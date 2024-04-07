В Казахстане отмечают День геолога: как зарождалась наука и какие месторождения до сих пор кормят страну
Профессиональный праздник в Казахстане учреждался дважды – первый раз в марте 1966 года в знак признания заслуг советских геологов "в создании минерально-сырьевой базы" большой страны. Второй раз День геолога был включен в перечень профессиональных праздников уже в современной истории указом президента в 2011 году.
История
О возможных богатствах, скрытых в казахской земле, было известно еще в начале XX века. Предприниматели – братья Нобели – добывали здесь нефть на северо-восточном берегу Каспия. Акционерное общество "Эмба" занималось разведкой и добычей нефти в Гурьевском уезде (Атырауская область). Концерн "Бр. Нобель" имел монополию на перегонку, переработку и транспортировку эмбинской нефти. С ними связано и другое известное имя в нефтянке – династия нефтяников Чердабаевых, начавших трудовой путь в 1913 году в компании у братьев Нобель.
Между тем нефть была не единственным источником богатств, в 1833 году в районе Калбы была обнаружена первая золотая россыпь. Позднее, в период до 1890 года, геологами было найдено порядка 150 россыпей.
Несколько цифр о казахстанском золоте
1880-1913 годы – добыта 121 тонна золота.
1886 год – открыто первое золотое месторождение Баладжал в районе Калбы.
1930-е годы – найдены месторождения золота на севере и востоке Казахстана: рудники Жолымбет, Бестюбе, Аксу, Кварцитовые Горки, Майкаин и т.д.
1950-1960 годы – открыты месторождения золота Бакырчик (ныне Кызыл) на востоке, Юбилейное – на западе, Васильковское – на севере и Акбакай – на юге.
Во времена СССР Казахстан занимал третье место в стране по добыче золота после РСФСР и УССР.
Очевидно, что открытие новых месторождений золота, нефти и других ископаемых было невозможно без кропотливого труда геологов, а развитие геологии требовало создания полноценной научной базы.
Фото: ign.kz/ Институт геологических наук им. К.И.Сатпаева
Поэтому 31 августа 1940 года решением тогдашних властей Казахский филиал Академии наук СССР реорганизовал свой геологический сектор в самостоятельный НИИ геологии при Казахском филиале Академии наук СССР. А возглавил его ставший легендарным ученый и геолог Каныш Сатпаев. Ему приписывают пророческое утверждение о том, что Казахстан представляет собой богатейшую кладовую минеральных ресурсов.
Большие исторические открытия
Правда, вряд ли великий ученый руководствовался одними умозаключениями. Он лично участвовал в геологических экспедициях, был способен оценить поступающие сведения о результатах полевых работ других групп, и, составляя со своими коллегами геологическую карту полезных ископаемых, видел реальный масштаб запасов страны.
Фото: Zakon.kz/ Павел Михеев
Немного истории и имен
В 1979 году в 350 км от Атырау было открыто крупнейшее месторождение нефти – Тенгиз (в переводе с каз. яз. – море). Первооткрывателями месторождения Тенгиз являются:
• Жолдаскали Досмухамбетов;
• Булекбай Сагингалиев;
• Булат Еламанов;
• Асабай Хисметов;
• Кумар Балжанов;
• Валентин Авров;
• Махаш Балгимбае;
• Орынгазы Исказиев.
Все они были удостоены Государственной премии Республики Казахстан.
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В этом же году геологи сделали еще одно значимое открытие, до сих пор обеспечивающее доход бюджета страны, – Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение. Расположено в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области близ города Аксай.
Всего в период до 1984 года казахстанскими геологами были открыты крупнейшие месторождения, эксплуатация которых продолжается по сей день: Кенкияк, Жанажол, Кумколь, Кенбай.
Заслуги современных геологов
В настоящее время на территории республики открыто и учтено 1225 видов полезных ископаемых, что позволило Казахстану войти в число лидеров среди государств мира по этим показателям. Одно из последних открытых казахстанскими геологами месторождений снова связано с золотом – крупное медно-золоторудное месторождение Самарское близ города Темиртау.
Фото: akorda.kz
По оценке специалистов, геология продолжает играть исключительно важную роль в экономике и развитии Казахстана и будущего страны.
Несколько полезных цифр
В настоящее время в геологии трудится более 14 тысяч человек. За годы независимости казахстанскими геологами были открыты 123 месторождения полезных ископаемых, в том числе:
50 комплексных объектов; более 40 золоторудных месторождений; 30 железомарганцевых месторождений;
по одному – урановому и хромовых руд; 103 месторождения углеводородного сырья (нефть).