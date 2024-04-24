Антикор: приоритетные проекты, методы и результаты работы

Ежедневно сотрудники Антикора не только помогают предпринимателям, столкнувшимся в своей работе с различными искусственными барьерами и волокитой, но и изобличают чиновников, которые, пользуясь служебным положением, совершают различные махинации и получают за это вознаграждение.

Zakon.kz поговорил с руководителем Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Алматы Арманом Рахимовым, который рассказал о сферах, где чаще всего происходят коррупционные махинации. Поделился спикер и результатами проделанной работы с начала года, а также рассказал о громких задержаниях алматинских чиновников.

– Арман Тастемирович, расскажите, что остается основным приоритетом работы службы?

– Основным приоритетом в Антикоррупционной службе является решение проблемных вопросов населения и улучшение социального благосостояния граждан. В связи с этим Антикоррупционной службой проводится комплекс системных мер по противодействию коррупции: антикоррупционный мониторинг, анализ коррупционных рисков, формирование антикоррупционной культуры, противодействие коррупции в квазигосударственном и частном секторах, выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений.

– Какие новые проекты в работе и какие акценты сегодня ставятся перед сотрудниками службы?

– Работа Антикоррупционной службы, как я отмечал, направлена на решение проблемных вопросов населения, в том числе предпринимателей. На сегодняшний день нашей службой реализуются проекты, в том числе проект "Бизнеске жол", который направлен на устранение системных административных барьеров для предпринимателей. Всем известно, что Алматы является одним из самых инвестиционно привлекательных регионов страны.

Здесь зарегистрировано более 350 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Однако, несмотря на вышеперечисленные достижения, в городе имеется ряд проблем, влияющих на эффективность развития бизнеса.

– С какими проблемами чаще всего обращаются предприниматели, насколько удается отстоять их права и с чем связано такое количество обращений?

– Защита бизнеса является одним из основных приоритетов антикоррупционной службы. В рамках проекта "Бизнеске жол" разрешено четыре проблемных кейса, защищены права четырех предпринимателей. А также было проведено шесть встреч с представителями МСБ с общим охватом 20 предпринимателей. Департаментом совместно с РПП "Атамекен" с начала года проведено восемь рабочих совещаний по дальнейшему взаимодействию и обсуждению планов работ.

Если говорить о примерах, то к нам обратилось ТОО с жалобой на итоги тендера по закупу медицинских изделий, проведенного городской клинической больницей №7. Согласно результатам итогов, тендерная заявка потенциального поставщика ТОО необоснованно отклонена. После нашего вмешательства за допущенные нарушения должностное лицо организатора привлечено к дисциплинарной ответственности, договор расторгнут, данные лоты переобъявлены путем проведения нового тендера.

Также устранены нарушения прав предпринимателя со стороны налогового органа. Управлением государственных доходов без основания вынесено уведомление в адрес ИП о погашении налоговой задолженности, где указано о необходимости уплаты индивидуального подоходного налога с доходов, не облагаемых у источника выплаты, в размере 3 млн тенге.

Кроме того, УГД вынесено распоряжение о приостановлении расходных операций, что полностью парализовало активную предпринимательскую деятельность ИП. По данному факту Антикоррупционной службой были приняты меры, после которых все банковские счета ИП разблокированы, необоснованно начисленная задолженность по налогам списана.

– С недавнего времени вы запустили такой проект, как "Антикоррупционное волонтерство". Как это работает, кто может в него войти, есть, возможно, определенные требования и насколько это все эффективно?

– Глава государства уделяет особое внимание вопросам развития волонтерского движения в качестве одного из важных компонентов построения Справедливого Казахстана. Так, с августа 2023 года успешно реализуется проект "Антикоррупционное волонтерство", к которому по городу Алматы присоединились более 260 граждан. В ходе мониторинга государственных закупок с начала реализации проекта удалось сэкономить более 330 млн тенге бюджетных средств. В целом, с начала года в рамках формирования антикоррупционной культуры проведено свыше 63 мероприятий различного формата с охватом более 5 тыс. человек.

