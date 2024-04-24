Маракуйя, бананы и бамбук: как в Приаралье экспериментируют с экзотическими растениями

Четвертый год в КХ "Серикбай" Жанакорганского района Кызылординской области растут экзотические для Приаралья растения. Здесь местный предприниматель-садовод Амантай Сарбасов "замахнулся" на такие культуры, которые трудно приживаются в Кызылординской области.

Все это выросло, и даже дает плоды, а Сарбасов рад поделиться опытом с теми, кто хочет выращивать такие деревья у себя на участках, передает Zakon.kz.



Садовод экспериментирует более 20 лет. Он разводит африканских сомов, построил тепличный комплекс в 7 тысяч квадратных метров на термальной скважине, где выращивает редкие сорта помидоров и огурцов.

"Бамбук привез из Ташкента, а разводить его решил для того, чтобы со временем использовать как строительный материал. Из него можно производить много вещей для интерьера, вплоть до мебели. Бамбук – это не дерево, как многие думают, это злак, и он растет в любом месте, в любой почве. Главное, ему нужно прижиться на земле в первый год, а потом уже он растет, как трава", – говорит Амантай Сарбасов.

Фото из архива Амантая Сарбасова

Земледелец рассказывает, что бамбук бывает разных сортов. Есть такой, который переносит без проблем холод, снегопады, сильные ветра. Уход за ним, как и за другими растениями, состоит из своевременного полива, подкормки, прореживания, обрезки. Если больших хлопот бамбук не приносит, то миндаль и фундук более капризные. Как выращивать их, бизнесмен учится на своем опыте и с помощью специальной литературы. На участке растет и павлония – совершенно редкое для Казахстана дерево. Оно очень гибкое. Цветет и не плодоносит, в высоту может вырасти до 12 метров.

"Мы скрестили миндаль и персик, и полученные таким образом деревья будут жить на 10 лет больше. У них будет привкус миндаля. У нас растет виноград, выращиваемый в США, "Аладар". Из него делают кишмиш. В хозяйстве на 50 га мы создали питомник разных растений и деревьев, появились постоянные покупатели, которые вживую видят результаты труда. Мы доказываем обратное тем, кто считает, что в Приаралье ничего не растет. К нам в хозяйство люди приезжают и живут на участках, лишь бы научиться выращивать. Это своеобразные бесплатные мастер-классы от нас, и делаем мы их для того, чтобы было больше желающих озеленять аулы и города в Приаралье", – говорит Амантай Сарбасов.

Если в этом ауле выращивают бамбук, то в Кызылорде стали выращивать бананы. Вот уже полгода студенты университета "Болашак" под руководством преподавателя университета, кандидата сельскохозяйственных наук Марата Жанзакова ухаживают за банановыми растениями.

"Мы посадили их 7 месяцев назад. Все агротехнические операции, необходимые этому растению, мы делаем. Сейчас у наших студентов большой интерес, поэтому будем увеличивать площади под бананы. Если бы позволил климат, то высадили бы бананы в открытом грунте. Все спрашивают у меня, а когда будут сами плоды? Прежде чем ждать, пока банан начнет завязывать плоды, важно знать сезоны его плодоношения. Бананы, выращенные из семян, в среднем дают плоды только на третий-четвертый год. А из ростка – через год-два. Бананы, выращиваемые в нашей теплице, – это саженцы побегов, поэтому мы ждем плоды примерно через год-полтора", – говорит Марат Жанзаков.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Кроме бананов, здесь выращивают лимоны, которые плодоносят и поедаются студентами, а также маракуйю и гранат.

"Маракуйя в Кызылорде – экзотика! Мы ее посадили в качестве эксперимента и хотим дождаться плодов. Маракуйя – это лиана, она растет быстро вверх в жарких странах, летний зной Приаралья подходит к ее возделыванию. Но вот у нас суровые зимы, поэтому мы ее хотим выращивать только в теплицах. Гранат посадили два года назад. Он у нас и листья сбрасывал, когда уходил в зимнюю спячку. Мы его потом оживляли весной – немного подрезали ветки и поливали раствором удобрения. Он очень капризный, но его можно выращивать и в Кызылорде, и в городе, и на дачах. Главное – вовремя ухаживать", – говорит Марат Жанзаков.

Как рассказывает эксперт, после всех этих экспериментов можно будет рекомендовать эти деревья и растения горожанам. Лимоны можно выращивать в больших декоративных горшках и украшать ими территории вокруг дворов, парков, ведь в других странах это практикуется. Главное, чтобы за ними ухаживали.

В этом убедился и житель города Аральска Кызылординской области Куаныш Омирзаков. Во дворе его дома, прямо в песке, растут 40 яблонь, груш, фиников, персиков, а еще лимоны. Финики и лимоны он покупал в магазине и вырастил из косточек.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"Люди могут говорить, что в Приаралье ничего не растет, но не потрудятся узнать, как бороться с этой соленой почвой и выращивать на ней что-то. Легко с черноземом, там и палка любая зацветет, а попробуй вырастить растение в затвердевшей от соли почве. Это сделать трудно, но все же можно. И я призываю всех экспериментировать, использовать технологии, превращать свой дом в сад", – говорит Куаныш Омирзаков.

Сельчанин использует капельное орошение, навоз, биоудобрения. Там, где нужно, снимает первый 10-сантиметровый слой соленой почвы и не закапывает саженцы глубоко. Он считает, что в Приаралье можно вырастить любое растение, но нужно приложить максимум знаний, усилий, терпения и свою любовь к земле.