В Усть-Каменогорске готовятся к 35-летию Независимости Казахстана

В Усть-Каменогорске началась подготовка к празднованию 35-летия Независимости РК. Здания, улицы, LED-экраны и общественные пространства областного центра постепенно дополняются праздничным оформлением, сообщает Zakon.kz.

В разных частях города появляются изображения Государственного флага и символика, олицетворяющая национальное единство и патриотизм, создавая особую праздничную атмосферу для жителей и гостей города.

На улицах города становится больше праздничной символики

Праздничные конструкции с надписью "35 лет Независимости Казахстана" установлены в ряде ключевых общественных пространств областного центра. В частности, тематические изображения транслируются на большом LED-экране на площади Республики, вдоль проспектов Абая и Ауэзова, на проспекте Победы, в начале улицы Сагадата Нурмагамбетова, а также на высоком LED-экране перед Дворцом спорта имени Б. Александрова.

Кроме того, праздничное оформление размещено на улице Казахстан, вдоль проспекта Сатпаева на левобережье города, а также в районе надземного пешеходного перехода возле областной мечети Халифа Алтай. Подобные элементы оформления появляются и в других районах города – в местах массового пребывания людей и на популярных общественных пространствах.

Таким образом, праздничное оформление к 35-летию Независимости охватывает не только центральные улицы, но и различные части города. Это позволяет подчеркнуть значимость исторической даты и создать соответствующую праздничную атмосферу в городском пространстве.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Государственный флаг – символ независимости и единства

По информации акимата города Усть-Каменогорска, работа по подготовке к 35-летию Независимости ведется поэтапно с начала года. В частности, на набережной Иртыша, в районе амфитеатра, где часто собираются жители и гости города, установлен большой Государственный флаг высотой 35 метров. Это один из значимых объектов, символизирующих суверенитет страны и подчеркивающих важность предстоящего юбилея.

Особое место в облике города занимают масштабная надпись "Қазақстан" на горе Ботпай, большой Государственный флаг, а также изображения Государственного герба и Государственного гимна на вершине горы. Эти символы отражают национальный дух региона, достижения независимого Казахстана, его национальную идентичность и единство.

Помимо этого, Государственные флаги размещены на мостах через реки Ульбу и Иртыш, а также на балконах многоэтажных жилых домов в центральной части города. Сине-золотые полотнища, развевающиеся в разных уголках Усть-Каменогорска, не только усиливают праздничную атмосферу, но и подчеркивают уважение жителей к ценностям независимости.

35-летие Независимости – дань прошлому и ориентир на будущее

Независимость – главная ценность народа Казахстана и историческая веха, определившая самостоятельный путь развития страны. За эти годы государство прошло через масштабные политические, экономические и социальные преобразования, заняв достойное место на международной арене.

Для Восточного Казахстана этот период также связан с важными этапами развития: сохранением промышленного потенциала региона, модернизацией инфраструктуры, развитием туризма и сельского хозяйства, а также повышением качества жизни населения.

Поэтому праздничное оформление и информационно-разъяснительная работа, приуроченные к 35-летию Независимости, имеют особое значение. Это не просто визуальные элементы, напоминающие о приближении праздника. Они также способствуют формированию патриотических чувств у подрастающего поколения, повышению уважения к государственным символам и укреплению интереса к истории страны.

Преображение Усть-Каменогорска, главного города Рудного Алтая, к предстоящему празднику – наглядное проявление общего уважения к Независимости. Государственные флаги на улицах и праздничные изображения на LED-экранах напоминают каждому жителю об ответственности и гордости за то, что он является гражданином свободной страны.

Напомним, День Независимости РК отмечается 16 декабря. В этом году исполняется 35 лет со дня провозглашения независимости страны.