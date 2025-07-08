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Общество

Полиция Алматы обратилась к водителям с важным заявлением

Автономера, замена, полиция, Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 22:35 Фото: ДП Алматы
Департамент полиции города Алматы обратился к горожанам с заявлением по поводу номерных знаков транспортных средств иностранных организаций, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, в ходе анализа регистрационных данных транспортных средств, находящихся в пользовании иностранных юридических лиц, были выявлены отдельные случаи выдачи государственных регистрационных номерных знаков несоответствующего образца.

"Согласно Правилам регистрации и снятия с регистрационного учета механических транспортных средств, утвержденным приказом министра внутренних дел Республики Казахстан №862, транспортным средствам, находящимся в собственности или пользовании юридических лиц с иностранным участием, присваиваются государственные регистрационные номерные знаки на желтом фоне, независимо от формы собственности", – говорится в сообщении.

В полиции попросили владельцев или представителей данных транспортных средств обратиться в специализированные центры обслуживания населения (спецЦОНы) для проведения замены номерных знаков.


"Данная процедура осуществляется в рабочем порядке и не требует дополнительных оснований, за исключением документов, удостоверяющих право собственности и подтверждающих принадлежность транспортного средства юридическому лицу. Просим отнестись с пониманием к данной мере, которая направлена на соблюдение единых стандартов государственной регистрации транспортных средств на территории Республики Казахстан", – добавили в ДП.

А ранее на слухи о неработающих камерах Sergek отреагировали в столичной полиции. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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