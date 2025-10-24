Казахстанцы должны избавиться от зависти и недоброжелательности – Касым-Жомарт Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 24 октября 2025 года на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики, заявил, что Казахстан находится в начале очень сложного пути, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что государство должно уважать созидательный дух казахстанцев и всячески поддерживать этот позитивный процесс. "Стремление к высоким целям во имя страны должно стать неотъемлемой чертой нашего национального характера. Мечтать и ставить цели – это очень правильно. Однако не стоит забывать, что нынешняя эпоха – это время конкретных действий. Поэтому надо приносить пользу стране, думать о ее будущем. Настоящий патриотизм – это и есть преданность Родине не на словах, а на деле. Сейчас наша страна находится только в начале очень сложного пути. Мы должны сплотиться и поддерживать друг друга, избавиться от таких негативных качеств, как зависть и недоброжелательность". Касым-Жомарт Токаев По его словам, "лишь в наших руках сделать Казахстан сильным, развитым и передовым государством". "У нас достаточно возможностей и потенциала для этого: наша экономика устойчива, наша земля плодородна, наша вера в светлое будущее непоколебима, а наши граждане, несомненно, умелы и талантливы". Касым-Жомарт Токаев Ранее глава государства высказался о новом Налоговом кодексе.

