Праздник весны и обновления: как отмечают Наурыз в регионах Казахстана

Наурыз отмечают более пяти тысяч лет как праздник весны и обновления природы. В этом году его празднование в Казахстане отличается тем, что идет 10 дней, и каждый из них носит свое название. Но главные празднества в регионах проходят сегодня, сообщает Zakon.kz.

Шымкент

В этом году в Шымкенте Наурыз мейрамы отмечают с особым размахом. В городе царит праздничная атмосфера: национальные блюда, концертная программа. Жители встречают праздник обновления.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Большинство горожан в национальной одежде, они по традиции встречают друг друга улыбкой и теплыми пожеланиями. Празднования Наурыза в этом году продлятся 10 дней. На это из местного бюджета выделили 84 млн тенге. Свой вклад в организацию праздника также внесли спонсоры. Основные мероприятия проходят сегодня, 22 марта. На главной площади Шымкента вечером пройдет концерт, где будут выступать звезды казахстанской эстрады.

"Я живу недалеко от площади, приехала отпраздновать Наурыз с семьей. Мне все нравится, несколько дней видел, как они все готовятся. Вообще прелесть, видно, что готовились серьезно. Я этому очень рад. Потому что Наурыз – наш национальный праздник. Самое удивительное, что сегодня отмечают праздник не только казахи, на площади я вижу и представителей других национальностей, которые с удовольствием угощаются нашей едой и поздравляют нас. Это так классно! В Казахстане мы, как большая семья, радуемся своим праздникам и живем под мирным небом", – рассказал корреспонденту Zakon.kz Асет Салмурзин, житель Шымкента.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Наурыз отмечают более пяти тысяч лет как праздник весны и обновления природы. В этом году Наурыз в Шымкенте проходит по всему городу. В каждом районе города, помимо празднования, устраивают соревнования по национальным спортивным играм.

Петропавловск

В Петропавловске Наурыз впервые празднуют с невиданной доселе массовостью. Праздник стал истинно народным. На главной улице города и центральных площадях яблоку негде упасть.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

В центре города установлены праздничные юрты, многочисленные дастарханы с пловом и шашлыками. Огромные очереди выстраиваются возле установленных на улице деревьев надежды. Возвышающийся над толпой благодаря ходулям батыр старательно повязывает на ветви ленточки с самыми сокровенными желаниями.

"Люди загадывают желания, вешают ленточку, и оно обязательно сбудется в такой прекрасный замечательный день. Всех поздравляю с Наурызом, желаю семейного благополучия, добра, уюта, мира, спокойствия, крепкого здоровья", – говорит девушка, представившаяся Алией.

На каждом шагу – казахские национальные игры и спортивные состязания. Малыши вмести с родителями осваивают асык. Джигиты состязаются в ловкости и силе.

"Гиря – десять килограммов. 156 раз поднял. Рассчитывал на лучший результат. Но главное же, что сегодня праздник, поздравляю, Наурыз кутты болсын! Сколько людей сегодня здесь. Город опустел, все на празднике!" – отдышавшись, говорит Игорь Семенов.

Народный праздник сегодня радует и погода. Яркое весеннее солнце согревает горожан вмести с горячим чаем и задорными песнями.

Семей

В Семее основательно подготовились к празднованию главного весеннего праздника. Концертная программа "Төрлет, Әз-Наурыз" собрала на центральной площади города больше 8 тыс. человек. Кроме того, торжества проходят еще на 4 городских площадках: в районах Карагайлы, Затон, в левобережье на площади Ауэзова и в районе железнодорожного вокзала.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Зрелищный парад под названием "Пробуждение матери-природы" дал старт празднику. В действе приняли участие более 100 человек, которые проехали верхом и вели под уздцы верблюдов и более десятка лошадей. Они шли в сопровождении одного из семи казахских сокровищ – собаки породы тазы, держа на руке орлов.

Национальный колорит, музыка и танцы у этноаулов на разных локациях удивляют горожан разнообразием культурной программы. Праздничное настроение добавляет теплая солнечная погода.

Главная праздничная площадка раскинулась на несколько улиц и удивляет гостей разнообразием культовых представлений. Среди них спортивные состязания для силачей и ловкачей. Желающие перетягивают канат, поднимают гири, приседают с барашком, стреляют из лука. Зрители подбадривают смельчаков аплодисментами.

На другой стороне площади гостей удивили красота и грация участников модного показа. Девушки и парни прошлись по подиуму в национальных костюмах удивительной красоты. Каждое одеяние – эксклюзивная ручная работа.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Большим сюрпризом стал для семейчан новый формат оформления и предназначения юрт. В каждой из десяти юрт на Центральной площади были организованы импровизированные выставки, посвященные юбилеям исторических личностей страны. Так, благодаря стараниям организаторов семейчане и гости города узнали о жизни и творчестве таких известных деятелей, как Бейимбет Майлин, Ильяс Жансугуров, Мыржакып Дулатов, Каныш Сатпаев, Абылхан Кастеев, Шакен Айманов и других. Кроме того, в каждом этноауле проходят конкурсы и представления по мотивам казахских традиций.

Празднование Наурыз мейрамы продлится весь день. Национальные гуляния на центральной площади в 19:00 сменятся концертом под открытым небом в формате Open Air со звездами отечественной эстрады.

Актау

Пару дней до Наурыза в Актау шел дождь, и жители города уже не надеялись, что празднование пройдет на набережной, так как ее затопило. Но коммунальные службы постарались оперативно откачать дождевую воду, и на берегу моря все же прошли народные гуляния. Здесь были установлены 40 юрт. А открыл праздник парад из лучников и всадников на конях и верблюдах.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Гостей возле юрт встречали в национальных костюмах, раздавали баурсаки, играли на национальных инструментах, демонстрировали традиции и обычаи.

"Неправительственные организации Мангистау впервые установили юрту на набережной. Накрыли дастархан, с утра более 200 гостей встретили. Провели обряд обрезания пут одному мальчику. Родители хотели, чтобы путы перерезал кто-то из коллектива. Мы специально выбирали талантливого, честного и уважаемого человека, чтобы мальчик тоже в будущем перенял эти качества", – рассказала Бибигуль Рамазанова, директор общественного фонда "Дәстүрге жол - қазақ аналары".

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Плов и куырдак готовили на костре в казанах, которые установили на берегу моря. Тут же на набережной прошли состязания по национальным видам спорта, праздничный концерт и выставка художников. Народные гуляния продолжатся до самого вечера. А затем впервые на Наурыз в Актау прогремит праздничный салют.