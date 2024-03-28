Зато не чипированные: почему в Казахстане ухудшается эпидобстановка по коклюшу

Коклюш - чрезвычайно опасная, тяжело переносимая и легко передающаяся инфекция. Что, впрочем, не мешает казахстанцам упрямо противостоять вакцинации, все как в старые добрые ковидные времена. Zakon.kz проанализировал ситуацию.

В начале марта СМИ делились информацией о 10-месячном карагандинце, угодившем в реанимацию после заражения коклюшем. В ужасе были медики, не регистрировавшие заразу в регионе аж 10 лет и внезапно насчитавшие 48 заболевших с начала года. Взволновались казахстанцы. А родители малыша, к слову, имеющие еще троих детей, тем временем оказались противниками вакцинации.

Между тем прививка от коклюша входит в список плановых профилактических, делается за счет средств из местного бюджета, доступна и требует перед постановкой лишь одного - согласия на процедуру.

Влияет ли это на ситуацию? Да как сказать.

Конец марта текущего года - стало известно, что за январь-февраль опасную инфекцию подхватили 15 ребят в Алматы - непривитых. Для сравнения: за все 12 месяцев 2023-го город "болел" лишь пять раз.

Рудный, тот же период - трое маленьких "жертв" коварной хвори. Один из них, едва появившийся на свет, просто не успел получить спасительный укол. Двое других, шести месяцев и двух лет отроду, - дети "идущих против системы".

Март, Мангистау - пять зарегистрированных случаев. Предпочтения родителей не уточнялись.

Карагандинская область - 48 фактов с начала года. 90% попавших под удар мальчишек и девчонок, как выяснилось постфактум, в свое время остались без АКДС.

Северо-Казахстанская область - 15 заболевших коклюшем с начала этого года. За весь прошлый год насчитали 20.

В целом, картина по стране такова: больше 440 случаев за период с января по март, что уже перевалило за общегодовую статистику 2023 (421). Три их них - смертельные.

Общая беда

Расширим границы изучения.

Антирекорды фиксируют и в соседней России. Так, за 10 месяцев прошедшего года имели место почти 28 тыс. случаев заболевания коклюшем. Роспотребнадзор объяснил это циклическим подъемом, наблюдаемым каждые 4-6 лет и связанным с накоплением пула не иммунных лиц.

Не остались в стороне Чехия (3084 заболевания с начала 2024 года) и Израиль (недавняя смерть младенца на фоне вспышки, обозначенной медиками еще в 2023 году).

Небезынтересен в свете последних событий доклад об охвате иммунизацией, опубликованный ВОЗ еще в октябре прошлого года.

"Несмотря на то что иммунизация является одной из наиболее эффективных мер в области здравоохранения, за десятилетие, предшествовавшее пандемии COVID-19, прогресса в этой области не наблюдалось. В 2020 и 2021 гг. пандемия COVID-19, связанные с ней сбои в оказании услуг и необходимость организации вакцинации против коронавирусной инфекции создали большую нагрузку на системы здравоохранения, что привело к серьезному откату назад в области иммунизации. Однако на глобальном уровне восстановление уже началось: в 2022 г. охват прививками против дифтерии, коклюша и столбняка (АКДС) почти восстановился до уровня 2019 г", - сказано в тексте.

Корь, буйство которой в Казахстане отмечалось до коклюша, специалисты, что характерно, назвали "ранним маркером проблем в сфере иммунизации и признаком наличия пробелов в популяционном иммунитете". Таким образом, одна болезнь вдруг сама стала "симптомом" другой, мирового масштаба.

Процитируем еще один любопытный отрывок:

"В 2022 г. первую дозу вакцины АКДС не получили 14,3 млн младенцев, и еще 6,2 млн младенцев были вакцинированы лишь частично, что указывает на недостаточную доступность услуг по иммунизации и других медицинских услуг. Из этих 20,5 млн детей более 60% проживают в 10 странах: Анголе, Бразилии, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Индии, Индонезии, Мозамбике, Нигерии, Пакистане и на Филиппинах".

Отказ за отказом

Как нам пояснили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля, проявления коклюша опасны и сами по себе - изнуряющие приступы кашля, во время которых происходит нарушение кровообращения головного мозга, кислородное голодание, приводящее впоследствии к нарушению психики и различной степени умственной отсталости. А ведь есть еще осложнения в виде глухоты, поражения сердечно-сосудистой и нервной систем...

А специфических лекарств для лечения больных коклюшем - нет. Есть лишь то самое средство, против которого столь яростно выступают некоторые родительские сообщества.

"Единственно надежным и эффективным способом защиты детей и всех взрослых от коклюша является вакцинация, которая проводится комбинированной вакциной против дифтерии, коклюша и столбняка, полиомиелита, гепатита В и гемофильной инфекции типа В. Первые прививки начинаются в возрасте 2, 3, 4 и 18 месяцев с применением пяти и шестикомпонентных вакцин. Далее прививки проводятся в возрасте 6 лет 3-хкомпонентной вакциной (коклюша, дифтерии, столбняка)". Комитет санитарно-эпидемиологического контроля

Комитет признал грустную данность - количество отказов от "укольчиков" в республике, как и во всем мире растет. Основные мотивы рискнуть здоровьем, а то и жизнью собственного чада - личные (58%) и религиозные убеждения (22%), недоверие к вакцинам (14%), подчерпнутый из интернета негатив (6%).