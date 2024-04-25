Президент Токаев объединяет миссии Национального курултая и Ассамблеи народа Казахстана – Наталья Калашникова

Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, которое прошло под девизом "Единство. Созидание. Прогресс". В своем выступлении глава государства уделил большое внимание решению проблем, которые принесли беспрецедентные паводки, сообщает Zakon.kz.

Из-за ситуации с наводнением президент решил провести нынешнюю сессию АНК в онлайн-формате.



Ключевые месседжи в выступлении Касым-Жомарта Токаева проанализировала доктор политических наук, заведующая кафедрой Ассамблеи народа Казахстана Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, председатель Ассоциации кафедр АНК "Шаңырақ" Наталья Калашникова.

– Президент Касым-Жомарт Токаев отметил масштабность паводков, с последствиями которых сейчас борется страна. Он подчеркнул, что в этой чрезвычайной ситуации "Ассамблея еще раз показала на деле, что она не декоративная организация, как пытаются утверждать некоторые люди". Как вы прокомментируете эти слова главы государства?

– XXXIIІ сессия Ассамблеи народа Казахстана прошла под девизом "Единство. Созидание. Прогресс". Президент сделал акцент именно на этих трех ключевых месседжах.

В центре внимания главы государства, конечно, была ситуация с паводками. Этот природный катаклизм пришел в более чем 10 регионов нашей страны, и президент принимает решение о проведении ожидаемого "ассамблеевцами" заседания в онлайн-формате. Речь президента была сконцентрирована на проблеме паводков и участии граждан в устранении их последствий. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул большую волонтерскую миссию АНК, которая сегодня направила своих волонтеров практически во все 10 пострадавших регионов. Они сопровождают и принимают гуманитарный груз, они помогают при переездах и в размещении пострадавших жителей. Сегодня более 12 тысяч волонтеров от АНК работают в регионах. Ассамблея собрала помощь более чем на 770 млн тенге как в виде денежных средств, так и в виде продуктов питания, средств первой необходимости. Во всей этой большой и сложной работе АНК занимает ключевое место, и эту очевидную вещь подчеркнул президент.

В своем выступлении глава государства также вселил уверенность в народ о том, что все вопросы, связанные с выплатами компенсаций, со строительством жилья для пострадавших, будут решены. Было много поручений правительству и государственным органам. Очень импонируют слова президента о том, что никто из пострадавших не останется без внимания, для этого будут изысканы средства, а главной задачей для него является благополучие граждан. Основные ценности, которые несет наше казахстанское общество на традициях солидарности, взаимоуважения и единства, конечно, являлись главными месседжами в обеспечении помощи пострадавшим.

– Токаев высказался о необходимости синхронизировать деятельность Ассамблеи с новой гуманитарно-идеологической доктриной, озвученной на Национальном курултае в Атырау. "В основе нашей идеологии – Независимость государства", – сказал он. Какие ключевые тезисы озвучил президент?

– Я считаю, это говорит о большом доверии к Ассамблее, когда на ее заседании озвучиваются самые главные идеологические постулаты общества. Вы верно отметили, что суть и главная задача созданного и уже реализованного проекта Национального курултая заключаются в обсуждении идеологических вопросов. Здесь президент не разделяет, а напротив объединяет миссии и функции как Национального курултая, так и Ассамблеи народа Казахстана.

Президент высказал важные вещи о формировании идеологии нации, как подчеркнул Токаев, это "философия нации". Это те вещи, которые замешаны на важных ценностных основах, и здесь глава государства уделил большое внимание формированию ценностей в контексте Справедливого Казахстана. Необходимо отойти от старых стереотипов и идеологем. Основной ценностный принцип – "Единство в многообразии", поскольку это самый первый принцип ООН, реализованный в суверенном Казахстане. Это не только идеологема, доктрина или ценность, это должно быть главным направлением в реализации государственной политики. И АНК в своей работе определяет главные векторы и общественные институты для каждодневной работы.

Еще один важный посыл президента заключается в формировании национальной толерантности. Президент, председатель АНК, подчеркнул роль, возможности, значение и инструменты АНК в изучении казахского языка. При этом он отметил, что Казахстан был и остается многоязычным государством с ключевой ролью казахского языка, что является спецификой Казахстана в отличие от других государств. Здесь были четко расставлены все акценты.

Важным было обращение и поручение президента Ассамблее народа Казахстана и государственным структурам стараться включить идеологемы и ценности в образовательный процесс через новое наполнение в воспитании молодежи. Как заведующий кафедрой АНК в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева, я могу отметить, что у нас открыты две уникальные образовательные программы – магистерская "Этнополитология" и докторская "Дипломатия и менеджмент в этнополитике". Для нас это важно, в подготовке будущих экспертов-этнополитологов, сотрудников институтов гражданского общества, АНК, профессиональных управленцев обучать на главных принципах, о которых говорил сегодня президент. Это значит, что наши программы должны быть гибкими, они должны отвечать запросам и вызовам в обществе.

В следующем году Ассамблея народа Казахстана отмечает свое 30-летие. Президент, будучи председателем Ассамблеи, особо подчеркнул, что не должно быть помпезных мероприятий, а должна быть продуктивная, эффективная, каждодневная работа по укреплению национального единства, которая формирует наш особый казахстанский менталитет, а он всегда отличался дружественностью, солидарностью, общенациональным единством.