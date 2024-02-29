Береги свои деньги: интернет-мошенники придумывают новые способы обмана

Интернет-преступники продолжают совершенствовать способы по обману доверчивых граждан. За первые два месяца 2024 года мошенники применили сразу несколько новых преступных схем. Как обманывают казахстанцев и как правоохранительные органы борются с этим, в материале Zakon.kz.

Мошенники уже давно поняли, что классический развод с телефонными звонками из банка или от родственников попавших в полицию уже устарел. И нужно срочно что-то менять и придумывать новые схемы отъема денег у населения. Чтобы окончательно не потерять свой заработок, преступники вынуждены каждый раз усложнять план и искать более заманчивые способы, и это у них получается. На их удочку регулярно попадаются сотни доверчивых казахстанцев. Мы попытались узнать и разобраться, что еще нового за последнее время придумали злоумышленники и как "разводят" на деньги людей.

Выплаты от ООН и Нацфонда

Если в прошлом году были у всех на слуху, а в Сети гуляли фейковые видеозаписи от имени АО "НК "КазМунайГаз" с призывом инвестировать в предприятие и уже через месяц получать хорошую прибыль, то в 2024 году мошенники еще больше скреативили и придумали такую схему.

Так, в начале этого года в социальных сетях стало распространяться "разоблачительное" видео, автор которого рассказывал, что некоторым категориям граждан Казахстана положена выплата от Организации Объединенных Наций. Но казахстанские ЦОНы утаивают эту информацию, поэтому для получения денег необходимо перейти по ссылке под видео и оставить свои личные данные и CVV код банковской карты.

Автор утверждал, что на выплату якобы могут претендовать многодетные семьи, инвалиды, пострадавшие при ЧС и все пенсионеры по возрасту. Назван даже точный размер выплаты – 105 тысяч тенге.

Конечно же, никаких денег не было и не будет. Поскольку ООН никогда не выдает денежные средства напрямую. Вся помощь, предоставляемая организацией, осуществляется через официальные программы и партнерские организации, включая правительственные учреждения и НПО.

С подобными обещаниями рассылаются видео и от Нацфонда РК. Якобы фонд обещает проводить ежегодную выплату всем гражданам, которые оставят на официальном сайте свой ИИН. Только вот стоит помнить, что официального сайта у Национального фонда РК нет.

Все личные данные, которые пострадавшие оставили на фейковых ресурсах, автоматически перешли в руки мошенников. И теперь они могут ими спокойно пользоваться.

Ставка на предпринимателей

У казахстанца со средним достатком не всегда есть серьезные накопления. Также не всем банки могут одобрить кредит или рассрочку. Чтобы не тратить свое время на жертв с испорченной кредитной историей, преступники решили ориентироваться на мелкий бизнес.

Жулики находят индивидуальных предпринимателей и предлагают им за хорошее вознаграждение сдать в аренду зарегистрированное на них ИП. Потенциальный арендатор обычно рассказывает легенду, согласно которой на его ИП наложен временный арест или он достиг лимита по налогам, но приостанавливать торговлю никак нельзя, потому что именно сейчас идет большой поток клиентов. Мошенник предлагает процент от проданного товара, а также оплату всех комиссий и налогов.

Однако вместо обещанных барышей жертва получает внушительную налоговую задолженность, разорванный контракт с торговой площадкой и заявления в полицию от десятков обманутых людей. Если говорить проще, в лучшем случае доверчивый гражданин остается без ИП и с кучей долгов, в худшем случае – получит тюремный срок.

Дело в том, что ни налогов, ни комиссий злоумышленники не платят, оставляя долги настоящему предпринимателю. Более того, "арендаторы" часто "торгуют" несуществующим товаром, подставляя владельца ИП. Кроме этого, предпринимателя могут "втемную" использовать в схемах по легализации или отмыванию денег, хранению и перевозке наркотиков.

Заработай долг

К сожалению, в последнее время все больше людей стало считать, что интернет – это волшебное место, где раздают деньги.

