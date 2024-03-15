Водный баланс: почему в горах Алматы активно тают ледники и как их спасти

Самый крупный город в стране находиться в сложной ситуации, на которую, как ни странно, мало кто может повлиять. Год за годом мегаполис теряет свой главный источник питьевой воды – горные ледники. Zakon.kz поговорил со специалистами и узнал, какие меры предпринимают для их сохранения.

Процесс проходит незаметно для алматинцев, поскольку уровень обеспечения водой сохраняется на одном и том же уровне долгие годы. Между тем, для устойчивого развития города необходимо, чтобы горные реки формировались не за счет таяния ледников, а снежного покрова на них. Однако, ученые фиксируют обратные устойчивые тенденции.

История и причины

Алматы – город, живший с момента своего основания в середине 19 века, за счет воды из горных рек. Их хватало, чтобы покрыть нужды горожан, местных предприятий, и даже колхозных полей, раскинувшихся по периметру города. Когда население стало расти, число заводов и фабрик перевалило за десяток, а крестьянам понадобилось увеличить урожайность, оказалось, что ресурсов только горных рек недостаточно.

Тогдашними советскими властями при участии ученых было найдено решение: подключить к системе водоснабжения самого крупного города в республике еще один глобальный источник - подземные воды Талгарского водоносного массива. Казалось бы угроза дефицита воды была снята, но в начале 70-х годов ученые стали фиксировать негативные явления в горных ледниках Алматы.

Каждый год их площадь стала сокращаться где-то на 1% - величина, вроде бы, на уровне погрешности, а результат – сокращение запасов воды в снежных покровах ледников почти в пять раз. В 1960-м году показатель значения (W) составлял 1200 мм, а в 1995-м всего 270 мм. Причина учеными была установлена быстро - обвальное сокращение количества осадков за холодный период.

Дело в том, что ледники представляют собой природные гигантские хранилища питьевой воды. Принцип жизнедеятельности у них прост и не меняется уже миллионы лет: если зимой снега выпало много, то поверх ледника образуется снежный покров. В теплое время снег начинает таить, и талая вода пополняет горные реки. Остатки снега уходят в запас, многолетний лед остается не тронутым, а толщина ледника увеличивается. Если снега было мало, то в теплый период помимо снежного покрова в расход "идут" запасы льда, и ресурсы ледника уменьшаются.

Этот незыблемый принцип позволяет сохранять водоснабжение мегаполиса на одном уровне долгие годы, вне зависимости от погоды. Правда, только до тех пор, пока ледники не истощат свои запасы. Сейчас специалисты считают их состояние критическим.

"Оборот массы ледника Туйыксу в бассейне реки Киши Алматы, например, составляет около 30 лет. Это значит, что высока вероятность того, что ледниковая составляющая в стоке реки текущего года – это сохраненные в леднике осадки тридцатилетней давности", - говорит Научный руководитель Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра под эгидой ЮНЕСКО, академик НАН РК Игорь Северский.

Риски

Академик Северский называет рисками два явления: "Неопределенность перспектив изменения климата в ближайшем будущем и не лимитированное хозяйственное использование горной территории". В начале 80-х произошло резкое увеличение темпов сокращения ледников, и случилось это не в результате повышения температуры воздуха летом, а сокращения количества осадков в холодный период. Это привело к обвальному уменьшению запасов снега на ледниках.

Если эта тенденция продолжиться, то пик половодья на горных реках в Алматы сместиться с июля-августа, на апрель-май, и город станет испытывать острый дефицит воды. Помимо этого, при сохранении темпов сокращения ледников, подавляющая их часть, по мнению ученых, может исчезнуть к концу текущего столетия.

Возможно, негативного сценария удастся все-таки избежать, в последние годы наметился незначительный рост снежного покрова на ледниках. Показатель значения (W) увеличился с 270 мм до 700 мм. Если эта тенденция сохранится в ближайшие тридцать лет, то значение (W) превысить 1000 мм, при котором ледник становится устойчивым. Достигнуть данных величин необходимо для того, чтобы реки пополнялись только за счет таяния снежного покрова, оставляя запасы многолетнего льда прежними. Правда, позитивные изменения напрямую зависят от климата, предсказать, который сейчас вряд ли кто-то возьмется. Что касается второго фактора "не лимитированное хозяйственное использование горной территории", то он пока остается бесконтрольным.

К слову, в разные периоды времени делались попытки защитить ледники от активного таяния, либо, напротив, научиться управлять этим процессом. Но результата, способного переломить ситуацию, эксперименты не дали.

"Вердикт по результатам этих исследований один: можно получить желаемый эффект в масштабе эксперимента на отдельном леднике, но повлиять на режим оледенения (всей совокупности ледников) даже относительно небольшого горно-ледникового бассейна экономически нецелесообразно, а иногда и небезопасно". Игорь Северский

Мировые тенденции

Ледники являются жизненно важным природным феноменом, прежде всего в качестве источника питьевой воды. По мнению ученых, для Алматы и Казахстана в целом проблема водной безопасности является ключевой, с ней напрямую связаны проблемы продовольственной и экологической безопасности, возможности устойчивого развития и региональной стабильности. К примеру, в Центральной Азии большая часть водных ресурсов, включая подземные воды, являются трансграничными и как следствие, их использование сопряжено с необходимостью сложного межгосударственного согласования. Однако и достигнутые договоренности часто нарушаются, особенно в засушливые годы.

Между тем, желание повлиять на негативные процессы, связанные с обеспечением питьевой водой, и сохранением ледников среди государств остается. Казахстан вслед за Организацией объединенных наций поддержал предложение Таджикистана, объявить 2025 год - "Годом сохранения ледников".

В настоящее время идет подготовительная работа на базе Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра, который расположен в Алматы. Рабочие группы ученых из разных стран планирует провести в Казахстане встречу, где намерены более детально изучить нависшую проблему над странами и найти, возможные пути решения.