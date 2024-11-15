Чудо природы: чем притягивает туристов горячий радоновый источник в Приаралье

В Аральском районе Кызылординской области, близ аула Акеспе, есть термальный источник. Температура в нем +62 градуса, которая не меняется ни зимой, ни летом. На лечебный ключ приезжают греться и лечиться местные жители и многочисленные туристы, передает корреспондент Zakon.kz.

Кызылординец Алишер Бердибеков на источник Акеспе ездил один раз по совету друзей. Он рассказывает, что испытал невероятные ощущения. Вода прогрела его, и после купания в течение дня исчезли высыпания на коже.

"Мы ездили в октябре 2024 года, дул сильный холодный ветер, но вода в источнике оставалась горячей. Люди говорят, что здесь можно купаться и зимой, так как вода не застывает и температура в нем не падает. Сюда приезжает немало людей даже из других областей, они купаются в горячей воде", – говорит Алишер Бердибеков.

Молодой человек рассказывает, что от источника идут небольшие бассейны. Обычно к ним выстраиваются очереди. Все хотят окунуться в эти целебные соленые воды.

Находится знаменитая термальная скважина рядом с аулом Акеспе. Когда-то этот поселок находился рядом с заливом Бутакова. Много лет здесь уже нет воды, а земля соленая и пустынная. Сам же поселок за считаные годы занесло песками, поэтому местные власти построили рядом новый аул.

Анар Кожаниязова выросла в ауле Акеспе. С детства она помнит рассказы дедушки и бабушки о целительной силе источника.

"После купания в горячей воде Акеспе сразу проходят любые болячки на коже. Тело отдыхает, как будто ты посетил спа-салон или побывал в грязелечебнице. В источнике можно вылечить суставы. Помню, что в детстве я видела, как возвращавшиеся с джайлау верблюды садились на глину у этого источника и отдыхали. Мои бабушка и дедушка объясняли, что животные так лечат свои суставы", – говорит Анар Кожаниязова.

Она рассказывает, что в самом источнике температура воды – 62 градуса, а когда влага доходит до выкопанных рядом бассейнов, температура снижается и в бассейнах можно купаться.

Семья Сегизбаевых живет в Акеспе, занимается верблюдоводством. Хозяйка Мира рассказывает, что к горячим водам часто приезжают туристы в поисках приключений, а также те, кто хочет поправить свое здоровье.

"Начиная с весны и до поздней осени к источнику приезжает много желающих излечиться от кожного зуда, аллергии, других заболеваний. Часто сюда едут из Байконыра, Кызылорды, Актюбинской области. Однажды видели туристов из Москвы. Зимой народу на источнике мало, почти никто не приезжает. Но даже в лютые морозы и бураны вода в нем не остывает", – говорит Мира Сегизбаева.

Немало туристов к волшебным водам приводит и инженер по экологическому просвещению Барсакельмесского государственного заповедника Алма Есенова. Они приезжают на туры по высохшему дну Аральского моря и обязательно просят проводить их до горячих вод.

"Горячий радоновый источник называется "Ыстық су", не имеет какой-то магической силы, не связан с местными легендами. Это сероводородная вода с минералами, ее температура +62 градуса. Еще в 1986 году геологи прорубили в этом месте скважину глубиной 1200 метров, и, как только пошла горячая вода, к ней стали приходить люди. Местные жители, приезжие – все потянулись сюда", – говорит Алма Есенова.

Алма Есенова рассказывает, что в Кызылординской области богатые запасы гидротермальных ресурсов. Есть две термоаномалии – Восточно-Приаральская и Кызылкумская. Однако запасы термоминеральных вод располагаются в малонаселенной (пустынной) части области, поэтому массово использовать их возможности не представляется возможным. Но источник "Ыстық су" включен в туристический маршрут, поэтому интерес к нему будет расти. А у руководства области есть даже планы построить рядом с ним санаторий.

Добраться до источника можно двумя путями. Первый – на поезде до станции Саксаул, оттуда на такси. На вокзале много таксистов, которые отвезут туда и обратно за определенную плату. Если ехать на поезде до Аральска, то до источника нужно будет проехать еще 120 километров. На вокзале в Аральске тоже найдутся таксисты, которые поедут в Акеспе.

Второй путь до источника – на автомобиле, лучше повышенной проходимости, так как последние 50 километров перед Акеспе – бездорожье. Можно поехать на источник из Кызылорды. Тогда тоже нужно сначала добраться до Аральска, это более 500 километров. Но дорога здесь гладкая, так как проходит по международной автомагистрали "Западная Европа – Западный Китай", которая пролегает по всей территории Кызылординской области.