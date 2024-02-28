Первой общественной организации Казахстана "Невада-Семей" исполнилось 35 лет: встреча очевидцев событий

Ровно 35 лет назад, 28 февраля, в Казахстане было основано первое общественное движение за номером "0001" - "Невада-Семей". Экологическая организация стала известной на весь мир.

Жители Семея, стоявшие у истоков антиядерного движения, были свидетелями последствий ядерных испытаний. Корреспондент Zakon.kz выслушал воспоминания очевидцев.

Почему для создания ядерного щита огромной страны выбрали именно степи Семипалатинской области – на этот вопрос до сих пор нет однозначного ответа. Главное требование - безопасность - было соблюдено только с географической и геологической точек зрения. А вот безопасность людей, проживавших по периметру испытательной площадки, задвинули в дальний угол. В результате миллионы человек стали "подопытными кроликами" в результате гонки вооружений. За 10 лет продолжительность человеческой жизни в прилегающих регионах сократилась на 4 года. А онкологические патологии оказались в топе по заболеваемости.

До середины 80-х годов казахстанцы не понимали, что за лаборатория развернулась в степях, на родине Абая и Шакарима. Но слухи и вырванная из зарубежных газет информация об испытаниях и загадочных землетрясениях, которые происходят не в типичном для этого регионе, стали повсеместно вызывать народное недовольство. Было произведено почти 500 взрывов. Но тот подземный, мощностью 70 килотонн от 12 февраля 1989 года, стал решающим. Ветер, сменивший свое направление перед запуском механизма, сменил свое направление. В результате радиационное облако двинулось в сторону областного центра с населением в 300 тысяч человек, минуя Курчатов. В штатном режиме инженеры направляли "ядерный гриб" в противоположную сторону, в сельские районы, где живет не так много людей. Выхлоп, состоящий из миллиардов опасных изотопов, накрыл Семей и ряд близлежащих районов. А из щелей, которые образовались на поверхности земли, несколько дней шло истечение радиоактивных газов, которые впоследствии попали в водоемы.

Через пять дней, 17 февраля, экологическая катастрофа повторилась снова. Повышение радиоактивного фона достигло небывалой отметки в 4 тысячи микрорентген в час при естественном фоне в 20 микрорентген.

Испытатели не оставили выбора населению, заряженному обманом и радиацией. Это стало мощнейшим толчком к размышлениям о том, чем действительно являются испытания, и какой вред ядерные взрывы приносят экологии и здоровью.

"27 февраля Олжас Сулейменов, который планировал баллотироваться в депутаты, должен был выступить с предвыборной речью. Вместо этого он рассказал на всю страну о реалиях ядерного полигона. В тот день он призвал алматинцев приходить к зданию Союза писателей, который он тогда возглавлял. На следующий день тысячи жителей южной столицы собрались в назначенном месте. Это было историческое событие. В тот момент было объявлено рождение международного антиядерного движения (МАД) "Невада-Семей". Тогда его целью было остановить ядерные испытания. Сейчас - социальная реабилитация населения и закрытие всех ядерных полигонов мира. На тот момент полигоны действовали в пяти странах – это СССР, Англия, Франция, Китай и США. А символом движения была раскрытая ладонь - нам нужно было сложить все пять пальцев, сложить оружие пяти держав. На сегодня закрыт только Семипалатинский полигон. А за последние годы испытательные площадки появились еще в Индии, Пакистане и Северной Корее. Но, тем не менее, мы рады и горды тем, что казахстанский безъядерный путь изучается во всем мире", - рассказал вице-президент МАД "Невада-Семей" Султан Картоев во время встречи со студентами по случаю юбилейной даты.

Султан Омарович часто делится воспоминаниями с молодежью. А студенты и школьники, молодые специалисты и "восьмидесятники", которые в дни последних взрывов были еще детьми, искренне удивляются тому, как жили их родители и деды, что видели и чего не знали их ровесники в разные годы испытаний.

"Это было испытание казахстанского народа на прочность. После каждого ядерного взрыва дома шатались, особенно пятиэтажки, посуда падала со шкафов, люстра "танцевала". И практически в каждой семье всегда было наготове как минимум две сумки: в одной была одежда, во второй - продукты. Начинается взрыв, берем детей, выходим на улицу и наблюдаем, как начинает "танцевать" дом. Вот такая морально-психологическая ситуация была в то время в Семипалатинском регионе", - вспоминает Султан Омарович.

