Польша увеличивает военные расходы до рекордного уровня

Как заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, расходы страны на оборону в 2026 году станут рекордными за всю ее историю, сообщает Zakon.kz.

По данным Caliber.az, бюджет на 2026 год Польши еще находится на этапе обсуждения.

"Я могу вас заверить в том, что будет рост военного бюджета. Это будет самый большой военный бюджет в истории, вдвое больший, чем в 2022 году", – сказал Владислав Косиняк-Камыш.

Пока военный бюджет Польши в 2025 году составляет 186 млрд злотых (около 45 млрд долларов) – это 4,7% ВВП республики.

До этого президент Польши Кароль Навроцкий заявил о планах увеличить численность военных в армии до 300 тыс. В настоящее время польская армия насчитывает 216 тыс. служащих.

