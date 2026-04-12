День работников науки отмечают в Казахстане: как в стране развивают технологии и космос

12 апреля в Казахстане отмечается сразу два значимых события – День работников науки и День космонавтики. Эта дата символически объединяет достижения науки и вклад страны в освоение космоса, сообщает Zakon.kz.

День работников науки приурочен ко дню рождения выдающегося ученого, первого президента Академии наук Казахской ССР Каныша Сатпаева. Праздник отмечается в Казахстане с 2011 года и посвящен признанию роли ученых в развитии государства. В этот день проходят научные конференции, выставки, а также церемонии вручения государственных премий.

Одновременно 12 апреля во всем мире отмечается День космонавтики – в честь первого полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным в 1961 году. Для Казахстана эта дата имеет особое значение благодаря расположению космодрома "Байконур" – одной из ключевых площадок мировой космической отрасли. Именно отсюда стартовали исторические миссии, включая первый полет человека в космос.

С космодромом также связаны имена казахстанских космонавтов – Токтара Аубакирова, Талгата Мусабаева и Айдына Аимбетова, которые внесли вклад в развитие космических исследований и международное сотрудничество.

По данным Аэрокосмического комитета Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, за годы независимости Казахстан сформировал полноценную космическую инфраструктуру. В стране были запущены спутники связи серии KazSat, реализованы проекты дистанционного зондирования Земли, создан сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов в Астане, а также развивается международное сотрудничество, включая участие в миссии NASA DART и экспорт спутниковых технологий.

Параллельно усиливается и научный потенциал страны. Как отметил спикер Национальной академии наук РК при президенте Республики Казахстан академик Эрлан Батырбеков, в последние годы наука в Казахстане вошла в число стратегических приоритетов государственной политики.

"Существенно усилилась поддержка научных исследований, модернизируется инфраструктура, создаются новые институциональные механизмы управления и развития науки. Это формирует устойчивую основу для технологического роста и повышения конкурентоспособности страны", – подчеркнул он.

По его словам, заметный прогресс наблюдается в ряде направлений, в том числе в атомной энергетике, где Казахстан обладает значительными ресурсами, научной базой и международно признанными компетенциями. Исследования казахстанских ученых востребованы на глобальном уровне и используются при проектировании и повышении безопасности современных атомных электростанций.

В целом, как отмечают эксперты, развитие науки сегодня напрямую связано с экономическим ростом, технологической независимостью и качеством жизни населения. Казахстан активно интегрируется в мировое научное сообщество, реализует международные проекты и привлекает молодых специалистов в исследовательскую сферу.

Таким образом, 12 апреля в Казахстане – это не только дань историческим достижениям, но и напоминание о будущем, в котором наука и технологии играют ключевую роль в развитии страны.

Ранее стало известно, как будут финансировать науку и цифровизацию в Казахстане.