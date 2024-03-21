Казахский национальный стиль: из чего состоит традиционный образ женщины
Национальное казахское одеяние женщин содержит в себе всю художественную культуру и самобытность этноса. В традиционных нарядах и украшениях легко перекликаются невероятная красота, практичность, народное творчество, особенности жизни народа.
Наряд легко может рассказать об индивидуальных чертах человека, его характере и эстетических вкусах. По одежде можно узнать возраст и социальное положение ее обладательницы.
С древности казахская одежда отражала традиции, а также особенности жизни народа. Сегодня национальный колорит и современный стиль легко сочетаются в любом типе одежды, будь то повседневный или праздничный костюм, офисная блуза или вечернее платье.
Как собрать женский национальный образ
Основой женского национального гардероба можно назвать длинные платья.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Платья
Казахские национальные платья называются косетек. Они различаются по фасону на девичье, для замужних и пожилых женщин.
В основном платья для девушек и молодых женщин длиною в пол. Украшены оборками по низу, нередко в два-три ряда (желбезек). Эти элементы в виде воланов придают облику особую легкость и изящество.
Широким воланом также украшали низ длинных рукавов и воротник.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Часто платья украшают роскошной бахромой или каймой. Покрой закрытый, воротники и рукава всегда глухие.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Цветовая гамма может быть любого оттенка: красного, белого, голубого, зеленого и т.д. Можно найти изделие из различных видов ткани, на любой вкус и кошелек. Для женской одежды используются ситец, атлас, шелк, парча и бархат.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Можно выбрать вариант рубаха-платье, или койлек – древний вид нательной женской одежды туникообразного покроя. Позднее под койлек стали надевать нижние рубашки без рукавов – иш койлек, которые шили из легкой белой ткани без рукавов, с узкими плечами и широким вырезом горловины, реже – с маленьким вырезом под горло и разрезом спереди, который завязывался тесемками.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Поверх платьев носят жилеты, камзолы, халаты-чапаны или жакеты, расшитые бисером, золотыми нитями или пайетками.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Камзолы и жакеты могут быть украшены узорной вышивкой, аппликацией из ткани другого цвета или оформлены полосками меха с металлическими или серебряными пряжками и пуговицами.
Фото: akorda.kz
Костюм замужней женщины состоял из тех же предметов, что и девичий, за исключением головных уборов.
Головной убор
Обязательным элементом казахской национальной одежды являются головные уборы.
У казахов много разновидностей женских головных уборов. Это такия, калпак, борик, кимешек, тымак и другие. Поэтому желающие носить казахские головные уборы могут подобрать его под свой оригинальный наряд.
Фото: Zakon.kz
Самым изысканным головным убором можно назвать саукеле. Это один из ярких символов казахской культуры. Также саукеле – традиционный головной убор невесты, который, по большей части, изготавливается вручную. При этом элементами саукеле часто выступают серебряные или золотые украшения.
Обычно его надевают на свадьбу и кыз узату, а также другие торжества.
Фото: Zakon.kz
Высота саукеле может составлять больше полуметра. По казахской традиции этот национальный головной убор замужние девушки носят в первый год брака и затем надевают в основном на праздники. Обычно его заменяли со временем на более простое украшение. Все-таки саукеле имеет довольно тяжелую конструкцию.
Тюбетейка – это казахский национальный головной убор, круглый по форме, с невысоким околышем и клинообразной макушкой. Несмотря на простоту дизайна и распространенность, тюбетейки – очень нарядный головной убор. Его украшают не только роскошной вышивкой и орнаментом, но и узором из бисера и пайеток.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Нынешние модели представлены в разных вариациях. Можно встретить нарядные современные изделия, украшенные цепочками и узорчатыми брошами.
Фото: Zakon.kz
Замужние женщины, матери могут завершить свой образ головным убором из тонкой белой ткани, плотно облегающим голову, закрывающим шею, грудь, плечи и спину, – кимешек.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Несмотря на строгий стиль казахского головного убора, его также украшают изысканной вышивкой, бейкой с орнаментом, камнями, цепочками, металлическими накладками и бляшками.
Головной убор принято изготавливать из белой хлопковой ткани, которая должна закрывать шею, плечи, грудь и спину.
Борик
Фото: wikimedia
Больше подходит для использования в прохладную погоду, так как представляет собой шапку с меховой опушкой.
