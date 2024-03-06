Землетрясения в Алматы: школьников учили спасаться при обрушениях

В Алматы продолжаются земные колебания. Известно, что город находится в зоне высокой сейсмической активности, где возможно 9-10-балльное землетрясение. Поэтому готовность каждого жителя к ЧС является обязательным фактором для проживания в этой местности. И дети – не исключение.

Корреспондент Zakon.kz увидел своими глазами, как сотрудники Департамента по ЧС учат школьников правильно себя вести при первых толчках, чтобы остаться невредимыми.

Фото: Zakon.kz

Во время обучения ребят в общеобразовательной школе №127 представители ДЧС Алматы провели сейсмотренировку, ознакомив с содержимым "тревожного чемоданчика" и алгоритмом необходимых действий в случае толчков.



По словам старшего инженера ДЧС Алматы Гульданы Нурымбетовой, прежде всего необходимо заранее составить коллективный план действий при землетрясении. Важно определить самые безопасные места в учебном заведении и в том кабинете, где чаще всего проходят уроки у детей. Школьники и учитель должны понимать, что именно там надежнее всего пережить стихию, расположившись вдоль капитальной стены, в углах несущих стен, рядом с массивными объектами.

"Важно находиться подальше от окон, батарей, незакрепленных тяжелых предметов и стеллажей, нависающей техники, такой как мониторы и проекторы, габаритного оборудования. Всего того, что может опрокинуться на ребенка или учителя при раскачивании здания", – рассказали инженер Управления по ЧС Ауэзовского района Алмас Ильясов.

Раньше было принято считать, что при землетрясении прятаться нужно под парты и столы. Но многие ученые, проанализировав последствия после разрушительных землетрясений в мире, установили, что большинство выживших находились рядом с предметами мебели, а не под ними. Исходя из этого опыта, можно сказать, что шансов спастись больше у тех, кто лежит в позе эмбриона рядом с несущей стеной, партами, громоздкими предметами, а не под ними. Стол или парта помогут обезопасить человека, когда что-то падает с мебели, от летящих осколков штукатурки и стекла, но никак не от падения плиты или потолка.

Фото: Zakon.kz

"Следует принять естественную утробную позу, чтобы защитить внутренние органы. Голову накрыть руками. Кроме того, в таком положении возможно спастись при землетрясении, так как поза позволяет поместиться в маленькой полости. Придвиньтесь спиной ближе к крупному объекту, который, будучи раздавлен, сплющен, все же оставит некоторое пространство для выживания", – объяснили сотрудники ДЧС Алматы школьникам.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

С учетом индивидуальных особенностей зданий Алматы спасатели разработали десять основных шагов. В любой школе работники должны знать, где находятся несущие стены. Кроме того, на них должен быть нанесен специальный указатель в виде зонтика.

Фото: Zakon.kz

"При сильных, разрушительных толчках, если нет возможности вывести детей на улицу, учитель должен подвести детей к несущей стене. При разрушительном землетрясении не рекомендуется ребятам прятаться под партами и столами, так как они смогут защитить только от падающей штукатурки или окружающих предметов, но никак не от падающих плит. При подземных толчках необходимо расположиться у несущих стен. После получения сигнала, или когда колебания земной коры стихнут, следует оценить обстановку, состояние здания, и если ничего не угрожает, учителю необходимо эвакуировать детей". Старший инженер ДЧС Алматы Гульдана Нурымбетова

Главные рекомендации от специалистов – не паниковать! Это важнейший фактор, который помогает спасти максимальное число жизней при эвакуации. С этим согласна тренер по детской безопасности Ольга Костенко.



