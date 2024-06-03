Спикер парламента Грузии подписал закон об иноагентах
Об этом сообщил телеканал Mtavari.
"Сегодня я подписал закон о прозрачности иностранного влияния, главная цель которого – доказать устойчивость политической, экономической и социальной систем Грузии к внешнему вмешательству", – отметил Папуашвили.
Таким образом, закон вступил в силу.
Согласно ему, в течение двух месяцев соответствующие госорганы должны принять подзаконные акты, а Минюст Грузии и Национальное агентство публичного реестра должны провести "предварительные материально-технические и другие мероприятия для выполнения данного закона".
Законопроект был принят в середине мая несмотря на продолжающиеся уличные протесты и угрозы санкций со стороны США и Евросоюза.
Президент республики Саломе Зурабишвили наложила вето на этот закон, но грузинский парламент преодолел вето и поддержал изначальную редакцию документа.
За преодоление вето проголосовали 84 депутата, против – четыре.
Затем правительству пришлось объявить красный уровень опасности.