90 секунд до Судного дня: глобальные военные расходы достигли исторического максимума

Мир вооружается. В 2023 году военные расходы стран мира увеличились до $2,44 трлн, что стало рекордным показателем в истории, сообщает Zakon.kz.

В связи с беспрецедентной военной эскалацией в мире стрелки символических часов Судного дня с 1947, означающих близость глобальной ядерной войны на планете, находятся на отметке в 90 секунд до полуночи.

Кроме горячих военных конфликтов в мире наблюдается невероятная гонка вооружений.

В докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) "Тренды мировых военных расходов" говорится, что темпы производства вооружений больше всего выросли в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии и Океании.

Больше всех тратят на свои Вооруженные силы США, Китай, Россия, Индия и Саудовская Аравия. За ними следуют Великобритания, Германия, Украина, Франция и Япония.

Ядерное оружие по странам мира, 2023 год. Фото: sipri.org

США

В 2023 году американские военные расходы выросли на 2,3%, достигнув отметки в 916 миллиардов долларов. Эта сумма превышает две трети общих военных расходов НАТО, что делает Соединенные Штаты крупнейшим спонсором Североатлантического альянса.

Однако расходы и других государств-членов НАТО также увеличились. 10 лет назад власти стран НАТО согласились выделять 2% своего ВВП на оборонные расходы, чтобы обеспечить постоянную военную готовность Североатлантического союза.

КНР

В 2023 году Пекин выделил на военные цели 296 миллиардов долларов, таким образом рост в течение года составил около 6%. На долю КНР пришлась половина общих военных расходов в Азиатском регионе. При этом траты Японии составили около 50 миллиардов долларов (рост составил 11% по сравнению с 2022 годом).

Россия

Власти заложили 14,2 трлн рублей на безопасность и оборону в 2024 году – это 38,6% всего бюджета, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Министерство финансов РФ. Такие расходы для России станут рекордными, но они сопоставимы с тратами крупнейших мировых государств. Кроме того, такое распределение поддержит загрузку мощностей оборонно-промышленного комплекса, что в итоге обеспечит рост ВВП. При этом расходы на проект "Национальная оборона" составят 10,8 трлн рублей, а на "Национальную безопасность и правоохранительную деятельность" – 3,4 трлн рублей.

Ближний Восток

Отдельно авторы доклада SIPRI подчеркивают растущие военные расходы в странах Ближнего Востока, которые за год увеличились на 9%. Это рекордный темп роста за десятилетие.

Военные расходы Израиля – вторые по величине в регионе после Саудовской Аравии – выросли на 24%. Специалисты SIPRI связывают это главным образом с действиями израильской армии в секторе Газа.

После Израиля следует Иран, чьи военные траты превысили 10 миллиардов долларов. Из них 37% тратится на Корпус стражей исламской революции – элитное военное подразделение Ирана.

Ведущие фирмы - производители вооружений. Фото: sipri.org

Почему люди воюют?

Война издревле служила своеобразным кровопусканием для стагнирующих экономик, считает казахстанский историк, профессор Владимир Осколков. Для капитализма неважно, как делаются деньги. И увеличение военных расходов, как и любое другое увеличение государственных расходов, работает как фискальный стимул, который увеличивает ВВП страны. Это тем более актуально и сегодня, когда даже передовые экономики мира еще не полностью восстановились от пандемии COVID-19 и их надо "разогреть".

"Однако надо понимать, что оборонные расходы, хоть и увеличивают ВВП, имеют совсем другой эффект, чем, например, расходы на инфраструктуру или образование. Оборонные расходы ограничены и конечны по времени, а гуманитарные – дают отдачу многие десятилетия". Владимир Осколков

По мнению эксперта, рост военных расходов, хоть и подталкивает научно-технический прогресс (авиастроение, ракетостроение, медицина, химическая промышленность и т.д.), всегда приводит к отрицательным результатам, так как они оттягивают трудовые и финансовые ресурсы из других секторов экономики. Ведь стоимость одного истребителя сегодня равна стоимости большой средней школы с бассейном и школьными автобусами.

"Война дает лишь кратковременный всплеск экономики. Помимо человеческих жертв, которые нельзя и даже кощунственно измерять финансовыми инструментами, вооруженные конфликты ввергают целые страны в глубокую депрессию". Владимир Осколков

Например, Первая мировая война (если пересчитать валюты всех стран на современные доллары США) обошлась миру в 3 триллиона долларов. Это весь мировой ВВП за 1913 год, это столько же, сколько потеряло человечество от пандемии COVID-19.

"В итоге мир на 20 лет ввергся в пучину кризисов и голода. Произошла революция и гражданская война в Российской империи, а Германия впала в глубочайшую экономическую пропасть. Даже Великобритания смогла рассчитаться по долгам за Первую мировую войну только в 2015 году". Владимир Осколков

Нынешние конфликты, конечно, закончатся. Потому что любая война кончается миром, считает историк. Только вот каким он будет – грядущий мир?