"В работе с детьми, когда мы прорабатываем алгоритмы спасения при чрезвычайных происшествиях, первым делом я делаю упор на то, как не поддаваться панике. Чаще всего этот фактор усугубляет ситуацию страшнее любого развития ЧС. Приведу пример. Во Франции, во время проведения футбольного матча на стадионе, возник пожар. Выход из спорткомплекса был один. Когда люди устремились к нему, начались давка и паника. Но среди болельщиков нашлось два психолога, которые стали четко и громко, деля на слоги, проговаривать следующую фразу: "Не толкай, не толкай, не толкай!". Все, кто был рядом, стали повторять, по цепочке выкрикивать эти слова. В итоге людям удалось организованно покинуть стадион, организованно следовать в толпе. Этот случай стал единственным, когда из такого характера ЧС удалось выйти без жертв". Ольга Костенко

Как показывает практика, добавила тренер, даже когда ситуация не связана с каким-то происшествием, люди, поддавшись панике, совершают безрассудные вещи, способные усугубить ситуацию. Специалист напомнила недавний случай с давкой в школе, когда один споткнувшийся ребенок и паника привели к хаосу – несколько детей были прижаты к стенам, напуганы и в ужасе кричали. Тогда школьники чудом не получили серьезные травмы.

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Во всех объектах образования, здравоохранения и в местах с массовым пребыванием людей (торговые развлекательные центры, торговые дома) на постоянной основе отрабатываются учебные элементы по эвакуации граждан. Но алгоритм действий, как покинуть здание в заранее определенное безопасные место имеет свои особенности.



Во время сегодняшней тренировки специалист объяснила ученикам, как можно во время внештатной ситуации организованно покинуть школу.

Фото: Zakon.kz

Дети, учащиеся на втором и третьем этажах, при звуке "тревога!" спешно направлялись к несущим стенам и занимали необходимую для безопасности позу.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Но покидать учебное заведение при сильных толчках возможно только в случае, когда класс расположен на первом этаже.

Существует следующий алгоритм действий: если учебные кабинеты расположены на первых этажах, при первых секундах сильных толчков необходимо воспользоваться запасными дверями для эвакуации из здания. При звуках сигнальной тревоги нужно покинуть школу, отбежав подальше от зданий на просторную площадку без высоковольтных проводов и деревьев. Будьте готовы к повторным толчкам.

"Оказавшись на улице в безопасном месте, педагогу необходимо построить обучающихся и сделать перекличку. Следует уведомить о присутствующих и отсутствующих учащихся уполномоченные органы", – обратились сотрудники экстренных служб к учителям.

Кроме того, спасатели показали, что из себя представляет "тревожный чемоданчик", и научили его собирать.

Фото: Zakon.kz

Спасатели рассказали, какие вещи необходимо ежедневно иметь при себе в рюкзаке, это: вода, калорийные или протеиновые батончики, фонарик, свисток и лекарства, необходимые для жизни ребенка, если имеются хронические заболевания. Важно отметить, что необходимо учить детей держать во время уроков портфель всегда закрытым, чтобы в случае опасности схватить его и побежать, не растеряв содержимое.

Фото: Zakon.kz

Мы поговорили с директором школы и узнали, какие меры принимаются для безопасности детей и сотрудников учебного заведения на случай землетрясения.

"В нашей школе большое внимание уделяется безопасности учащихся, постоянно проводится разъяснительная работа по алгоритму действий при ЧС, в том числе при землетрясении. После капитального ремонта школа обеспечена комплексной системой безопасности, установлены турникеты, которые в случае чрезвычайной ситуации нажатием одной кнопки разблокируются, ограждающая планка турникета опускается вниз и обеспечивает свободный выход на улицу. Ученики не раз участвовали в сейсмотренировках, все учителя школы проинструктированы, регулярно отрабатывается система эвакуации учащихся. Вот и сегодня в очередной раз с детьми была проведена разъяснительная работа, как действовать при землетрясении". Директор общеобразовательной школы №127 Гульмира Адилова

Фото: Zakon.kz

Систематические тренировки ориентированы на то, чтобы довести до автоматизма все необходимые действия при эвакуации как школьного персонала, так и учеников, заключили спасатели.