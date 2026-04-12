Статьи

День работников науки отмечают в Казахстане: как в стране развивают технологии и космос

ученые, наука, космос, разработки, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2026 08:23
12 апреля в Казахстане отмечается сразу два значимых события – День работников науки и День космонавтики. Эта дата символически объединяет достижения науки и вклад страны в освоение космоса, сообщает Zakon.kz.

День работников науки приурочен ко дню рождения выдающегося ученого, первого президента Академии наук Казахской ССР Каныша Сатпаева. Праздник отмечается в Казахстане с 2011 года и посвящен признанию роли ученых в развитии государства. В этот день проходят научные конференции, выставки, а также церемонии вручения государственных премий.

Одновременно 12 апреля во всем мире отмечается День космонавтики – в честь первого полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным в 1961 году. Для Казахстана эта дата имеет особое значение благодаря расположению космодрома "Байконур" – одной из ключевых площадок мировой космической отрасли. Именно отсюда стартовали исторические миссии, включая первый полет человека в космос.

С космодромом также связаны имена казахстанских космонавтов – Токтара Аубакирова, Талгата Мусабаева и Айдына Аимбетова, которые внесли вклад в развитие космических исследований и международное сотрудничество.

По данным Аэрокосмического комитета Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, за годы независимости Казахстан сформировал полноценную космическую инфраструктуру. В стране были запущены спутники связи серии KazSat, реализованы проекты дистанционного зондирования Земли, создан сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов в Астане, а также развивается международное сотрудничество, включая участие в миссии NASA DART и экспорт спутниковых технологий.

Параллельно усиливается и научный потенциал страны. Как отметил спикер Национальной академии наук РК при президенте Республики Казахстан академик Эрлан Батырбеков, в последние годы наука в Казахстане вошла в число стратегических приоритетов государственной политики.

"Существенно усилилась поддержка научных исследований, модернизируется инфраструктура, создаются новые институциональные механизмы управления и развития науки. Это формирует устойчивую основу для технологического роста и повышения конкурентоспособности страны", – подчеркнул он.

По его словам, заметный прогресс наблюдается в ряде направлений, в том числе в атомной энергетике, где Казахстан обладает значительными ресурсами, научной базой и международно признанными компетенциями. Исследования казахстанских ученых востребованы на глобальном уровне и используются при проектировании и повышении безопасности современных атомных электростанций.

В целом, как отмечают эксперты, развитие науки сегодня напрямую связано с экономическим ростом, технологической независимостью и качеством жизни населения. Казахстан активно интегрируется в мировое научное сообщество, реализует международные проекты и привлекает молодых специалистов в исследовательскую сферу.

Таким образом, 12 апреля в Казахстане – это не только дань историческим достижениям, но и напоминание о будущем, в котором наука и технологии играют ключевую роль в развитии страны.

Ранее стало известно, как будут финансировать науку и цифровизацию в Казахстане.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
День работников науки отмечают в Казахстане: как поддерживают молодых ученых и их разработки
08:55, 12 апреля 2025
День работников науки отмечают в Казахстане: как поддерживают молодых ученых и их разработки
В Казахстане отмечают День учителя
07:45, 05 октября 2023
В Казахстане отмечают День учителя
В Казахстане отмечают День работников гражданской авиации
09:18, 01 февраля 2025
В Казахстане отмечают День работников гражданской авиации
Рыбакина поздравила сборную Казахстана с выходом в решающий этап Billie Jean King Cup
09:07, Сегодня
Рыбакина поздравила сборную Казахстана с выходом в решающий этап Billie Jean King Cup
Казахстанский хоккеист приблизил свой клуб к полуфиналу плей-офф канадской лиги
08:43, Сегодня
Казахстанский хоккеист приблизил свой клуб к полуфиналу плей-офф канадской лиги
Овечкин забил 1006‑ю шайбу в НХЛ и приблизился к рекорду Гретцки
08:07, Сегодня
Овечкин забил 1006‑ю шайбу в НХЛ и приблизился к рекорду Гретцки
Бибисара Асаубаева сыграла вничью с экс-чемпионкой из Китая на топ-турнире по шахматам
00:45, 12 апреля 2026
Бибисара Асаубаева сыграла вничью с экс-чемпионкой из Китая на топ-турнире по шахматам