Поэтому с января 2024 года среди интернет-преступников в моду вошел старый сценарий обмана с обещанием удаленного и быстрого заработка. Эта схема требует для преступника больших временных затрат, но она с лихвой окупается, если жертва попадается на крючок. Суть этого вида мошенничества заключается в том, что киберпреступник предлагает своему объекту различные способы легкого заработка. Это может быть майнинг криптовалюты, игра на фондовой бирже или продажа ценных бумаг. Но для того, чтобы начать зарабатывать, необходимо внести крупную сумму. К примеру, 30 тыс. долларов. После того как человек вносит необходимую сумму, схема обмана не закрывается. Начинается целый спектакль, который может длиться не один месяц. Киберпреступники показывают фиктивные данные о том, что вкладчик зарабатывает огромные деньги. Но чтобы их снять, необходимо внести на счет страховочную сумму как гарант, что вкладчик вернется на биржу. Эта сумма может составлять от 20 тыс. долларов и выше. Это сущие копейки по сравнению с той суммой, которую обещают пострадавшему. И вот только когда "страховочный депозит" пополняется, фейковый сайт становится неактивным, а до "успешного" криптоброкера доходит, что его развели, и свои кровные он уже не получит.

Стоит отметить, что в большинстве случаев пострадавшие отдают мошенникам заемные средства.

Победить невозможно?

Согласно данным Центра по борьбе с киберпреступностью МВД РК, за последние три года в Казахстане наблюдается значительный рост интернет-мошенничества. По подсчетам полицейских, количество таких обманов по сравнению с 2020 годом увеличилось на 44% в 2023-м. Раскрывается при этом только каждое пятое преступление. Сложность заключается в том, что интернет-преступники не является одиночками, а работают на большие синдикаты.

"Ранее интернет-мошенниками были маргиналы-одиночки. Поэтому бороться с ними было проще. Сейчас же это хорошо организованные группы. У них налажены каналы поставки информации, развита сеть специалистов и есть своя экономика. Это целые организации со своими правилами, законами и иерархией. Поэтому бороться с ними на уровне правоохранительных органов уже невозможно. Для эффективной борьбы необходимо привлекать все интернет-площадки, поисковые системы, маркетплейсы и социальные сети. Это большая работа. Думаю, в ближайшие 5 лет она точно не будет проведена", – предположил исполнительный директор DM Technology Эльдар Шамсутдинов.

С этим предположением согласен и экономист Арман Бейсембаев. Эксперт считает, что контролировать все социальные сети и площадки практически невозможно.

"У Facebook свои внутренние правила и алгоритмы размещения рекламы, у Instagram – свои, у TikTok – свои. И они совершенно не обязаны что-либо делать по вашему требованию. За всем массивом и потоком информации в любом случае не уследишь даже при всем желании, никаких ресурсов не хватит", – сказал Арман Бейсембаев.

Несмотря на сложности, правоохранительные органы держат в приоритете борьбу с киберпреступлениями. Однако эта борьба идет не такими интенсивными шагами, и многие пострадавшие обвиняют их в этом. При этом стоит понимать, что зачастую казахстанцы стали жертвами мошенников по собственной доверчивости.

"Весь труд полицейских по борьбе с киберпреступностью сводится на нет из-за того, что уровень безопасности персональных данных в нашей стране крайне низок. Купить базу данных граждан по всему Казахстану на черном рынке не так сложно. Да и сами граждане не думают о своей безопасности и спокойно оставляют свои данные на различных серверах и площадках. К примеру, отправляют свой ИИН за скидку на пиццу или еще что-то", – рассказал Эльдар Шамсутдинов.

Эксперты считают, что в ближайшее время борьба с интернет-мошенничеством не сдвинется с места, и возможно, количество таких преступлений в ближайшие годы заметно увеличится. Единственное, что может обезопасить от потери денег, – это соблюдение правил информационной безопасности.

"Мошенничество и обман – это часть человеческой культуры, это было всегда, это есть сейчас и это будет в будущем. Меняется постоянно лишь форма мошенничества, но не его содержание и цель. Поэтому ваша личная безопасность в интернете – это ваша личная забота. Надо помнить о правилах сетевой и информационной гигиены", – поделился своим мнением Арман Бейсембаев.

Чтобы не стать жертвой мошеннической схемы, специалисты в сфере IT и полицейские советуют никогда не давать никому свои личные либо банковские данные, номера счетов, пароли, CV-коды.

При вложении в инвестиционные проекты необходимо изучить рынок, весь механизм заработка и убедиться, что это законный проект. При купле-продаже в интернете надо внимательно изучать информацию о продавце или сайте, не сообщать и не указывать дополнительные данные своих банковских карт на сомнительных сайтах, не оплачивать посредством перевода, не проводить операции через банкомат по указанию незнакомых.

Если потенциальный продавец или покупатель просит перейти по ссылке якобы для оформления сделки или оплаты покупки, возможно, это мошенник. Также не нужно по телефону диктовать реквизиты или коды из SMS-сообщений по требованию лже-сотрудников банка, а также переводить свои деньги на другой счет по требованию все тех же неизвестных сотрудников полиции.