Что может быть общего между голливудским актером Шварценеггером и казахстанским бычком

Современная наука все больше вторгается в область безопасности и здоровья. Если раньше ученых интересовали больше люди и их стремление к красоте, то в последние годы они занялись животноводством. Zakon.kz узнал, куда движется прогресс и может ли Казахстан этому противостоять.

В последнее время в республике многие владельцы небольших земельных наделов увлеклись выращиванием крупного рогатого скота. Они покупают едва народившихся бычков и откармливают их на мясо, зачастую используя при этом гормональные стимуляторы роста. Бизнес стал настолько популярным, что не замечать последствия от употребления мяса на гормонах становится все сложней.

Покупатели отмечают у себя рост мышечной массы предплечья рук, шеи, спины и грудины. О воздействии такого продукта на внутренние органы и эндокринную систему пока информации в открытом доступе нет. Ситуация осложняется тем, что внешний вид мяса на гормонах не отличается от натурального способа выращивания – тот же цвет, волокна, запах.





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Для чего используют гормон роста

В настоящее время известно три гормональных препарата – рактопамин, кленбутирол и тренболон, используемых в разных странах законно или незаконно при выращивании скота и птицы. Если их вводить, к примеру, маленькому бычку, то он начинает стремительно наращивать свою мышечную массу и достигает товарного веса не за 12-15 месяцев, как при натуральном вскармливании, а раза в два быстрее. Дополнительный бонус – больший вес.

Очевидно, что в данном случае расходы на корма, заработную плату работников, электроэнергию и т.д. существенно сокращаются, а прибыль увеличивается. Меньшие усилия и высокая прибыль делают гормональный способ выращивания скота на мясо чрезвычайно привлекательным для предпринимателей и не стимулирует их к натуральному вскармливанию. Если говорить, какие сорта мяса могут быть выращены с помощью гормонов, то это говядина, свинина и птица. К слову, гормоны для роста мышечной массы под другими наименованиями используются культуристами, и они запрещены во многих странах мира.

Отношение к гормонам роста в мире

Страны Европы определились с отношением к мясу, выращенному с применением гормональных стимуляторов, еще в 1990-х годах. Европейский союз официально запретил импорт подобной говядины, закрыв рынок странам, где гормональная технология не запрещена. Известно, что применение гормонов роста для выращивания скота разрешено в США, Канаде, Австралии, Мексике и др. Мясо продается как внутри этих стран, так и экспортируется в другие государства. Попытки прорвать европейскую блокаду предпринимались их производителями неоднократно, но результата не дали.

Одна из таких инициатив случилась не так давно. В 2017 году страны ЕС подписали торговое соглашение с Канадой, открывавшей ей возможности продажи мяса на 600 миллионов долларов в год, одно условие – при выращивании скота не должны быть использованы гормоны роста. Канадцы уже начали переговоры с Великобританией о поставках, но когда те узнали, что в их животноводстве присутствует гормональная технология, пошли в отказ.

Интересно, что фиаско не смутило Канаду, потенциальный рынок говядины (без гормонов) в Европе составляет, по некоторым оценкам, 12% от общемирового. Канадцам доля показалась слишком маленькой, чтобы отказываться от быстрых и больших денег, которые дает гормональная технология.





Фото: primeminister.kz

Лоббисты гормональной технологии производства мяса

Крупнейшими экспортерами мяса в мире считаются Бразилия, США и Австралия, у Канады – четвертое место. По информации из открытых источников, в прошлом году только канадские производители продали мяса на внешних рынках на два с лишним миллиарда долларов, и они намерены наращивать эти цифры. Барьер безопасности пищевых продуктов в Европе и других странах мира решено преодолевать с помощью экологии. Последние годы на Западе разгоняется тема о вреде естественного животноводства. В общественное мнение вбрасывается информация, что крупный рогатый скот, свиньи и прочая живность производят большой объем парниковых газов, кишечного метана, аммиака, что губительно влияет на экологию.

