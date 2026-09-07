#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+21°
$
454.31
528.04
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+21°
$
454.31
528.04
5.25
Происшествия

23 туши сайгаков и десятки рогов: браконьеров задержали в области Улытау

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 18:56 Фото: Zakon.kz
В области Улытау во время рейда "Браконьер" сотрудники полиции и инспекторы "Охотзоопрома" задержали четырех человек по подозрению в незаконной охоте, сообщает Zakon.kz.

На территории Мибулакского сельского округа Улытауского района полицейские остановили два автомобиля. В них обнаружили туши 23 животных, предположительно сайгаков, 21 голову и 46 рогов.

"Также изъяты два гладкоствольных ружья с патронами 12-го калибра, два ножа, две пилы и радиостанция. Автомобили помещены на специальную стоянку", – сообщает пресс-служба ДП Улытау.

По факту начато досудебное расследование. Действия задержанных получат правовую оценку.

Ранее сообщалось, что в Восточном Казахстане мужчина получил разрешение на отстрел волка, однако незаконно застрелил дикого кабана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
Читайте также
тысячи рогов сайги изъяли у браконьеров в двух областях Казахстана
10:17, 03 января 2026
Тысячи рогов сайги изъяли у браконьеров в двух областях Казахстана
Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление
16:40, 23 августа 2024
Вооруженных браконьеров задержали в Улытауской области
спасатели утилизируют туши вмерзших в лед туш сайгаков
22:41, 27 марта 2025
Сотни туш погибших сайгаков собирают спасатели на водохранилище в области Улытау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Всеволод Логвин в составе &quot;Барыса&quot;
19:29, Сегодня
"Барыс" забросил первую шайбу в новом сезоне КХЛ (видео)
Эльхан Астанов в составе &quot;Астаны&quot;
19:06, Сегодня
Лидер "Ордабасы" Эльхан Астанов не сыграет в оставшихся матчах сентября
Семён Симонов в составе &quot;Барыса&quot;
18:35, Сегодня
"Барыс" объявил состав на первый матч нового сезона КХЛ
Эмиль Галимов после перехода в &quot;Барыс&quot;
18:14, Сегодня
Экс-форвард "Барыса" Галимов подписал контракт с новокузнецким "Металлургом"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: