Сход селя: как спастись и какая гидрометеорологическая ситуация в Алматы

Из-за обильных осадков в горах Алматы зафиксирован подъем уровня воды в реках. После мощного ливня в выходные спасатели предупредили граждан о высокой степени селевой опасности. Zakon.kz поговорил с экспертом об опасности селя и узнал, стабилизировалась ли ситуация.

12 августа в Алматы выпали обильные осадки. Затопило несколько улиц города. Вода из арычной системы мощными потоками растекалась по проезжей части, в местах засоров превращаясь в водовороты.

Спасатели предостерегли жителей от походов в горы. Причина опасений – высокая вероятность схода селя в горах Иле-Алатау из-за ливней. При этом в ведомстве подчеркнули, что шансов спастись, попав в селевой поток, практически нет.

Также из-за проливных дождей затопило несколько сел в Жетысуской области. Сотрудники МЧС пришли на помощь сельчанам, спасая пожилых людей и детей, буквально вытаскивая на спинах из залитых водой придворовых территорий.

В дождливые дни и селеопасный период спасатели неустанно напоминают о правилах безопасности в горах, призывая не ходить в горы в одиночку: не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях, основную часть похода выполняйте до обеда, не выходите на маршрут при объявлении селевой опасности, прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб. Кроме того, следует обязательно сообщить близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город.

Редакция обратилась к селеведу, начальнику Управления исследования селевых процессов и прогнозирования селей Научно-исследовательского центра РГП "Казгидромет" Розе Яфязовой, чтобы выяснить, какая текущая ситуация в горах Алматы.

Специалист сообщила, что согласно прогнозу погоды по горной территории Казахстана на 16 августа, в Иле-Алатау местами ожидаются осадки (0,1-0,9 мм) – дождь и мокрый снег. Ветер восточный 9-14, временами с порывами до 15-20 м/с.

На высоте 2000 метров температура воздуха ночью составит +4+9°C, днем +13+18°C.

На 3000 метров: температура воздуха ночью 0+5°C, днем до +8°C.

На основании обзора по горным рекам Иле-Алатау, за прошедшие сутки на горных реках наблюдались небольшие колебания уровней воды. Температурный фон в горах держится в пределах от +12°С до -2°С.

В соответствии с данными бюллетеня о селевой опасности дождевого генезиса на горной территории Казахстана сезонная снеговая линия временно опустилась до высоты 3000 метров. Связано это с понижением температуры воздуха и выпадением в высокогорной зоне снега и снежной крупы.

"Таяние ледников временно прекратилось. Увлажнение грунта в высокогорной и среднегорной зонах повышенное. Местами ожидаются небольшие осадки. Селевая опасность дождевого генезиса отсутствует", – отметили специалисты.

Фото: wikimedia

В Иле-Алатау селеопасным сезоном является период с мая по сентябрь. В эти месяцы в среднегорной и высокогорной зонах выпадает около 60-65% годовой нормы осадков. Наибольшее среднее многолетнее месячное количество осадков приходится на май-июль (около 77% осадков за селеопасный сезон).

Чаще всего в горах сели могут быть вызваны выпадением интенсивных продолжительных дождей, прорывом водоемов на моренно-ледниковых комплексах. Кроме того, могут происходить оползни, трансформирующиеся в селевые потоки, обвалы, которые могут вытеснить воду из озер или создать прорывоопасную запруду на горных реках. Также нередко виной становится и деятельность человека. Во время строительства частники нарушают почвенно-растительный покров на горных склонах, а дачники усугубляют селевую ситуацию неконтролируемым орошением садово-огородных участков на склонах гор.

Так, 21 июля 2023 года в высокогорной зоне Иле-Алатау в связи с выпадением интенсивных осадков продолжительностью 2-3 часа, а также на фоне высокой температуры воздуха сошли сели. Заблаговременно РГП "Казгидромет" давал штормовое предупреждение об угрозе формирования селей в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы.

Фото: МЧС РК

В дежурную часть ДЧС Алматинской области в 16:52 поступило сообщение, что в населенном пункте с. Караарша Дегересского сельского округа произошел склоновый сток дождевых вод. На место ЧП выехали три десятка спасателей и две единицы техники. Прибывшие сотрудники ДЧС выяснили, что на 36 км (село Шиен) и 54 км (село Караарша) автомобильной дороги областного значения КВ-10 Узынагаш – Бесмойнак произошел перелив паводковых вод через полотно автодороги из-за обильного потока воды – c ним не справились имеющиеся искусственные сооружения в виде труб. Также усугубило ситуацию отсутствие системы ливневой канализации и искусственных сооружений. Спасатели кинулись расчищать образовавшиеся наносы из ила и камней различных фракций c проезжей части. Пришлось временно перекрыть движение автотранспорта на данных участках автодороги. Также cошедшим стоком был поврежден участок газопровода среднего давления (около 70-80 метров), произошло подтопление дворовых построек около 40 домов, расположенных на центральной улице села Шиен Шиенского сельского округа.

