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Ораза айт-2025: как подготовиться и правильно встретить праздник

Ораза айт – 2025, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 15:44 Фото: Zakon.kz
Ораза айт – мусульманский праздник, который знаменует завершение священного месяца Рамазан. В 2025 году праздник разговения (на арабском ид аль Фитр) выпадает на 30 марта. Zakon.kz узнал у имама, что следует сделать перед наступлением праздника и как встречать особенный для мусульман день.

По словам имама Канатали Такирова, традиционно Ораза айт отмечается в первый день месяца Шаваль в честь окончания священного поста. 

"День начинается с выполнения специальной молитвы – айт-намаза, который читают на рассвете. Затем айт продолжается за праздничным застольем. Обычно день встречают за полным дастарханом в кругу родных и близких друзей. Желательно быть в хорошем настроении и для внимания сделать подарки родным и искренне поздравить с завершением поста". Канатали Такиров

Священнослужитель отмечает, что перед Ораза айтом следует выплатить фитр-садака. Его нужно дать за каждого члена семьи. Размер фитр-садака в 2025 году в Казахстане составил 655 тенге. Он дается, чтобы восполнить недостатки поста, а также поблагодарить Всевышнего и оказать помощь нуждающимся.

"Сумма фитр-садака меняется ежегодно в зависимости от цен на продукты и, соответственно, увеличивается сумма. Сейчас фитр-садака можно подать через мобильное приложение. Если вы сделаете садака после айта, он будет считаться обычным садака. Поэтому фитр-садака лучше дать в течение Рамазана или за день до айт-намаза. Сумма фитр-садака была рассчитана на основе средней цены 2 кг муки. Стоит отметить, что его нужно давать только тем, кто действительно имеет такую возможность", – поясняет имам.

Такиров рассказал: первое, что мы должны совершить в день Ораза айта, – прочитать намаз, так как это приветствует проведение любого праздника в поклонениях. Поэтому праздник ид аль-Фитр начинается со специальных поклонений.

Ранее Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) опубликовало расписание праздничного айт-намаза в городах и областях Казахстана. Время молитвы меняется в зависимости от региона страны.

Расписание айт-намаза по городам и регионам:

Фото: Zakon.kz

Вместе с тем имам напоминает, что, согласно сунне, перед выходом на намаз следует съесть финики. Это знак Пророка об окончании поста и начале дней айта.

"В этот праздник мусульманину по возможности следует идти в мечеть в новой одежде. В целом Айт является праздником для всех казахстанцев, поэтому встречать его нужно с праздничным настроением. Раздача подарков и организация праздничных и культурных мероприятий является одним из благих дел. Как говорится в хадисе, "дарите друг другу подарки, и вы будете любить друг друга". В этот день все могут ходить друг к другу в гости, а дастархан должен быть накрыт до краев", – говорит имам.

Собеседник объясняет, что в дни Ораза айта и Курбан айта нельзя держать пост. Об этом сказал Абу Саид аль-Худри: "Посланник Аллаха запретил людям держать пост два дня – в Ораза айт и Курбан айт".

"Среди мусульман распространено мнение, что перед Айт намазом надо как обычно совершить сухур и держать пост до намаза. Однако в этом нет необходимости, поскольку в шариате нет такой обязанности. Съесть нечетное число фиников перед выходом на айт-намаз является сунной Пророка".

Имам отметил, что накануне праздника следует уделить время не только духовной подготовке, но и домашним делам:

  • сделать уборку,
  • приготовить традиционные блюда,
  • позвать гостей,
  • попросить прощения у близких,
  • сделать полное омовение. 

Священнослужитель считает, что Ораза айт – праздник духовного очищения, достижения внутренней гармонии и стойкости, которые человек обрел в течение месяца Рамазан. А главное – праздник учит заботиться о нуждающихся, поддерживать тех, кто находится в трудной ситуации, и укреплять семейные связи. 

Ранее был опубликован календарь мусульманских праздников в Казахстане на 2025 год. Ораза айт (праздник разговения) выпал на 30 марта, а первый день Курбан айта – на 6 июня.

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Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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