Помимо этого, ими потребляется слишком много питьевой воды, занимаются большие пространства лугов для откорма скота, которые нужно было бы использовать для потребления травой вредного углерода. Лоббисты гормональной технологии намерены "оседлать" эти темы, приводя в качестве довода сокращение срока на выращивание рыночного веса крупного рогатого скота. Логика их проста – чем меньше времени проживет скот во время откорма, тем меньше он навредит окружающей среде. Второй выбранный ими довод – население планеты растет, ему потребуется еще больше мяса для пропитания, поэтому гормональная технология – единственный выход. Своими тезисами лоббисты с аффилированными учеными открыто и охотно делятся в различных СМИ.

Позиция Казахстана

В Казахстане использование любых гормональных препаратов для выращивания скота законодательно запрещено. Аналогичные запреты действуют во всех странах ЕАЭС и оформлены в регламенте Таможенного союза.

"Непереработанное продовольственное (пищевое) сырье животного происхождения должно быть получено от продуктивных животных, которые не подвергались воздействию натуральных и синтетических эстрогенных, гормональных веществ, тиреостатических препаратов (стимуляторов роста животных), антибиотиков и других лекарственных средств для ветеринарного применения", – говорится в ответе Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК на запрос редакции Zakon.kz.

Официально контроль за безопасностью продуктов в республике возложен на два ведомства: на внешнем периметре – границе – действуют сотрудники Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, а внутри страны – Министерство сельского хозяйства (Комитет ветеринарного контроля и надзора). А вот далее цепочка начинает усложняться: непосредственным мониторингом ситуации с мясом в республике занимается другое предприятие – РГП "Национальный референтный центр по ветеринарии".

"За 2023 год за счет республиканского бюджета проведено 39 963 мониторинговых исследования продукции и сырья животного происхождения, в том числе исследований по определению остаточного количества стимуляторов роста рактопамина (4441 исследование), тренболона (4441), кленбутирола (3701)", – из ответа Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК на запрос редакции Zakon.kz.

Иными словами, только чуть более 10% от общего числа проверок касались гормональной технологии. Вызывает вопрос низкое число мониторинговых исследований. Если предположить, что на центральном рынке Алматы более 50 торговцев продают по одному бычку в день, то за год только здесь должно было бы состояться более 17 тысяч проверок, что в четыре раза больше, чем число экспертиз, проведенных Национальным центром. Объяснение тому неожиданное – в поле, то есть на базарах, работают не сотрудники национального центра, а частники.





Фото: Zakon.kz\ Максим Золотухин

Реальность

Открыть в Казахстане лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы может любой предприниматель, имеющий в штате хотя бы одного ветеринарного врача с высшем образованием и стажем работы не менее трех лет, а также одного фельдшера-ветеринара со среднеспециальным образованием. Это минимальные требования законодательства РК к штату лаборатории, остальные нормативные условия касаются больше владельцев продуктовых рынков, обязанных обеспечить соответствующие условия для их работы. Лицензию на деятельность лаборатории после соответствующей проверки выдает куратор от Министерства сельского хозяйства – Комитет ветеринарного контроля и надзора.

Поэтому сведения о проведенных проверках на гормоны Национальным референтным центром не имеют непосредственного отношения к ежедневной ситуации на рынках республики. Определить качество проведенных экспертиз частными лабораториями возможно только контролирующим их деятельность органом – местным подразделением комитета МСХ РК. В головной комитет МСХ РК информация о наличии либо отсутствии гормонов в мясе на рынках по стране также поступает с мест от частных лабораторий. Входит ли в перечень обязательных экспертиз наличие гормональных и эндокринных препаратов в продукте – вопрос открытый.

Смущает и высокая стоимость анализа в качестве платной услуги Национального центра – 350 251 тенге. Таким образом, Казахстан, создав мощную законодательную базу по запрету применения гормональных препаратов для выращивания скота, отдал самое важное звено – контроль за его исполнением – частному сектору. При оценке безопасности потребителей необходимо также учитывать широкую доступность гормональных препаратов для выращивания скота на интернет-площадках, что явно не улучшает ситуацию с применением запрещенных веществ в стране.