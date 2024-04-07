В Казахстане отмечают День геолога: как зарождалась наука и какие месторождения до сих пор кормят страну

Мало кому известны подробности полевых работ геологов, страна узнает об их успехах из газет – открыто новое месторождение. Между тем благодаря умению и усилию этих людей республика уверенно смотрит в завтра. Zakon.kz расскажет, когда и как все начиналось.

Профессиональный праздник в Казахстане учреждался дважды – первый раз в марте 1966 года в знак признания заслуг советских геологов "в создании минерально-сырьевой базы" большой страны. Второй раз День геолога был включен в перечень профессиональных праздников уже в современной истории указом президента в 2011 году.

История

О возможных богатствах, скрытых в казахской земле, было известно еще в начале XX века. Предприниматели – братья Нобели – добывали здесь нефть на северо-восточном берегу Каспия. Акционерное общество "Эмба" занималось разведкой и добычей нефти в Гурьевском уезде (Атырауская область). Концерн "Бр. Нобель" имел монополию на перегонку, переработку и транспортировку эмбинской нефти. С ними связано и другое известное имя в нефтянке – династия нефтяников Чердабаевых, начавших трудовой путь в 1913 году в компании у братьев Нобель.

Между тем нефть была не единственным источником богатств, в 1833 году в районе Калбы была обнаружена первая золотая россыпь. Позднее, в период до 1890 года, геологами было найдено порядка 150 россыпей.

Несколько цифр о казахстанском золоте 1880-1913 годы – добыта 121 тонна золота. 1886 год – открыто первое золотое месторождение Баладжал в районе Калбы. 1930-е годы – найдены месторождения золота на севере и востоке Казахстана: рудники Жолымбет, Бестюбе, Аксу, Кварцитовые Горки, Майкаин и т.д. 1950-1960 годы – открыты месторождения золота Бакырчик (ныне Кызыл) на востоке, Юбилейное – на западе, Васильковское – на севере и Акбакай – на юге. Во времена СССР Казахстан занимал третье место в стране по добыче золота после РСФСР и УССР.

Очевидно, что открытие новых месторождений золота, нефти и других ископаемых было невозможно без кропотливого труда геологов, а развитие геологии требовало создания полноценной научной базы.

Фото: ign.kz/ Институт геологических наук им. К.И.Сатпаева

Поэтому 31 августа 1940 года решением тогдашних властей Казахский филиал Академии наук СССР реорганизовал свой геологический сектор в самостоятельный НИИ геологии при Казахском филиале Академии наук СССР. А возглавил его ставший легендарным ученый и геолог Каныш Сатпаев. Ему приписывают пророческое утверждение о том, что Казахстан представляет собой богатейшую кладовую минеральных ресурсов.

Большие исторические открытия

Правда, вряд ли великий ученый руководствовался одними умозаключениями. Он лично участвовал в геологических экспедициях, был способен оценить поступающие сведения о результатах полевых работ других групп, и, составляя со своими коллегами геологическую карту полезных ископаемых, видел реальный масштаб запасов страны.

Фото: Zakon.kz/ Павел Михеев

Немного истории и имен В 1979 году в 350 км от Атырау было открыто крупнейшее месторождение нефти – Тенгиз (в переводе с каз. яз. – море). Первооткрывателями месторождения Тенгиз являются: • Жолдаскали Досмухамбетов; • Булекбай Сагингалиев; • Булат Еламанов; • Асабай Хисметов; • Кумар Балжанов; • Валентин Авров; • Махаш Балгимбае; • Орынгазы Исказиев. Все они были удостоены Государственной премии Республики Казахстан.

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В этом же году геологи сделали еще одно значимое открытие, до сих пор обеспечивающее доход бюджета страны, – Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение. Расположено в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области близ города Аксай.

Всего в период до 1984 года казахстанскими геологами были открыты крупнейшие месторождения, эксплуатация которых продолжается по сей день: Кенкияк, Жанажол, Кумколь, Кенбай.

Заслуги современных геологов

В настоящее время на территории республики открыто и учтено 1225 видов полезных ископаемых, что позволило Казахстану войти в число лидеров среди государств мира по этим показателям. Одно из последних открытых казахстанскими геологами месторождений снова связано с золотом – крупное медно-золоторудное месторождение Самарское близ города Темиртау.

Фото: akorda.kz

По оценке специалистов, геология продолжает играть исключительно важную роль в экономике и развитии Казахстана и будущего страны.

Несколько полезных цифр

В настоящее время в геологии трудится более 14 тысяч человек. За годы независимости казахстанскими геологами были открыты 123 месторождения полезных ископаемых, в том числе:

50 комплексных объектов; более 40 золоторудных месторождений; 30 железомарганцевых месторождений;

по одному – урановому и хромовых руд; 103 месторождения углеводородного сырья (нефть).