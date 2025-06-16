Как выглядит озеро Сайран после глобальной реконструкции – фоторепортаж

В Алматы подходит к концу реконструкция озера Сайран, которая длилась почти два года. Буквально несколько дней назад чашу водоема наполнили, но работа по благоустройству зоны отдыха до сих пор продолжается. Правда, горожане не стали дожидаться открытия и отправились на вечерний променад.

Для алматинцев озеро Сайран всегда было небольшим оазисом среди бетонных джунглей, где можно поплавать и позагорать, не выезжая из города, сообщает Zakon.kz. Однако в последние годы отдых на этом водоеме стал опасным из-за несоответствия санитарным нормам. Эпидемиологи то и дело находили в озере кишечную палочку, фекальные отложения животных и колонии паразитов, которые могли бы вызвать у человека не только серьезные заболевания, но и привести к летальному исходу.

О капитальной реконструкции озера Сайран говорили давно, и вот власти решили начать большую стройку. В 2022 году излюбленное место отдыха алматинцев стало недоступным. А территорию принялись приводить в порядок: начали с очистки дна озера, а после перешли к строительству, и финальной частью стало благоустройство.

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Еще на этапе разработки плана власти заложили пешеходную зону в два с половиной километра вокруг озера, а также несколько зон отдыха, в их числе пляжная, спортивные и детские площадки и вело-и скейтпарки, к работам приступили только в 2023 году.

Фото: Zakon.kz

На данный момент работы по облагораживанию территории практически завершены. Строители возвели обещанные объекты, а также уложили свыше 30 тыс. квадратных метров асфальта и почти 30 тыс. квадратных метров брусчатки. Кроме этого, высажено более 3 тыс. деревьев и установлено свыше 600 фонарей.

Фото: Zakon.kz

Самой главной и приятной новостью для алматинцев стало то, что Сайран наконец-то начали заполнять водой. По словам представителей акимата, наполнение будет проходить поэтапно. А все из-за того, что на озере еще продолжаются строительные работы.

"На сегодняшний день в рамках проекта на берег завезено 11 тыс. тонн песка для формирования пляжной зоны. На территории построены спасательные станции, пункты полиции и общественные туалеты", – сообщили в акимате города Алматы.

Фото: Zakon.kz

Между тем алматинцы не стали дожидаться завершения всех работ и официального открытия и тут же ринулись к воде и облюбовали тенистые лавочки.

"Сделано все аккуратно. Нравится, что поставили большие и удобные шезлонги. Мы всей семьей ждали открытия пляжной зоны. Это очень удобно, когда в черте города есть место, где можно отдохнуть всей семьей. Надеюсь, в скором времени все работы по облагораживанию наконец-то закончатся и в озере можно будет купаться. Особенно этого ждут дети", – рассказала алматинка Шынар Елдыбаева.

Фото: Zakon.kz

Однако есть и те, кто не очень доволен новой зоной отдыха. Некоторые горожане обеспокоены тем, что у самой воды нет мест, где можно было бы укрыться от палящего летнего солнца.

"Очень неудобно, что на пляжной зоне нет даже маленьких "грибочков", чтобы под ними можно было разместить детей. В ясный и жаркий день это может грозить солнечным или тепловым ударом. Возможно, после завершения строительства объекта появятся места, где можно будет укрыться от солнца, но пока так. Еще хочется, чтобы не забывали про молодые зеленые насаждения. За ними необходимо организовать должный уход и полив, иначе буквально через месяц все завянет", – сказала алматинка Динара Тасова.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Нашлись и алматинцы, которые возмутились тем, что парковую зону открыли раньше срока. Многие считают, что на объекте еще работают строители и это опасно для горожан. Они уверены, что можно было немного подождать и после уже спокойно прогуляться, когда власти официально откроют обновленную зону вокруг озера Сайран.

"Я считаю, это опасно! Пляжная зона еще официально не открыта, и идут строительные работы. Спасатели не дали официального разрешения на купание. На озере уже очень много людей. Некоторые, несмотря на запрет, уже успели окунуться в воду. Неужели у нас не могут немного подождать и потом спокойно приехать с семьями и отдыхать, так же безопаснее будет, чем гулять среди строителей", – рассказал Андрей Стаункевич.

Фото: Zakon.kz

До официального открытия осталось совсем немного. Пока на пляжах рабочие устанавливают урны и монтируют кабинки-раздевалки. Стоит отметить, что озеро Сайран – одно из старейших водохранилищ города. В последний раз капитальный ремонт здесь был 35 лет назад.

Теперь же власти Алматы уверены, что в городе стало на один центр всеобщего притяжения больше. Список узнаваемых и любимых мест отдыха для гостей и горожан южной столицы пополнила новая парковая зона озера Сайран, а новый облик станет визитной карточкой двух алматинских районов – Алмалинского и Ауэзовского.