Как работают модульные пункты полиции в Алматы

Полиция буквально стала ближе к народу. Алматинцы могут лично обратиться к ним за помощью, минуя операторов "102". Двери стационарных модульных пунктов открыты для населения круглосуточно. Корреспондент Zakon.kz узнал, с какими вопросами чаще всего обращаются горожане к правоохранителям.

Такие полицейские модули начали устанавливать в Алматы с 2019 года. Заместитель начальника Управления местной полицейской службы Департамента полиции Алматы Тимур Ногайбаев рассказал, что сейчас по городу уже работает 21 мобильный полицейский участок. В основном все они расположены в местах большого скопления горожан, зачастую из таких модулей ведут охрану общественного правопорядка.

"Полицейские модульные пункты работают в круглосуточном режиме. Днем в них сидят по одному сотруднику, а уже ночью – по два. Это участковые инспектора полиции, инспектора по делам несовершеннолетних, представители полка патрульной полиции и СОБРа. Стражи порядка, находясь здесь, могут оперативно отреагировать на обращение и оказать необходимую помощь", – пояснил Тимур Ногайбаев.

Фото: Zakon.kz

По его словам, за последние два месяца эти посты зафиксировали 73 административных правонарушения.

"Это настоящая приемная для граждан, куда жители и гости Алматы приходят по самым разным вопросам. От элементарного, как пройти до какой-то улицы, вплоть до сообщений о преступлениях: кражах, хулиганстве, разбоях и так далее", – отметил подполковник полиции.

Один из модульных пунктов находится в самом центре города, а именно – на алматинском Арбате. Здесь две небольшие комнаты, где осуществляют прием граждан.

"Есть видеонаблюдение с выводом на Центр оперативного управления. Все, что здесь происходит, диспетчеры видят в режиме реального времени. Запись хранится более 30 дней. Ночью сюда доставляют правонарушителей и несовершеннолетних, тут же составляют протоколы. Стараемся поддерживать чистоту в помещении. С вандализмом не сталкивались, если не учитывать то, что во время январских событий были разгромлены некоторые посты". Тимур Ногайбаев

Фото: Zakon.kz

На месте службу несла старший инспектор полка патрульной полиции по обслуживанию туристов Айман Мукалимова. Она поделилась, что пять раз в неделю заступает с 08:00 до 20:00.

"Очень часто местные жители жалуются на громкую музыку, кражи, хулиганство. Полученную информацию по рации мы оперативно передаем в ЦОУ (Центр оперативного управления). Записываю в журнал данные обратившегося, номер телефона, суть вопроса и какая из служб забрала мое сообщение". Айман Мукалимова

Бывают спокойные дежурства, а иногда вызовы не прерываются, делится страж порядка.

"Часто ломятся пьяные и неадекватные люди. С ними нужно уметь говорить, как психолог. Однажды обратился мужчина. Сказал, что за ним с ножами гонятся двое незнакомцев. Я вызвала подразделение "Буран". Эти хулиганы ворвались с ножами к нам, благо помощь подоспела своевременно", – пояснила старший инспектор полка патрульной полиции по обслуживанию туристов.

Фото: Zakon.kz

А вот участковый инспектор Управления полиции Алмалинского района Бахытжан Байжанов считает, что такие модульные пункты, наоборот, сближают население и правоохранителей. Близ таких постов люди ощущают себя в безопасности.

"Сейчас холодно и людей меньше. А вот когда потеплеет, здесь будет больше народу. Тогда ежедневно будут обращаться по 10-15 человек. На моем опыте: кто-то телефон потерял, а другие – документы. О мошенничестве часто заявляют. Рядом торговые дома, очень много жалоб поступает от покупателей, которые приобретают телефоны, уезжают домой и там обнаруживают поломку. Когда человек попадает в непонятную ситуацию, он ищет помощи. И в этом случае видит пост и знает, к кому обратиться", – добавил Бахытжан Байжанов.

Во время беседы в пункт полиции зашла пенсионерка, которая пожаловалась на 20-летнюю девушку. Та якобы оскорбила ее. После между ними началась словесная перепалка, и они обе пошли за помощью к полицейским. Женщина намеревалась написать заявление на свою обидчицу, чтобы ее привлекли к административной ответственности за оскорбление.

"Она унизила меня, сказав, что я нищая и в таком виде не должна ходить по Арбату. Еще и назвала меня "хамкой", – разгневалась женщина, показывая полиции, что выглядит достаточно хорошо, а не бедно.

Фото: Zakon.kz

Сотрудники полиции провели беседу с повздорившими алматинками. В итоге девушка извинилась и попросила прощение у женщины, та простила ее. Медиация удалась и до составления протокола дело не дошло.

"Сначала мы должны изучить состав правонарушения. Письменно принять заявление. Установить и опросить свидетелей. Если есть состав правонарушения, то выяснить, каким образом произошло унижение человеческих достоинств. Насколько нарушен общественный порядок. Согласно действующему законодательству, за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, предусмотрена уголовная ответственность по статье 131 Уголовного кодекса РК и наказывается штрафом в размере 100 МРП (369 200 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов. В этом случае мы видим, что девушка сожалела о своем поступке и стороны примирились". Тимур Ногайбаев

Фото: Zakon.kz

Подобных обращений за сутки у стражей порядка бывает множество. И понятно, что находиться 12 часов на смене тяжело не только морально, но и физически. Но стражи порядка не жалуются, они отмечают, что служба – их долг. К слову, плюсы от установки мобильного пункта сейчас видят и местные жители. Многие даже приходят поблагодарить полицейских за их работу.

"Я живу совсем недалеко. Когда замечаем правонарушения, что пьяные буянят или ночью спать не дает шумная музыка, сразу обращаемся в пост. Но, в целом, уже пять лет с момента существования поста, в районе стало значительнее спокойнее. И мы ощущаем здесь себя в безопасности благодаря тому, что в шаге от нас тот, кто придет на помощь", – сказала алматинка Алия Базарбаева.

Фото: Zakon.kz

Работой поста довольны и сотрудники местных точек быстрого питания. Официант одного из заведений поделился историей, как алматинская полиция помогла ему задержать посетителя, который "щедро" поужинал, но рассчитываться по счету не захотел.

"В столовой около Арбата я работаю почти год. Полгода назад обслужил двоих парней, которые скрылись, не оплатив счет на сумму 9000 тенге. Я сразу же обратился к дежурному полицейскому. Он вызвал подмогу и те очень быстро установили место их нахождения и задержали. Молодые люди извинялись, сказали, что заболтались и забыли об оплате. Счет они закрыли, а то так пришлось бы платить мне из своего кармана", – рассказал Амир Ахметов.

Доступность, оперативность, мобильность позволяют обеспечить взаимодействие с населением по любым вопросам оказания помощи. Такие современные площадки служат фундаментом для работы по принципу "шаговой доступности", отметили инспекторы.