Спикер парламента Грузии подписал закон об иноагентах

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иностранных агентах, после того как президент Саломе Зурабишвили отказалась это сделать, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил телеканал Mtavari.

"Сегодня я подписал закон о прозрачности иностранного влияния, главная цель которого – доказать устойчивость политической, экономической и социальной систем Грузии к внешнему вмешательству", – отметил Папуашвили.

Таким образом, закон вступил в силу.

Согласно ему, в течение двух месяцев соответствующие госорганы должны принять подзаконные акты, а Минюст Грузии и Национальное агентство публичного реестра должны провести "предварительные материально-технические и другие мероприятия для выполнения данного закона".

Законопроект был принят в середине мая несмотря на продолжающиеся уличные протесты и угрозы санкций со стороны США и Евросоюза.

Президент республики Саломе Зурабишвили наложила вето на этот закон, но грузинский парламент преодолел вето и поддержал изначальную редакцию документа.

За преодоление вето проголосовали 84 депутата, против – четыре.

Затем правительству пришлось объявить красный уровень опасности.