К примеру, по результатам мониторинга госзакупок установлено, что районным акиматом опубликовано объявление на "Текущий ремонт 240 дворовых территорий" общей стоимостью 1,3 млрд тенге. При изучении договора установлено, что оплата за услугу произведена в полном объеме. Однако при выездном мониторинге волонтерской группы выявлены следующие нарушения: недоукомплектован спортинвентарь (качели, щиты для баскетбола, уличные тренажеры), отсутствие скамеек, урн, светильников наружного освещения и т. д.

По данному факту в районный акимат направлено письмо с выявленными нарушениями, по итогам которого уполномоченным органом и подрядчиками недостатки устранены и весь недостающий инвентарь установлен. КГУ "Общеобразовательная школа №19" объявлен открытый конкурс на приобретение кухонного оборудования на общую сумму 79 млн тенге.

Школой заключены договора, сумма по ним оплачена в полном объеме. Однако в ходе выезда волонтера в общеобразовательное учреждение установлено, что, несмотря на наличие подписанного акта приема-передачи товаров на общую сумму 66 млн тенге, они отсутствовали. По данному факту направлено письмо в Управление образования города Алматы и ДВГА по городу Алматы, по результатам которого поставка товара произведена в полном объеме, ДВГА проводится проверка, рассматривается вопрос о принятии мер в отношении директора школы.

– Ранее Антикоррупционной службой агентства сообщалось о проведении внешнего анализа коррупционных рисков в сфере строительства в предгорной зоне города Алматы. Каковы результаты работы в данном направлении со стороны департамента?

– В сфере строительства в предгорной зоне города Алматы агентством проведен внешний анализ коррупционных рисков в 2023 году. По итогам между агентством и акиматом Алматы утвержден соответствующий план мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений по итогам внешнего анализа коррупционных рисков, исполнение которых находится на постоянном контроле департамента.

Так, в предгорных зонах города Алматы выявлено 54 незаконных объекта. По выявленным нарушениям акиматом подано 46 исков. По трем искам замечания устранены и по трем приостановлены СМР (строительно-монтажные работы), еще по двум готовятся иски в суд. По 36 искам уже состоялись судебные акты в пользу государства. Из них по 30 решения суда вступили в законную силу. Остальные три иска на стадии обжалования в апелляции, три иска имеют сроки на подачу апелляции, а пять объектов в настоящее время снесено.

Во исполнение пунктов плана Балхаш-Алакольской бассейновой инспекцией по регулированию, использованию и охране водных ресурсов также осуществляется проверка, по результатам которой было составлено 18 протоколов, которые направлены для рассмотрения в суд:

- по 7 объектам составлены протоколы по ст. 360 ч.1 КоАП ("Незаконное строительство на водоохранных зонах и полосах водных объектов, а также незаконное изменение естественного русла реки"), вынесены постановления Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы, наложены административные штрафы со сносом незаконно возведенных строений; - по 11 объектам составлены протоколы по ст. 463 ч.1 КоАП ("Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления"), по восьми объектам вынесены постановления Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы с наложением штрафа в размере 440 тыс. тенге, по трем объектам материалы переданы в суд для принятия решения.

Акиматом города Алматы принято постановление №1/87 от 15.02.2024 об утверждении перечня государственных органов и иных организаций по согласованию схемы отвода земельного участка и предоставлению заключений о возможности (невозможности) использования земельного участка по заявленному целевому назначению (при изменении целевого назначения земельного участка уполномоченные органы будут согласовывать возможность или невозможность его изменения).

– Каких результатов удалось добиться за несколько месяцев с начала 2024 года?

– С начала 2024 года зарегистрировано 29 преступлений, в том числе с признаками коррупции – 16, факты системной коррупции, факты необоснованного вмешательства в деятельность малого и среднего бизнеса, уголовные дела в рамках реализации национальных проектов. Изобличены лица за коррупцию, в том числе первые руководители областного, районного и городского уровней.

