Протесты в Грузии: почему закон об иноагентах уже второй раз приводит к митингам

Тысячи людей накануне собрались у здания парламента Грузии. Собравшиеся выступают против принятия закона об иностранных агентах. Почему оппозиция и граждане страны так категоричны по отношению к новому законопроекту и чем все может закончиться, в материале Zakon.kz.

Законопроект, который вызывает в Грузии массу споров, обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве "иностранного агента", а если они откажутся это сделать, то на них наложат штраф.

Ранее правящая партия страны "Грузинская мечта" уже продвигала закон "о прозрачности иностранного влияния". Рассмотрение этого законопроекта в 2023 году вызвало массовые протесты в Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Организовывали митинги члены оппозиционной партии "Единое национальное движение", которая когда-то была основана экс-президентом страны Михаилом Саакашвили.

Оппозиция считает, что законопроект копирует российский аналогичный закон, принятый в 2012 году. Действия оппозиции поддерживала президент Грузии Саломе Зурабишвили, а также западные политики. Последние прямым текстом говорили о том, что с принятием этого закона Грузия может лишиться шанса получить статус страны – кандидата на вступление в ЕС. Именно поэтому главным символом протестов тогда был флаг Европейского союза.

Несмотря на угрозы с запада и активные протесты оппозиции, 7 марта 2023 года парламент поддержал этот законопроект в первом чтении. Дипломаты США, которые в тот день находились в Тбилиси, назвали эту дату "черным днем" для грузинской демократии и намекнули, что Грузия после такого шага вряд ли станет членом ЕС.

Центральный проспект Руставели и территорию у здания парламентария тогда заполонили протестующие. Попытки властей разогнать собравшихся ни к чему не привели. В некоторых районах Тбилиси митингующие даже открыто вступали в стычки с полицейскими. В начале мая 2023 года власти страны заявили о том, что законопроект будет отозван. Тогда оппозиция назвала это крупной политической победой.

Что происходит сейчас

Однако на этом все не закончилось. Законопроект был вновь внесен на рассмотрение в начале апреля 2024 года. Текст законопроекта по сути остался прежним с единственным исправлением – понятие "агент иностранного влияния" заменили на термин "проводящая интересы иностранной силы организация".

Членам оппозиционной партии "Граждане" это до такой степени не понравилось, что когда секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе хотел объявить голосование по закону об иноагентах, к нему подошел глава прозападной партии Алеко Элисашвили и нанес ему по лицу классический боксерский хук справа.

К конфликту присоединились другие депутаты, и заседание парламента переросло в массовую драку. Чем все закончилось, так и осталось неясным, сайт парламента тут же прервал прямую трансляцию.

Примерно в это же время на улицы Тбилиси стали выходить люди с лозунгами "Нет закону" и "Вернем Грузию". На данный момент полицейские задержали 14 человек из числа протестующих. Среди них лидер оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе.

Как и в прошлом году, в социальных сетях о своей поддержке оппозиции высказалась президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Массовая мирная демонстрация гражданского общества против "закона об иноагентах" в Тбилиси. Спецназ водометами и газовыми баллонами готов принять меры против мирных граждан, которые защищают свое будущее. Аресты продолжаются", – написала Зурабишвили в социальных сетях.

Также законопроект "О прозрачности иностранного влияния" активно критикуют политики из ЕС и посольство США в Тбилиси. Кстати, стоит отметить, что в декабре прошлого года Грузия все-таки получила статус кандидата на вступление в ЕС. Но, судя по настроению запада, этот статус страна может легко потерять.

Не только ради Европы

Как предполагают некоторые эксперты, протесты против закона об иноагентах происходят не только из-за желания многих граждан Грузии жить в Европейском союзе. Многие просто боятся потерять услуги неправительственных организаций, которых в стране очень много, а также рабочие места.

"Необходимо отметить, что по большому счету этот закон касается граждан Грузии, которые работают в неправительственных организациях. Эти НПО в основном берут финансирование с Запада. Причем в этой стране не все НПО политические. Есть организации, которые работают в культурной сфере или в сфере инклюзии. Грузины боятся, что будут закрыты не только политические организации, но и организации социальной сферы, это значит, что многие потеряют работу в этих НПО," – предположил политолог Мади Раимов.

Мади Раимов отметил, что похожая ситуация сейчас происходит и в соседнем для нас Кыргызстане.

"Эта страна, как и Грузия, живет за счет легкой промышленности и туризма. На НПО, которые работают в области культуры и исторического наследия, не хватает финансирования. И сейчас в Кыргызстане все НПО замерли в ожидании, как сложится их дальнейшая судьба", – сказал Мади Раимов.

При этом во многих туристических компаниях к проходящим протестам в Грузии относятся спокойно. Там заявляют, что на продажу турпакетов события, которые сейчас разворачиваются, никак не повлияют. Поскольку поток туристов в курортные зоны Грузии намечен на 1 июня, а к этому времени все протестные настроения в стране пойдут на спад.

Стоит отметить, что за последние несколько лет для казахстанских туристов Грузия стала одним из популярных направлений. Отдыхающих из Казахстана привлекает не только цена путевки, но и культурные объекты, которых в стране предостаточно. Также туроператоры заявляют, что уровень продаж путевок держится на той же планке, как и до начала протестов.

А вот что касается протестов и нового закона, то правящая партия "Грузинская мечта" настроена решительно и намерена вынести этот закон об иноагентах на пленарное заседание для того, чтобы он был принят в трех чтениях. Согласно регламенту, между первым, вторым и третьим чтением должен пройти определенный период и, по прогнозам правящей партии, принятие закона может произойти уже 17 мая. А значит не исключено, что на улицы грузинской столицы вновь выйдут протестующие.