Семипалатинский полигон стал первым ядерным полигоном в мире. А движение "Невада-Семей" - первым общественной организацией в Казахстане. Движение был зарегистрировано под номером "0001".

Через два года после создания советской испытательной площадки размером в 18,5 тыс. кв. км, в 1951 году, в штате Невада (США) открылась вторая подобная площадка в мире. Первый взрыв здесь осуществили 27 января 1951 года. Правда, его территория была в пять раз меньше - 3,5 тыс кв. км, а количество взрывов, которые там удалось осуществить - 928, в основном это были подземные испытания.

На Семипалатинском полигоне произвели 468 взрывов разной мощности. При этом наземных испытаний, которые хуже всего повлияли на здоровье и экологию, насчитывалось 200. В степях Америки таких снарядов было сдетонировано вдвое меньше.

"В Неваде раньше задумались о вреде наземных испытаний, о том, что они губят не только экологию, но и здоровье, жизни людей, которые населяют эту территорию", - рассказала сотрудник библиотеки имени Абая Рахиля Адикаева, которая собрала на юбилейной встрече ветеранов легендарного движения и будущих врачей. – Когда в Казахстане люди стали высказывать свое недовольство, то это были не молчаливые митинги. Люди скандировали, требовали закрыть полигон. Все это вылилось в основание движения "Невада-Семей", которое сразу же устроило международную, широкомасштабную акцию. И не зря на символе движения коренной житель американского штата Невада, индеец, передает трубку мира казахскому аксакалу. Эта акция нашла поддержку на всей земле".

Участник движения Болат Серикбаев с первых дней организации - в рядах антиядерного движения. Родился и вырос в Абайском районе. В 70-е и 80-е годы лицезрел все ужасы испытаний и последствия ядерно-военного прогресса. Он работал врачом. Трудился в непосредственной близости от испытательной площадки. Жертвы испытаний круглый год приходили к нему за медицинской помощью. А сам он выступал в митингах, как и его единомышленники, требуя запретить дальнейшие испытания.

"После роковых февральских взрывов и основания движения "Невада-Семей" руководство проекта по разработке ядерного оружия просило дать разрешение еще на 11 взрывов. Наше движение было против. В селе Караул, которое располагалось близко к основной площадке, прошел несанкционированный митинг. Там мы требовали запретить дальнейшие испытания. И мы этого добились. Из 11-ти было произведено только 4 взрыва. Через 5 дней мне пришло письмо из прокуратуры о том, что я нарушаю Закон СССР и Казахской ССР, а 12 августа органы КГБ беседовали со мной. Год был решающим. Он определил дальнейшие развитие событий. В 2024 году исполняется 35 лет движению "Невада-Семей" и 33 года Независимости Казахстана. Два этих явления неотделимы друг от друга. Закрытие полигона было предвестником независимости. Это трехгодичное противостояние центру принесло свои плоды", - поделился своим мнением во время встречи представитель МАД "Невада-Семей" Болат Серикбаев.

Главная цель движения "Невада-Семей" была достигнута в первый же год его основания - на испытания наложили мораторий, ядерная эпоха, длившаяся 40 лет, закончилась. Казахстанские степи замолчали.

Но остается целый список нерешенных вопросов, которым десятки лет. Главные из них – это социальная реабилитация населения: компенсации, лечение, рабочие места и особый статус для пострадавших от воздействий ионизирующего излучения.

"29 августа – это день первых испытаний и день закрытия ядерного полигона. ООН объявила эту дату Международным днем против ядерных действий. Это праздник, который возник благодаря казахстанцам, его отмечает весь мир. Вторая важная инициатива - это движение "Невада-Семей", которое возникло 28 февраля. Это важный памятный день для всех нас. Мы рано или поздно уйдем, и кто-то должен продолжать эту идею. В рамках этой эстафеты мира мы, представители движения, передаем эти знания вам, и эту идею. В Казахстане не должно быть людей, страдающих от последствий полигона. И мы все должны над этим работать", - высказал свою надежду Султан Картоев.

На сегодня десятки отделений международного антиядерного движения "Невада-Семей" созданы в разных странах. В их составе – миллионы человек. По всему миру, и, в частности, в нашей стране, ежегодно проходят форумы, конгрессы и конференции, во время которых пристальное внимание уделяют казахстанскому опыту безъядерного мира.