Национальный головной убор носят как мужчины, так и женщины. В зависимости от пола форма борик отличается. Но общими остаются две детали: тулья и меховая полоска.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Тулья – та часть головного убора, которая непосредственно покрывает голову. Она изготавливается из плотной натуральной ткани, например, бархата. Полоска с мехом представляет собой качественную шерстяную вставку со шкурой благородного пушного зверя. Часто борик украшается вышивкой.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Пояс
Обязательной частью казахской одежды являются пояса. Они изготавливаются из бархата, шерсти, шелка, прочной дубленой кожи. Кожаные ремни украшают орнаментом, на него крепят металлические бляшки с драгоценными камнями.
Фото: wikimedia
Белбеу – пояс из кожи или бархата с металлическими бусинками, иногда филигранный.
Обувь
В казахской традиционной одежде особое место занимает обувь. Етик – сапоги на высоких каблуках, с продольным разрезом в голенищах, расшитые полосками кожи зеленого цвета, а также сапоги с войлочными чулками, мягкой подошвой, остроносые. Легкие сапоги из кожи чаще всего вышиваются канителью.
Также существуют комбинированные сапоги кииз етик, у которых носок выполнялся из кожи коричневого цвета, а голенища – из белого фетра.
Украшение волос
Фото: Zakon.kz
Кроме тақии (тюбетейки), волосы можно декорировать такими национальными украшениями, как шашбау-шолпы.
Шолпы – традиционное украшение для волос в виде металлических подвесок. Их крепят на концы заплетенной косы или кос.
Шашбау – накосные звенящие повязки с шелковыми или кожаными кистями в конце. Они вплетались в косы и не только придавали красоту волосам, но и чтобы создать звон. По словам старшего поколения, чтобы охранять девушку от похищения.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Издревле считалось, что нежный звон шолпы и шашбау отгоняет злых духов и помогает юным девушкам формировать правильную осанку.
Существуют другие невероятно красивые аксессуары, которые можно увидеть на заплетенных волосах. Одни из них – шаш-теңге (монетки) – они вплетаются в косы или крепятся к прядям в прическе.
Также существуют височные украшения (шекелік) и всевозможные этнические заколки для волос.
Украшения
Фото: Zakon.kz
Древние ювелиры производили украшения разных видов, каждое из которых имело уникальное название, социально-культурное и религиозное значение.
Один из особенных предметов женского туалета – ожерелье. Существует несколько разновидностей нагрудных украшений – ожерелий и подвесок различной формы.
Необходимо отметить следующие:
Традиционные казахские ювелирные украшения под названием өңіржиек. Их надевают молодые женщины.
Фото: Zakon.kz
Можно назвать изделием ювелирного искусства колье на шею – алқа или тұмарша (бойтұмар).
Ювелирные украшения на вид выглядят как массивная треугольная подвеска или полые трубки, подвешенные на цепочках и закрепленные с двух сторон. Но за счет многочисленных тоненьких цепочек смотрятся весьма невесомо и изящно.
Подвески нередко дополняют колокольчики или монеты в нижней части. При ходьбе они издают мелодичный звон.
Обязательным предметом женского туалета, который подчеркивает авторитет и семейное положение женщины, можно назвать серьги – сырға.
С давних времен считается, что они служат своеобразной защитой от злых духов благодаря нанесенным на них узорам флористического и зооморфного характера.
Фото: Zakon.kz
Сложно представить образ женщины без изысканных и утонченных украшений на кистях рук.
Различают два основных типа браслетов. Это составные, в которых части изделия объединяют в единое целое шарнирами или плоскими створками, а также сплошные. Они отлиты из металла и украшены камнями и чеканкой.
Фото: Zakon.kz
Самые известные казахские украшения на руку:
Бес блезік – часть традиционного наряда невесты, сложная конструкция, состоящая из браслета и цепочек, соединенных с перстнями и кольцами на руке.
Фото: Zakon.kz
Тасты блезик – браслет из драгоценных камней в изящной оправе.
Жұқа селдір блезік – браслет с ажурной конструкцией, предназначенный для особых торжеств.
В последнее время на улицах города все чаще встречаются люди, подчеркивающие свой образ национальным колоритом как в одежде, так и в аксессуарах. Подобные наряды и украшения последние несколько лет как никогда пользуются спросом и имеются в гардеробе каждого казахстанца.
Благодаря этой тенденции казахская национальная одежда вернулась в нашу повседневную жизнь и стала еще более узнаваема во всем мире.