Полицейский из Костаная угодил за решетку на 15 лет за распространение "синтетики"

За распространение синтетических наркотиков заместитель начальника отдела по борьбе с наркопреступностью Управления полиции (УП) Костаная приговорен к 15 годам лишения свободы. Об этом 28 августа 2024 года рассказали в Верховном суде Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Уголовное дело рассмотрено в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам (СМУС) Костанайской области. Полицейского обвиняли в провокации преступления, незаконном хранении, перевозке в целях сбыта наркотических средств в особо крупных размерах, должностным лицом с использованием служебного положения, а также в превышении должностных полномочий (п. 1 ч. 3 ст. 412-1, п. 2, 3, 4 ч. 3 ст. 297, п. 3 ч. 4 ст. 362 УК РК).

"Смягчающими обстоятельствами признаны наличие на иждивении у подсудимого малолетних детей. Отягчающих – не установлено. С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности деяний, всех обстоятельств дела, а также с применением правил ч. 2 ст. 55 УК РК подсудимый приговорен к 15 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе". Пресс-служба ВС РК

Также он лишен спецзвания "капитан полиции".

Судом установлено

Из материалов дела следует, что заместитель начальника отдела по борьбе с наркопреступностью УП Костаная в группе с неустановленными следствием сотрудниками полиции путем нанесения телесных повреждений и угроз заставили одного гражданина склонить другого к совершению особо тяжкого преступления с целью последующего изобличения и привлечения его к уголовной ответственности.

Данное должностное лицо УП незаконно, неоднократно, находясь в служебной автомашине, сбывал лицу, имитирующему преступную деятельность, психотропное вещество и его аналог в особо крупном размере. В салоне его автомашины в ходе обыска обнаружены и изъяты гашиш и меткатинон (аналог психотропного вещества), которые он незаконно хранил и перевозил с целью сбыта в особо крупном размере.

Позиции сторон

Подсудимый вину не признал, он и его защитники просили оправдать в связи с отсутствием в его действиях события преступления.

В суде подчеркнули, что вина подсудимого полностью доказана показаниями потерпевших, свидетелей, протоколами и видеоматериалами следственных действий, заключениями судебных экспертиз и иными материалами дела.

"Приговор не вступил в законную силу". Пресс-служба ВС РК

13 августа 2024 года стало известно, что в Генпрокуратуру обратился адвокат осужденного за сбыт синтетических наркотиков, который рассказал о провокации со стороны сотрудников полиции Жамбылской области в отношении его подзащитного. Изучив дело, было установлено, что сотрудник полиции склонил осужденного к неоднократному совместному употреблению "синтетики", затем дал ему деньги для их покупки, а позже инициировал задержание при сбыте им психотропа. По протесту Генпрокуратуры казахстанца оправдали, а Антикоррупционной службой в отношении сотрудников полиции ведется досудебное расследование.