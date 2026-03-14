С Мангистау начинается празднование Наурыза: регион отмечает Амал

В Мангистауской области широко отмечается праздник Амал – вестник весны и начало празднования Наурыза. Именно с Мангистау традиционно начинается декада Наурызнама, открывающая празднование Наурыза в Казахстане.

Традиционное праздничное мероприятие прошло в одном из священных мест региона – на самой высокой точке области, в историко-культурном комплексе "Адай ата – Отпан тау".

В праздничных мероприятиях принимают участие не только жители разных регионов Казахстана, но и зарубежные гости. В частности, туристы из Польши, Турции и Узбекистана знакомятся с казахскими традициями и становятся свидетелями богатой национальной культуры. Кроме того, артисты из Кыргызстана, Турции, Азербайджана и Узбекистана выступают на сцене, создавая праздничное настроение для гостей и жителей региона.

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай поздравил жителей области с праздником и отметил, что Амал является особой традицией, укрепляющей единство народа.

"Наши мудрые предки испокон веков, бережно сохраняя традиции и обычаи, считали Наурыз началом нового года. Сегодня Казахстан – независимое государство с четко определенными границами, и важно, чтобы весь мир знал: в рамках десятидневной декады Наурызнама, утвержденной Касым-Жомартом Токаевым, празднование Наурыза в нашей стране начинается с праздника Амал – 14 марта. Мы живем в эпоху цифровых технологий и искусственного интеллекта, однако духовные ценности и традиции, переданные нам предками, остаются прочной основой нашего единства. Поэтому особенно важно сохранять и популяризировать наши национальные обычаи. Сегодня мы рады приветствовать на мангистауской земле земляков и гостей, прибывших из разных регионов и стран. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто стоит у истоков этого доброго дела – организаторам, коллегам и творческим коллективам. Пусть в нашей стране всегда царят благополучие и согласие, а наш народ живет в мире и единстве. Амалдан амалға аман-есен жетейік!", – сказал глава региона.

На вершине Отпан тау было установлено 32 юрты, а на праздничное мероприятие собралось около 5 тысяч человек. В рамках праздника прошел фестиваль матерей "Ана жүрегі – мейірім мекені", а также были представлены театрализованные постановки. Кроме того, организована выставка-ярмарка мастеров народного ремесла, направленная на популяризацию национального искусства.

В рамках праздника Амал также был реализован проект "Цифровая юрта" (Digital Nauryz). Инициатива проводится в рамках объявленного указом Президента Года цифровизации и искусственного интеллекта. Цель проекта – популяризация цифровых технологий и повышение интереса молодежи к сфере IT. В "Цифровой юрте" были представлены изделия, изготовленные с помощью 3D-печати, а в VR-зоне гостям предложили интерактивную игру, разработанную школьниками и посвященную эпохе Казахского ханства.

По традиции на вершине Отпан тау был зажжен "Огонь единства", а в этом году символическая эстафета передана от потомков Тазике ата потомкам Кунанорыс.

В этот день земляки, прибывшие из разных регионов страны и соседних государств, встретились друг с другом и обменялись добрыми пожеланиями. Аксакалы подчеркнули, что праздник Амал – это древняя традиция, переданная нам предками, и особый день, укрепляющий единство народа и общественное согласие.

Отметим, что 14 марта праздничные мероприятия продолжатся. В рамках программы запланированы соревнования по национальным видам спорта: аламан байге, топ байге, кунан байге, қазақша күрес, поднятие гирь и армрестлинг, а также различные культурные мероприятия.