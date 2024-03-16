Наркотики, насилие и лудомания: Токаев объяснил, от чего казахстанцам нужно срочно избавиться

Будущее страны находится в зоне риска, если молодое поколение казахстанцев не оградить от пороков, которые могут сбить их с истинного пути, сообщает Zakon.kz.

Один из важнейших механизмов – правовое регулирование, и именно это отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае в Атырау в минувшую пятницу. Глава государства вскрыл проблемы казахстанского общества и обозначил ряд конкретных задач по борьбе с азартными играми и распространением синтетических наркотиков. Редакция Zakon.kz детально изучила выступление президента и выделила основные моменты в его почти двухчасовой речи.

Стоит отметить, что это были конкретные дела и задачи, которые нужно выполнять, причем, не отдавая все на откуп правоохранительных и других уполномоченных органов.



От слов к делу

Практически на каждом форуме, заседании или расширенной встрече президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раз за разом уделяет особое внимание казахстанской молодежи. Когда надо, он ее хвалит и вдохновляет, но бывают моменты, когда глава государства делает наставления и с присущей ему дипломатичностью – укоряет. И на этот раз трибуна Национального курултая не стала исключением. Более того, она сейчас является одной из наиболее эффективных – ведь там не только по национальным традициям, но и в силу сложившихся общественно-правовых основ озвучиваются наиболее актуальные для казахстанцев темы.

На прошедшем накануне в Атырау Национальном курултае президент неоднократно упомянул подрастающее поколение казахстанцев. Можно выделить два основных посыла из речи главы государства – Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость принятия системных мер для борьбы с распространением вейпов, наносящих непоправимый вред здоровью детей и молодежи. Поскольку именно они являются основными потребителями этой "электронной заразы".

Президентскую инициативу уже подхватили не только государственные органы, но и неправительственные организации, и гражданские активисты. Несмотря на противовес, различные лобби и искусственно раздутое "общественное мнение", правительству, парламенту и НПО удалось продвинуть законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за ввоз, производство и оборот вейпов в стране.

"Уверен, данный шаг позволит значительно снизить масштабы распространения этой новомодной заразы", – сказал президент на Национальном курултае в Атырау. Он также напомнил, что в Казахстане был принят Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом.

О первом зле

Президент особо выделил пять зол, которым казахстанцы должны поставить надежный заслон. Первым из них он отметил наркоторговлю, в том числе синтетическими наркотиками, "которая стала настоящей эпидемией". При этом Токаев уточнил: "Только в прошлом году в данной сфере было выявлено свыше 7,5 тысячи преступлений, из незаконного оборота изъята 41 тонна наркотических веществ. Наркозависимость особенно быстро распространяется среди детей, отравляя наше подрастающее поколение".

Глава государства дал четкую задачу для правоохранителей.

– "Мы должны, не теряя времени, активизировать борьбу с наркотиками, потому что завтра уже может быть поздно!"

Стоит отметить, что в этом месседже Касым- Жомарт Токаев обратился не только к уполномоченным органам, но и к каждому из казахстанцев. Именно поэтому это заявление прозвучало на Курултае. Ведь глава государства неоднократно поднимал эту проблему и, действительно, как показывает практика, "синтетика" стала "главным" наркотиком, потеснив героин и марихуану. Правоохранительные органы регулярно обезвреживают нарколаборатории, но этой работы, похоже, все равно недостаточно.

"Предлагаю максимально усилить ответственность за производство наркотических веществ, приравняв его к самым тяжким преступлениям. Прошу парламент поддержать данную инициативу", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Депутаты, скорее всего, поддержат заявление президента. Но, конечно, здесь важно отделить производство от распространения.



К слову, не так давно президент, выступая на расширенном заседании МВД, заявил: "Я несколько раз давал поручения по данному вопросу. Однако серьезных результатов нет. Доступность синтетических наркотиков и их стремительное распространение ведут к росту наркомании среди молодежи". Стоит надеяться, что на этот раз слова Касым-Жомарта Токаева возымеют действие. При этом хочется отметить, что это дело касается не только полиции, КНБ, прокуроров и врачей, но и всех казахстанцев.

На игле азарта

Национальный курултай – не просто площадка, где озвучивают острые проблемы, а платформа, на которой воплощают планы в жизнь. И в этот раз президент призвал законодательно принять меры, направленные на борьбу с лудоманией

"По инициативе партии AMANAT подготовлен соответствующий законопроект, который сейчас рассматривается в Парламенте. Необходимо его принять до конца текущей сессии", – проинформировал глава государства и поставил конкретную задачу. Что стало весьма своевременно. Теперь парламентарии объединят свои усилия и разработают, а позже, возможно, и примут новый нормативно-правовой акт.

Проблема лудомании в Казахстане сегодня касается каждого. Игроман в моменты своего приступа может быть сравним с наркоманом – он тоже готов пойти на преступление ради того, чтобы получить… нет, не деньги, а необходимую ему дозу эндрофина и дофамина.

Недавно депутат Мажилиса РК Магеррам Магеррамов заявил, что объем нелегальных игровых площадок в Казахстане достигает 4 триллионов тенге – это в разы больше, чем бюджет любого города страны.

Масштабы вовлеченности в азартные игры казахстанцев озвучил и президент, отметив, что только постоянными (а есть еще большое количество тех, кто увлекается ставками "время от времени") клиентами букмекерских контор и казино "являются около 400 тысяч граждан, что равносильно населению крупного города".

Касым-Жомарт Токаев констатировал: "Лудомания приносит неисчислимые беды, разрушая тысячи семей, толкая многих на преступления. Изо дня в день приходят новости о том, как, влезая в долги из-за азартных игр, люди накладывают на себя руки. Эта зависимость наносит огромный вред подрастающему поколению, азартные онлайн-игры превращаются в повседневный досуг детей".

Именно молодое поколение сейчас становится основным источником желания заработать "много и сразу". И президент страны обеспокоен такой нездоровой тенденцией.

