Угодить в свой же капкан: как борются с браконьерами полицейские Костаная

Быть на один шаг впереди браконьера. Именно такого принципа в работе придерживается начальник отдела природоохранной полиции управления местной полицейской службы департамента полиции Костанайской области подполковник Газретгали Алимгазин.

Что помогает Газретгали Алимгазину и 12 сотрудникам ведомства, которые рассредоточены в разных районах региона, налаживать эффективную работу по профилактике и противодействию браконьерству, узнал корреспондент Zakon.kz.

- Газретгали Хамитович, расскажите, сколько сотрудников на постоянной основе заняты профилактикой и борьбой с браконьерством?

- Что касается самого отдела природоохранной полиции, то по штату у нас 12 сотрудников, которые распределены по области географически. К примеру, за ситуацию в Узункольском, Сарыкольском и Карасуском районе отвечают два сотрудника, которые располагаются в Узункольском районе. В Жангельдинском районе специалист курирует еще Амангельдинский район и территорию возле города Аркалыка. А с начала февраля в республиканском ОПМ "Браконьер" задействованы все сотрудники департамента полиции региона, а также криминальная полиция, следственное управление и местная полицейская служба. За 27 дней мы провели 2250 рейдов, из которых 497 совместных с природоохранными органами и создали 76 мобильных групп из числа сотрудников полиции. Во время мероприятий выявили четыре уголовных правонарушения по ст. 337 УКРК (незаконная охота), два факта в Узункольском районе и по одному в Карасуском и Алтынсаринском. А также 190 административных правонарушений, основное количество – это нарушение правил охоты (115 случаев), 39 нарушений правил оборота оружия, 26 – правил рыболовства и 10 фактов по незаконному приобретению, ношению, хранению и перевозке оружия. Что касается результатов работы за 2023 год, то за совершение экологических преступлений было возбуждено 27 уголовных дел, в том числе: по ст.337 УК РК (незаконная охота) – пять дел, по ст.339 УК РК (незаконное обращение с редкими животными и их частями) - 10 дел и по ст.340 УК РК (незаконная порубка деревьев) - 12 уголовных дел. Кроме того, выявлено 802 административных правонарушения, в числе которых 436 - нарушения правил охоты, 366 - нарушения правил рыболовства. В целом за нарушение природоохранного законодательства наложено штрафов на сумму 7 млн 226 тыс. 456 тенге.

Фото предоставлено отделом природоохранной полиции МПС ДП Костанайской области

- А вы сами давно служите в природоохранной полиции?

- Я пришел в подразделение в 2015 году, и до 2019 года работал в отделе природоохранной полиции Костанайского района. Затем меня перевели в аппарат местной полицейской службы, где сначала работал инспектором, затем старшим инспектором по особым поручениям, а с декабря 2023 года я возглавляю отдел природоохранной полиции департамента полиции Костанайской области.

Фото предоставлено отделом природоохранной полиции МПС ДП Костанайской области

- За время работы заметили ли тенденцию к увеличению или уменьшению количества фактов браконьерства?

- Тенденция к снижению количества правонарушений есть. Браконьеры тоже бывают разными. Среди них попадаются матерые, у которых имеется высокопроходимая техника и другие спецсредства. Но хочу отметить, что в последние годы идет хорошее обновление и пополнение техникой нашего подразделения. И работа ведется ежегодно. К примеру, в 2019 году у нас было только два снегохода. С 2023 года их стало четыре. Кроме того, на вооружении есть тепловизоры и квадрокоптеры. В 2023 году нам передали КАМАЗ (вахтовку), благодаря которому мы можем проводить рейды автономно, не заезжая в населенные пункты. В ней есть восемь спальных мест и созданы условия для проживания в полевых условиях. Уже были такие выезды в Жангельдинский и Камыстинский районы. Мы останавливались в 30-40 км от населенного пункта в поле, в низине, и скрытно проводили мониторинг. И это давало результаты, так как никто не видел нас и не знал, где мы находимся. Браконьеры идут на различные хитрости, но и мы не стоим на месте, применяем новые методы и средства. Вместе с нами работает управление по борьбе с организованной преступностью и управление криминальной полиции, у которых есть спецсредства, силы и возможности для наблюдения и отслеживания. К примеру, в декабре 2023 года совместно со специалистами управления по борьбе с организованной преступностью при силовой поддержке отряда быстрого реагирования был задержан скупщик, который перевозил огромную партию рогов сайги в количестве 916 штук. Он выехал из города Талапкер Акмолинской области, за ним следили и уже взяли на территории Костанайского района. Ущерб природе был нанесен на сумму более 3,3 млрд тенге. Как раз в этот период шло ОПМ "Сайгак" и наш регион хорошо сработал. Можно гордиться таким результатом.