Роза Яфязова объяснила, что катастрофический сход селя дождевого генезиса в горах Иле-Алатау формируется при выпадении интенсивных продолжительных осадков в высокогорной зоне. Именно там, где имеются наиболее благоприятные условия для формирования селей с высокой плотностью.

В XX и XXI веках в Иле-Алатау катастрофические сели дождевого генезиса имели место в 1921, 1947, 1950, 1999, 2006 годах. Наиболее разрушительным стал дождевой сель, сошедший 8 июля 1921 года.

Последствия катастрофического селя 1921 года в городе Алма-Ате. Фото: wikimedia

"Тогда, по рассказам очевидцев, ливень представлял сплошной поток. Ощущение от него было такое, какое появляется, когда окунешься с головой в воду, чтобы сделать вдох, приходилось для защиты носа прикладывать ладонь к козырьку фуражки, иначе не хватало воздуха и невозможно было дышать. По достоверным данным, сель 8 июля 1921 года нанес наибольший ущерб городу Верный, ныне Алматы. Сель сформировался в результате выпадения интенсивного дождя в высокогорной и среднегорной зонах Иле-Алатау. Всего от катастрофы погибло и пропало без вести около 500 человек. Ранено 80 человек. Общее число пострадавших – около 7% всего населения Верного", – рассказала специалист Казгидромета.

Фото: vernoye-almaty.kz

По словам Розы Яфязовой, осложнение прогноза селей в последние дни объясняется прохождением южного циклона и атмосферных фронтальных разделов, связанных с ним, что привело к локализации как по территории выпадения жидких и твердых осадков, так и их интенсивности.

Плотины в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы защищают Алматы от селей, однако выше плотин территории не защищены. При планировании посещения и пребывания в горах необходимо учитывать прогноз погоды и следить за штормовыми предупреждениями Казгидромета, своевременно реагировать на угрозу стихийного бедствия, отметила эксперт.

Вместе с тем селевед, доктор технических наук дала рекомендации, как правильно себя вести в горах в случае схода селя.

"При интенсивном выпадении жидких осадков нужно отойти от русла (поймы) реки, сухого русла и подняться по склону долины вверх на 40-50 метров – при прохождении селя из движущегося на большой скорости потока могут выбрасываться камни. Не останавливаться под отвесными скалами и крутыми склонами, так как от сотрясения грунта при непосредственной близости селя могут произойти обвалы и камнепады. Не спускаться в русло реки после прохождения селя – возможно его повторное формирование".

Чтобы предупредить об опасности туристов и жителей горной местности, РГП "Казгидромет" составляет консультации о селевой опасности, вызываемой выпадением интенсивных продолжительных дождей для всех селеопасных районов страны. Для бассейнов рек Киши и Улкен Алматы (хребет Иле-Алатау) составляются сверхкраткосрочные прогнозы катастрофических селей дождевого генезиса. Это стало возможным благодаря минимально необходимой плотности метеостанций и гидропостов на территории этих бассейнов. Кроме того, благодаря изученности гидрометеорологических условий, геолого-геоморфологического строения бассейнов, растительного покрова, а также наличию достоверной информации о датах формирования, генезисе и масштабах селевых явлений в прошлом.

"Достоинствами метода сверхкраткосрочного прогноза катастрофических селей дождевого генезиса являются максимальная приближенность к ожидаемому явлению и заблаговременность, которая превышает таковую автоматической системы оповещения о селевой опасности, созданной для защиты города Алматы. Высокая оправдываемость прогноза достигается в результате использования текущей фактической метеорологической ситуации. С 2022 года в селеопасный сезон (май-сентябрь) Управление исследования селевых процессов и прогнозирования селей РГП "Казгидромет" внедряет этот метод в практическую деятельность гидрометслужбы. Результаты прогнозирования за 2022 и 2023 годы свидетельствуют о том, что оправдываемость этого метода значительно превышает оправдываемость краткосрочного метода прогноза селей дождевого генезиса, использовавшегося ранее в Казгидромете". Роза Яфязова

Проживая в горных и предгорных районах, крайне важно не игнорировать штормовое предупреждение, а в опасных ситуациях следовать инструкции спасателей.

Как действовать в селеопасной обстановке:

необходимо постоянно следить за сообщениями СМИ об обстановке в горах;

при угрозе или внезапном селе поднимитесь на самые возвышенные точки рельефа;

не разбивайте палаточный лагерь, не останавливайтесь на отдых вблизи селеопасных русел;

покиньте селеопасное русло, если в верховьях селеопасного бассейна наблюдается ливневый дождь.

Всегда помните, что застигнутому селевым потоком спастись почти не удается. От селевого потока можно спастись, только избежав его.