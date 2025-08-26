#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
535.99
626.36
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
535.99
626.36
6.64
Мир

Польша увеличивает военные расходы до рекордного уровня

Флаг Польши, небо, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 08:23 Фото: pixabay
Как заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, расходы страны на оборону в 2026 году станут рекордными за всю ее историю, сообщает Zakon.kz.

По данным Caliber.az, бюджет на 2026 год Польши еще находится на этапе обсуждения.

"Я могу вас заверить в том, что будет рост военного бюджета. Это будет самый большой военный бюджет в истории, вдвое больший, чем в 2022 году", – сказал Владислав Косиняк-Камыш.

Пока военный бюджет Польши в 2025 году составляет 186 млрд злотых (около 45 млрд долларов) – это 4,7% ВВП республики.

До этого президент Польши Кароль Навроцкий заявил о планах увеличить численность военных в армии до 300 тыс. В настоящее время польская армия насчитывает 216 тыс. служащих.

Ранее стало известно, что Израиль нанес удары по президентскому дворцу в Йемене.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
В США выявили случай заражения человека личинками мясной мухи
Мир
07:40, Сегодня
В США выявили случай заражения человека личинками мясной мухи
Дональд Трамп собирается встретиться с Ким Чен Ыном
Мир
04:30, 26 августа 2025
Дональд Трамп собирается встретиться с Ким Чен Ыном
США собираются сокращать ядерные вооружения вместе с Россией и Китаем
Мир
02:20, 26 августа 2025
США собираются сокращать ядерные вооружения вместе с Россией и Китаем
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: