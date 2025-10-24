#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Общество

Казахстанцы должны избавиться от зависти и недоброжелательности – Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 13:37 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 24 октября 2025 года на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики, заявил, что Казахстан находится в начале очень сложного пути, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что государство должно уважать созидательный дух казахстанцев и всячески поддерживать этот позитивный процесс.

"Стремление к высоким целям во имя страны должно стать неотъемлемой чертой нашего национального характера. Мечтать и ставить цели – это очень правильно. Однако не стоит забывать, что нынешняя эпоха – это время конкретных действий. Поэтому надо приносить пользу стране, думать о ее будущем. Настоящий патриотизм – это и есть преданность Родине не на словах, а на деле. Сейчас наша страна находится только в начале очень сложного пути. Мы должны сплотиться и поддерживать друг друга, избавиться от таких негативных качеств, как зависть и недоброжелательность".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, "лишь в наших руках сделать Казахстан сильным, развитым и передовым государством".

"У нас достаточно возможностей и потенциала для этого: наша экономика устойчива, наша земля плодородна, наша вера в светлое будущее непоколебима, а наши граждане, несомненно, умелы и талантливы".Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства высказался о новом Налоговом кодексе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Токаев выступил на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики
12:51, Сегодня
Токаев выступил на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики
Важную роль акции "Таза Қазақстан" подчеркнул Касым-Жомарт Токаев
13:07, Сегодня
Важную роль акции "Таза Қазақстан" подчеркнул Касым-Жомарт Токаев
Изменения в Конституции коснутся не только Парламента, но и разделов о президенте, правительстве – Токаев
13:15, Сегодня
Изменения в Конституции коснутся не только Парламента, но и разделов о президенте, правительстве – Токаев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: