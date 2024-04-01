Рейды, штрафы и изъятие товара: как в Алматы борются с продажей насвая

Во всех областях Казахстана уже неделю ловят тех, кто продает насвай. Только в Алматы за последние несколько дней было изъято более 25 кг этой темно-зеленой смеси. Насколько легко купить насвай и какая ответственность грозит за изготовление и сбыт зелья, в материале Zakon.kz.

Производство и распространение насвая в Казахстане было запрещено еще в 2015 году. Однако его до сих пор открыто продают на рынках, в подземных переходах и даже в парках. Есть и продуктовые точки в городах и селах, где можно без труда купить темно-зеленую смесь в полиэтиленовом пакетике.

После выступления Касым-Жомарта Токаева на третьем заседании Национального курултая в Атырау, где президент жестко высказался о вреде насвая, полицейские страны тут же отправились в народ и взялись за распространителей и продавцов гремучей смеси из табака, извести и фекалий животных.

Во всех регионах Казахстана с 18 марта начались рейды по выявлению незаконного распространения, продажи и употребления насвая. Активнее всего искать нарушителей начали в столице и в Алматы. В городе было изъято более 25 кг смеси.

К административной ответственности привлечено 132 человека. Стражи порядка говорят, что ежедневно проводят разъяснительную беседу с руководством рынков и самими торговцами о запрете продажи насвая и его опасности. Только все это не особо действует, с прилавков "никотиновая бомба" так и не исчезла.

Фото: Zakon.kz

Купить насвай в южной столице можно так же легко, как пачку сигарет или жевательную резинку. К примеру, в районе бывшего автовокзала "Саяхат" запрещенное зелье есть практически на каждом прилавке.

Торговцы о запрете на продажу никотиновой смеси знают, поэтому особо не афишируют то, что она есть в наличии среди напитков, конфет и сладкой ваты. Конечно, на прилавки ее не выкладывают. Но если спросить, то насвай достанут из-под полы. При этом продавцы не стесняются рекламировать этот продукт, в красках расписывать его превосходные качества. Особо заинтересованным даже предлагают скидку.

"Местный насвай. Дома делаем. Хороший, свежий, без примесей. Только натуральные продукты. Если много возьмешь, отдам дешевле. У нас многие его употребляют, что приготовлю, распродаю практически за день", – говорила одна из продавщиц.

К слову, цена на темно-зеленую смесь не такая высокая. Небольшой полиэтиленовый пакетик насвая стоит 200 тенге, а в пластиковой бутылке объемом пол-литра обойдется в 1 тыс. тенге.

Фото: Zakon.kz

Интересен тот факт, что буквально в нескольких шагах от точек продаж находится стационарный пункт полиции.

Фото: Zakon.kz

В районе Зеленого базара тоже можно легко приобрести насвай. Торговцы, расположившиеся у входа в павильоны и края тротуара, предлагают купить запрещенное зелье, которое, по их словам, употребляли еще наши предки.

"Насвай лучше, чем сигареты. Это традиционная азиатская смесь! Наши деды и прадеды его принимали. Настроение повышает, работоспособность. И самое главное – цена. Дешево и доступно. Если хочешь бросить курить, то насвай самый лучший помощник. Бери, не думай, хороший насвай – "забористый", – рассказывает продавец.

Пакетик со смесью в районе рынка стоит чуть дороже – 250 тенге.

Фото: Zakon.kz

Несмотря на все убеждения торговцев, стоит помнить, что насвай очень вреден и опасен. Кроме того, его продажа в Казахстане запрещена на законодательном уровне. Специалисты уверены, что состав темно-зеленой смести полностью не изучен, а некоторые при изготовлении добавляют даже запрещенные ингредиенты, которые могут навредить здоровью человека и привести к серьезным заболеваниям.

Основными составляющими насвая являются табак и гашеная известь. В состав продукта может входить растительное масло, для улучшения вкуса могут добавляться приправы и специи. При изготовлении этого вещества в качестве щелочи вместо гашеной извести может применяться зола растений. Птичий помет и кизяк добавляются при гранулировании молотого табака. В продажу насвай поступает в виде маленьких "шариков" или "палочек", пластичной массы или порошка.

Постоянные спутники "любителей" этого зелья – кариес и парадонтоз. Кроме этого, потребители нас­вая часто страдают гастритом и язвой желудка. Из-за того, что в состав смеси входят еще и фекалии животных, есть угроза заразиться серьезными инфекционными заболеваниями. Кстати, именно из-за этого компонента насвай имеет отвратительный запах.

Фото: Zakon.kz

Не щадит насвай и центральную нервную систему. При ежедневном приеме у человека появляется зависимость, а также он становится невнимательным, ухудшаются память и работоспособность.

Фото: Zakon.kz

Добавим, что сейчас в парламенте Казахстана находится проект закона о введении уголовной ответственности за ввоз, производство, продажу и распространение вейпов и некурительных табачных изделий, в том числе и насвая.

А пока нарушителям грозит только административная ответственность в виде штрафа в размере 25 месячных расчетных показателей – это чуть больше 92 тыс. тенге. Полицейские отмечают, что рейды по торговым точкам с целью пресечения и выявления незаконной продажи насвая будут проводиться на постоянной основе.