Хочу отметить, что охотник, который идет на промысел, зная, что сезон закрыт, уже имеет умысел. На сегодняшний день в области охота полностью закрыта. Если охотник придерживается закона, порядка, своего кодекса охотника, то он знает обо всех сроках открытия и закрытия охоты на разные виды дичи. К примеру, охота на копытных закрывается 31 декабря, так как после этого срока самки готовятся к рождению потомства, а охота на зайца – 15 февраля. И не знать об этом охотнику – глупо.

- Несколько лет назад в статьи Уголовного Кодекса, касающиеся браконьерства, внесли изменения, они как то сказались на снижении фактов?

- Действительно, в 2019 году статья 337 претерпела очень сильные изменения в нашу пользу. В нее внесли такие понятия, как охота с применением ловчих птиц, охотничьих собак и холодного оружия. А раньше многие нарушители избегали наказания, так как в статье было указана охота с применением авто и мототехники, а в объяснениях охотник говорил, что пошел на охоту на зайца пешком. Но выбежала косуля, и он стрельнул. Поэтому он выплачивал только штраф за нанесение ущерба животному миру. Хочу отметить, что сегодня в регионе все же имеется больше граждан, которые придерживаются кодекса охотника и понимают, что за нарушение правил грозит серьезное наказание. Хотя есть и те, для кого запретный плод сладок и они надеются на "авось, повезет".

- Есть ли периоды, когда работа усиливается?

- В период открытия сезона охоты мы делаем усиление как по количеству сотрудников, так и средств. Выставляем мобильные передвижные посты. Но это делается больше для предотвращения несчастных случаев, а не для того, чтобы выявить как можно больше нарушений и сразу наказать. Проведенный анализ показал, что за последние пять лет количество несчастных случаев в этот период сокращается. Но все же охотники заплывают ночью на озера, а потом не возвращаются или становятся жертвой случайного выстрела. Штат у нас небольшой, но мы разрабатываем совместные планы работы со всеми службами, среди которых природоохранная прокуратура, территориальная инспекция животного мира, общество охотников и рыболовов. Браконьеры, которые неоднократно занимаются промыслом, хорошо осведомлены о том, сколько у нас техники, когда и куда с рейдом мы поедем. Они надеются, что нам могут помешать суровые погодные условия, но несмотря ни на что, мы будем продолжать работу.

Сегодня для недопущения незаконного отстрела диких животных мы обеспечены всем: для летнего патрулирования квадроциклы, для зимнего – снегоходы. Также привлекаем возможности службы лесавиаохраны, расположенной в Аулиекольском районе. Если раньше летали на АН-2, то теперь на вертолете Ми-2, который может совершить посадку в любом месте. Когда лесники планируют облет, оповещают нас, и мы вместе отслеживаем, где и сколько дичи имеется. Большую помощь в работе нам оказывает и председатель областного общества охотников и рыболовов Анатолий Коваленко, который является ярым противником браконьерства, он имеет огромный опыт и к нему прислушиваются охотники. Если нужен совет, я могу его спросить. Так, благодаря совместной работе со всеми заинтересованными ведомствами, нам удается добиваться результата.

Фото предоставлено отделом природоохранной полиции МПС ДП Костанайской области

- А какие охотники - городские или сельские - чаще являются нарушителями?