Всего направлено в суд 28 уголовных дел. Установленный ущерб по оконченным уголовным делам составил 443,5 млн тенге, из которых возмещено 139,8 млн тенге.

Одним из результатов работы в текущем году деятельности Департамента стало изобличение должностного лица ГКП на ПХВ "Алматы Тазалық", который подозревается в получении взятки от директора ТОО в сумме 2,7 млн тенге за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и заключение дополнительного соглашения к договору по уборке и санитарной очистке улиц Алматы.



Изобличено должностное лицо Управления культуры города Алматы, которое совершило хищение бюджетных средств путем осуществления двойной оплаты физлицу за оказанные дизайнерские услуги в рамках государственных закупок, а также в проведении на территории города Алматы культурно-массовых мероприятий. Уголовные дела находятся сейчас в производстве.



– Строительство и тендеры – это основные сферы, где больше всего выявляется коррупционных схем и нарушений. Как это делается, можете привести примеры?

– Да, вы правы, именно в этих сферах наибольшее количество махинаций и различных схем. К примеру, в сфере экологии приговором районного суда осужден на шесть лет лишения свободы заместитель акима Жетысуского района Рахымгалиев Ж. Е. за получение взятки, беспрепятственное подписание актов выполненных работ и перечисление денежных средств по договорам государственных закупок работ по уборке территории, содержанию и санитарной обработке зеленых насаждений в городе Алматы.

Также изобличены должностные лица КГП на ПХВ "Ветеринарная служба Алматы", которые на системной основе неоднократно совершили правонарушения – через аффилированных субъектов МСБ проводили фиктивные государственные закупки, выделенные на приобретение тест-систем для выявления чумы животного, тем самым совершили хищение бюджетных средств в сумме 7,7 млн. тенге без фактической их поставки, путем подделки накладных на отпуск товаров. Уголовное дело находится на рассмотрении в суде.



– Мы знаем, что в коррупционных схемах участвуют не только крупные и мелкие предприниматели, но и чиновники. Можете озвучить самые громкие факты, по которым уже, возможно, вынесено решение суда?

– Агентством завершено расследование дела в отношении руководителя Управления городского планирования и урбанистики города Алматы Ахмеджанова А., руководителя Управления земельных отношений Алматы Самамбетова А., его заместителя Жармуханбетова Е. и других лиц, которые, создав коррупционные схемы в сфере земельных отношений, реализовали земельные участки под мнимые инвестпроекты, занижая кадастровую стоимость и т. д.

– Как на будущее настроена работа Антикоррупционной службы, на что руководство намерено обратить особое внимание, а также усилить и сделать свою работу еще эффективнее?

– Ранее, углубляясь в региональные проблемы и учитывая специфику каждого региона, агентством разработана карта коррупционных рисков, которая включает перечень социально чувствительных сфер города Алматы. Определено 11 основных сфер, волнующих жителей города: строительство и жилье, а также аварийное и ветхое жилье, экология, земля, бизнес, экономика и финансы, фискальная, социальная, инфраструктура и дороги, тепловые электростанции, сейсмическая безопасность.

Наша работа ориентирована на исключение коррупционных рисков, отраженных в данной карте. Также хотелось бы отметить положительные результаты превентивной работы, меняющие сознание общества по нетерпимости к коррупции. Если раньше население чаще всего обращалось по поводу фактов вымогательства с них взяток, то теперь и сами госслужащие подают сигналы о предлагаемых им вознаграждениях (с начала года зарегистрировано четыре факта).

В прошлом году за сообщение о коррупционных правонарушениях были поощрены 13 граждан на сумму 2,6 млн тенге, в текущем году – три лица на сумму 741,4 тыс. тенге.

Стоит отметить, что за сообщение о коррупционной составляющей гражданину в зависимости от тяжести преступления предусмотрено вознаграждение от 40 МРП до 100 МРП (от 147 680 тенге до 369 200 тенге).

Подводя итоги, хотел бы обратиться к казахстанцам: если вы столкнулись с коррупционными правонарушениями, то можете обратиться в call-центр Антикоррупционной службы по номеру 1424.