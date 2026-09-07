23 туши сайгаков и десятки рогов: браконьеров задержали в области Улытау

Фото: Zakon.kz

В области Улытау во время рейда "Браконьер" сотрудники полиции и инспекторы "Охотзоопрома" задержали четырех человек по подозрению в незаконной охоте, сообщает Zakon.kz.

На территории Мибулакского сельского округа Улытауского района полицейские остановили два автомобиля. В них обнаружили туши 23 животных, предположительно сайгаков, 21 голову и 46 рогов. "Также изъяты два гладкоствольных ружья с патронами 12-го калибра, два ножа, две пилы и радиостанция. Автомобили помещены на специальную стоянку", – сообщает пресс-служба ДП Улытау. По факту начато досудебное расследование. Действия задержанных получат правовую оценку. Ранее сообщалось, что в Восточном Казахстане мужчина получил разрешение на отстрел волка, однако незаконно застрелил дикого кабана.

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