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"Ждали все казахстанцы": ужесточение наказания за насилие над детьми и женщинами прокомментировал политолог

Политолог , фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 16:00 Фото: Telegram/Selteyev's View
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей". Нововведение прокомментировал политолог Уразгали Сельтеев, сообщает Zakon.kz.

По мнению политолога и общественника, глава государства подписал принципиально новые законодательные изменения, направленные на усиление защиты прав женщин и обеспечение безопасности детей.

"Крайне важно, что теперь ужесточена и криминализирована ответственность за любые побои и причинение вреда здоровью женщин и детей. Это прорывное событие, которое ждали все казахстанцы! Для государства и Касым-Жомарта Токаева лично данный приоритет госполитики является особым и ключевым", – написал Сельтеев в Telegram.

С этого момента, продолжает спикер, по сути начата совместная и комплексная борьба всего казахстанского общества и ответственных госорганов с домашним и семейно-бытовым насилием.

"Каждая женщина и каждый ребенок в Казахстане должны знать, что их права защищены Законом! Полноценно ощущать себя в безопасности. Об этом надо говорить постоянно, и эти права надо детально и доступно разъяснять. А люди, видящие любые проявления насилия в отношении женщин и детей, не должны молчать и оставаться равнодушными!".

В завершение Уразгали Сельтеев подчеркнул, что только совместные усилия заставят законы работать на практике, а также заявил: все, кто продвигал поправки, могут гордиться собой и своей гражданской позицией.

Цель подписанного ранее закона – усовершенствование правовых, экономических, социальных, институциональных и организационных основ государственной политики по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.

Документом вводится ряд норм, ужесточающих ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванных укрепить институт семьи, обеспечить безопасность несовершеннолетних.

Подробнее об этом можно почитать здесь.

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