"Отбасы банк" готов на пять дней раньше начать прием заявок по программе "Наурыз"

В Казахстане стартует новая жилищная программа "Наурыз". Ее запуск анонсировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Национальном курултае в Атырау, сообщает Zakon.kz.

Оператором программы будет "Отбасы банк" (дочерняя организация холдинга "Байтерек"). Он уже готов к запуску новой жилищной программы. И так как в мае у казахстанцев будет много выходных дней, в банке решили на пять дней раньше начать прием заявок, сообщили в финорганизации 24 апреля.

Заявки можно будет подать уже завтра, 25 апреля, на портале "Баспана маркет" (otbasybank.kz). Срок приема заявок продлится два месяца, до 30 июня включительно.

Условия программы "Наурыз":

– первоначальный взнос – от 20%;

– ставка по кредиту для социально уязвимых категорий граждан, состоящих в очереди на жилье, – 7% (ГЭСВ – от 7,3% до 8,9%);

– ставка по кредиту для всех категорий граждан – 9% (ГЭСВ – от 9,3% до 11,8%);

– срок кредита – до 19 лет.

В программе "Наурыз" смогут принять участие все казахстанцы, в том числе и представители социально уязвимых слоев населения, состоящие в очереди на жилье, работающая молодежь, молодые семьи, получатели жилищных выплат, вкладчики "Отбасы банка", жители моногородов, районных центров и сельских населенных пунктов.

Чтобы подать заявку и стать участником программы "Наурыз", нужно сделать следующие шаги:

Открыть депозит в "Отбасы банке" (в случае его отсутствия). Важно, что срок депозита значения не имеет. Иметь на сберегательном счете в "Отбасы банке" минимум 1 млн тенге. Сумму можно внести единовременно перед подачей заявления на участие в программе. Проверить отсутствие у участника программы и членов его семьи в собственности жилища в течение последних 5 лет. Члены семьи – это муж, жена и их несовершеннолетние дети. Если человек не состоит в браке, то отсутствие жилища проверяется только у него. Родителей совершеннолетних казахстанцев не проверяют на наличие жилища. Иметь официальный доход в течение последних 6 месяцев.

К доходу относится зарплата от трудовой деятельности, прибыль от предпринимательства, заработок по договору возмездного оказания услуг, получаемая стипендия и жилищные выплаты. Если дохода будет недостаточно, то участник программы сможет привлечь до двух созаемщиков (необязательно родственников).

Средства для реализации программы "Наурыз" будут привлекаться на финансовом рынке.

"Банк ежегодно в течение 8 лет будет выпускать облигационные займы на общую сумму 1,7 трлн тенге. В первый год планируется выпуск в размере 300 млрд тенге, в последующие годы – по 200 млрд тенге. Привлечение планируется осуществить среди широкого круга инвесторов, которыми могут выступить банки второго уровня, страховые компании и другие инвесторы, что позволит привлечь денежные средства частного финансового сектора к решению такой важной и социально значимой задачи для государства, как обеспечение жильем граждан Казахстана, в том числе и социально уязвимых слоев населения", – рассказали в "Отбасы банке".

Там отметили, что в связи с тем, что привлеченные средства будут заимствованы по рыночным условиям, то предполагается, что государство будет субсидировать ставку вознаграждения по выпущенным "Отбасы банком" облигациям. Это в свою очередь позволит поддержать участников программы и выдавать им займы на льготных условиях, то есть по ставкам 7% (ГЭСВ – от 7,3% до 8,9%) – 9% (ГЭСВ – от 9,3% до 11,8%).

Программа рассчитана на 8 лет. Всего за это время планируется обеспечить собственным жильем 68 000 граждан Казахстана. В нынешнем году новоселье смогут отметить 12 тысяч казахстанцев.

По покупке жилья в рамках программы "Наурыз" предлагаются следующие условия:

– первичное жилье, в том числе по договору долевого участия с гарантией КЖК и инструмента страхования;

– вторичное жилье в моногородах и сельских населенных пунктах, но не более 30% от общего объема выделенных средств в год.

Максимальная сумма займа:

– для Алматы и Астаны – до 36 млн тенге;

– для остальных регионов – до 30 млн тенге.

Также в рамках одного кредита можно будет взять деньги на ремонт. Сумма займа на ремонт не должна быть более 20% от общей суммы кредита на покупку жилья.

"Первичное жилье участник программы сможет выбрать, забронировать и купить на портале Баспана маркет (otbasybank.kz). Данная опция призвана не допустить искусственного роста цен на жилье на фоне старта новой жилищной программы. Перед размещением на данной платформе каждый объект будет проходить процесс согласования стоимости на основании текущих рыночных цен на жилье. Если она соответствует рынку, то с застройщиком данного объекта будет заключено соглашение о реализации данного жилья с фиксированием цены за 1 кв. метр", – резюмировали в банке.

Ранее в банке рассказывали, что люди, которые не накопили в этом году достаточно денег или не достигли 18 лет, будут иметь шанс воспользоваться программой в будущем.