Страшная давка в школе Алматы попала на видео

В одной из школ Алматы вечером 27 февраля 2024 года возле раздевалки дети устроили давку. Некоторые из них даже упали на пол. Администрация учебного заведения заверила, что пострадавших нет, сообщает Zakon.kz.

Видео широко распространилось в социальных сетях и вызвало негодование. На кадрах учащиеся вопят и плачут. Разобрать, что кричат ребята, невозможно. Несмотря на то, что некоторые школьники оказались придавлены другими детьми, нашлись и отчаянные, которые улыбались и махали в камеру.

В Управлении образования Алматы уточнили, что инцидент произошел в школе №41.

"В данной школе обучаются 1426 учащихся в две смены при проектной мощности 870 мест. 27 февраля 2024 года после второй смены в раздевалке школы, которая находится на цокольном этаже, образовалось скопление учащихся". Пресс-служба Управления образования Алматы

Как уточнили в ведомстве, причиной произошедшего явилась неправильная организация процесса переодевания учащихся.

Кроме того, специалисты отметили, что подобного ранее в данной школе не наблюдалось.

"По информации администрации школы, пострадавших нет. За ослабление контроля за организацией учебного процесса директор школы освобождена от занимаемой должности". Пресс-служба Управления образования Алматы

8 сентября 2023 года аналогичная ситуация произошла в школе Кокшетау.

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После случившегося руководство учебного заведения привлекли к ответственности.