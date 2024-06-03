Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Спикер парламента Грузии подписал закон об иноагентах

Спикер подписал закон об иноагентах, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 12:38 Фото: Facebook/Ansis Pūpols
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иностранных агентах, после того как президент Саломе Зурабишвили отказалась это сделать, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил телеканал Mtavari.

"Сегодня я подписал закон о прозрачности иностранного влияния, главная цель которого – доказать устойчивость политической, экономической и социальной систем Грузии к внешнему вмешательству", – отметил Папуашвили.

Таким образом, закон вступил в силу.

Согласно ему, в течение двух месяцев соответствующие госорганы должны принять подзаконные акты, а Минюст Грузии и Национальное агентство публичного реестра должны провести "предварительные материально-технические и другие мероприятия для выполнения данного закона".

Законопроект был принят в середине мая несмотря на продолжающиеся уличные протесты и угрозы санкций со стороны США и Евросоюза.

Президент республики Саломе Зурабишвили наложила вето на этот закон, но грузинский парламент преодолел вето и поддержал изначальную редакцию документа.

За преодоление вето проголосовали 84 депутата, против – четыре.

Затем правительству пришлось объявить красный уровень опасности.

Константин Вноровский
Грузия 2024 год Политика
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Опасная погода в Алматы: ДЧС обратился к горожанам
Опасная погода в Алматы: ДЧС обратился к горожанам
Ветер, гроза и заморозки: в 14 областях объявлено штормовое предупреждение
Ветер, гроза и заморозки: в 14 областях объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: