в Кызылординской области обитают более 340 видов различных млекопитающих и видов птиц. В Красную книгу Казахстана занесен 31 вид.

Фото пресс-службы Кызылординской облтеринспекции лесного хозяйства и животного мира

Охотничьи угодья, а их 41, занимают почти 10 млн га. Егеря и охотоведы проводят ежедневные рейды против браконьерства, выдают путевки на любительскую охоту, считают,сколько птиц и животных находится на их территории.

В целом в регионе идет постоянная работа по предотвращению браконьерства. Ни один из губителей природы не остается без административного или уголовного наказания. Чтобы дать им достойный отпор, в первую очередь, укрепляется материально – техническая база лесоохранных учреждений региона. Поэтому только в 2023 году на приобретение лесникам необходимой техники из областного бюджета было выделено почти 900 млн тенге.