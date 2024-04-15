"Борьба с пороками": Ерлан Карин о законе, защищающем женщин и детей от насилия
В своем Telegram-канале Ерлан Карин выделил три основных момента.
Во-первых, по его словам, Касым-Жомарт Токаев с самого начала своего президентства последовательно проводит линию, нацеленную на защиту прав женщин и детей.
"Все эти годы поэтапно выстраивалась система комплексных мер по борьбе с семейно-бытовым насилием. И нынешний закон завершает правовую регламентацию противодействия домашнему насилию".
Во-вторых, создание эффективного механизма борьбы с бытовым насилием стало результатом конструктивного сотрудничества власти и общества:
"Например, первоначальные инициативы в этом направлении были выработаны на основе предложений и рекомендаций членов Национального совета общественного доверия. В подготовке подписанного сегодня закона активное участие принимали Уполномоченный по правам ребенка, члены Национального курултая и Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике".
Третье – новый закон, цитата, "является одной из реализованных мер общенациональной кампании по борьбе с пятью пороками общества, инициированной президентом".
"В Атырауской речи глава государства в числе таких проблем обозначил семейно-бытовое насилие, буллинг и агрессию. Благодаря принятию данного закона в Казахстане теперь одно из самых передовых законодательств по противодействию бытовому насилию".
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Вместе с тем, отметил эксперт, для эффективного противодействия домашнему насилию необходимо сформировать в обществе атмосферу нетерпимости к агрессии в любом виде, культивировать ценности взаимоуважения, доброжелательного отношения к другим людям.