Предвестник Наурыза: Көрісу күні празднуют в Казахстане

Казахстанцы отмечают Көрісу күні, что в переводе с казахского языка означает "День встречи", сообщает Zakon.kz.

14 марта жители приветствуют весну, говорят друг другу добрые слова и отдают дань уважения пожилым.

Көрісу, или қауышу күні, также называют праздником Амал. Этот день считается началом нового года. Люди в ярких нарядах здороваются рукопожатием или объятием со словами "Бір жасын құтты болсын", то есть "Поздравляю с еще одним годом". Смысл этой традиции – выразить благодарность за то, что благополучно пережил зиму, шагнул в весну, встретился с родными в здравии. Близкие ходят друг к другу в гости, интересуются их здоровьем и прощают обидчиков.

Фото: пресс-служба акимата Мангистау

Хозяйки накрывают дастархан, угощают гостей мясными и молочными блюдами, баурсаками и сладостями. За столом старейшина дает бата, желая своему окружению долголетия. Также невестки раздают семи соседним домам лепешки "шельпек". На улице проходят массовые гуляния, устраиваются игры и состязания, такие как көкпар, бәйге и күрес.

Фото: пресс-служба акимата Мангистау

Древний праздник становится все более популярным. Если раньше его отмечали в основном жители западных регионов, то теперь он полюбился и казахстанцами из других уголков страны.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев ранее отмечал, что праздник Амал, призывающий к единению и согласию, является живым выражением традиционной отзывчивости нашего народа.

Фото: пресс-служба акимата Мангистау

В Мангистау в историко-культурном комплексе "Адай ата – Отпан тау" состоялась церемония зажжения огня единства в честь Көрісу и Амал. Эта традиция уходит корнями в глубину истории. Огонь символизирует единство и является знаком сплоченности.

Фото: пресс-служба акимата Мангистау

"Испокон веков этот день имеет глубокий духовный смысл. Наши предки радовались за прошедшую зиму без потерь в семье и хозяйстве. Сегодня мы поздравляем друг друга с наступлением весны, прощаем обиды и в суете будней находим время для близких. Поколения сменяют друг друга, но Көрісу күні остается непреходящим праздником, напоминая нам о приближении весны, появлении новых надежд и возможностей", – сказал аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.

Фото: пресс-служба акимата Мангистау

Праздник с размахом намерены отметить по всей стране. К примеру, на территории историко-культурного комплекса "Отпан" пройдут национальные спортивные игры, такие как конные скачки, кыз куу, собачьи бега, казахская борьба. В Актау и районах Мангистауской области состоится "Баурсак party", ярмарка национальных блюд, конкурсы невесток, поэтический вечер, а также концерт народной артистки Розы Рымбаевой.

Фото: пресс-служба акимата Мангистау

А алматинцы в праздник соберутся на Кок-Тобе, чтобы поздравить друг друга с благополучным наступлением весны. Там пройдет праздничный концерт под открытым небом, в котором примут участие казахстанские звезды.