- Здесь правильнее было бы обратить внимание на сезон - во время летней, весенней и осенней охоты чаще всего нарушения выявляются недалеко от областного центра. Так как все зеленое кольцо вокруг Костаная находится под нашим постоянным вниманием. А вот в зимнее время факты чаще выявляются в отдаленных районах. Браконьеры думают, что службы не доедут. И в основном нерадивые охотники стараются выходить на промысел во время сезона охоты. Ведь они знают, что если у них нет путевки-разрешения на отстрел, и они не подстрелили зверя, то значит, не нанесли вред животному миру и даже при остановке егерем или природоохранной службой им грозит только предупреждение. Практика показывает, что в тех районах, где зарегистрировано больше охотников, там и выявляется больше нарушений. Браконьерами движет умысел наживы. Даже зная о суровом наказании, они идут в лес, думая, что два раза повезло, повезет и в третий. В начале моей карьеры мой наставник Леонид Григорьевич Овчаренко говорил, что не нужно гоняться за браконьером. Нужно брать терпением и хитростью. Если знаешь определенный участок леса, встань на одну из троп и браконьер сам к тебе придет. Мы пробовали эту методику, она дает результаты. Поэтому нам нужно действовать также - их методами. Не надо по всему лесу гоняться за ними, можно расставить посты в определенных местах и они сами себя выдадут. Тем более сейчас нет вопросов по мобильности реагирования, любой патруль обеспечен сотовой связью, а при ее отсутствии есть спутниковая связь. Можно выйти на связь с любой точки области и сообщить направление, в котором скрылись нарушители. Вопрос противодействия браконьерству и сохранения биоразнообразия не только Костанайской области, но и всей страны находится на контроле. И мы готовы к открытой работе со всеми структурами.

- Вы упоминали кодекс охотника, он тоже вам помогает?

- Без него никак: для порядочного охотника он значит очень много. Еще один важный момент – это преемственность поколений, когда правила охоты передаются от деда к отцу, а потом к сыну. Когда на охоту берут мальчишек 8-10 лет и на своем примере показывают, как нужно держать ружье, почему нельзя стрелять влет, а обязательно использовать подсадную утку и почему можно стрелять только селезней. И когда во время открытия охоты мы проводим патрулирование и видим такую передачу норм и правил, хочется надеяться, что в будущем такие мальчишки вырастут законопослушными охотниками.

Фото предоставлено отделом природоохранной полиции МПС ДП Костанайской области

- Какие из предпринимаемых мер дают результат в борьбе с браконьерством?

- В первую очередь хорошие результаты дает профилактическая работа. Но здесь необходимо правильное распределение сил и средств, а также детальное планирование процесса. Если качественно разрабатывать методы профилактики, маршруты и рейдовые мероприятия, то результат обязательно будет. Например, во время открытия охоты мы всегда усиливаем работу, и если мы хорошо проведем профилактику, то и не допустим нарушений. А если преступление произойдет, то раскроем его. Я всегда говорю, что только вместе, при сотрудничестве всех заинтересованных органов, среди которых представители территориальной инспекции, природоохранной прокуратуры, управления природных ресурсов, егери, председатели охотобществ и экологи, мы можем добиваться результатов, и достигаем их.

Тогда браконьеры будут знать, что мы работаем вместе и эту информацию будем передавать друг другу. По своим каналам они узнают, когда мы будем проводить рейды, а мы по своим, когда они собираются за дичью. Работа поставлена так, что нередко егеря сами предлагают варианты, а мы совместно отрабатываем. Сегодня мы можем выехать в любую точку региона, на это только нужно время. Многие браконьеры об этом уже знают и побаиваются. А для меня это уже результат. Нужно двигаться, набираться практических знаний, а не сидеть в кабинете, тогда и результат будет. Об этом я всегда говорю своим инспекторам. За годы работы в природоохранной полиции я побывал во всех районах и охотхозяйствах и стараюсь передавать свой опыт и прививать молодым сотрудникам принципы работы. После себя нужно оставить сотрудников, которые не растеряются в сложной ситуации, и примут верное решение. И своим примером я стараюсь показывать им, как надо работать. Конечно, труд тяжелый, но в любом деле нужно двигаться только вперед. Помогает в этом и обмен опытом: у нас в мессенджере создана группа руководителей отделов природоохранной полиции со всех областей страны, в которой мы делимся наработками.

- А что происходит с изъятой техникой и оружием у браконьеров?

- При незаконной охоте все орудия и техника, к примеру, машина или снегоход, которые находились при охотнике, по решению суда конфискуются в пользу государства, затем продаются, но было несколько случаев, когда снегоходы браконьеров передавали для патрулирования, к примеру, егерям в Наурзумский заповедник. А если оружие не было зарегистрировано за браконьером, оно конфискуется и идет на утилизацию. Сегодня, с одной стороны, законодательство предусматривает серьезное наказание за браконьерство, что позволило снизить количество фактов, а с другой - мы прилагаем все усилия для проведения эффективной работы.